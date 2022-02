Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Tirsdag fjernet regjeringen mange av koronatiltakene, blant annet antallsbegrensning og skjenkestopp.

Men fortsatt må mange gravide gjennomføre sykehuskontroller eller fødsler alene. Praksisen varierer fra sykehus til sykehus.

– Føles urettferdig

Gravide Ida Rydland Nærum ble nektet å ha med barnefaren, da hun skulle på sin første ordinære ultralyd på Sykehuset Telemark onsdag.

– Jeg ble overrasket og lei meg. Du vet jo ikke hva du får beskjed om på en ultralyd. Man har lyst til å være to, sier Nærum.

Ultralyden ble gjennomført mens barnefar måtte sitte på et venterom i en annen etasje.

Paret sier at de ikke fikk noen forklaring på hvorfor det var slik.

– Det føles urettferdig, når det blir ansett som trygt å åpne såpass mye opp som det ble gjort på tirsdag.

– Kritikkverdig

Barselopprøret er en organisasjon som jobber for bedre svangerskap, fødsel og barselomsorg for kvinner i hele landet.

Nestleder, Cecilia Ingulstad, synes det er alvorlig og kritikkverdig å nekte partner å bli med på ultralyd.

– En rutineultralyd er også da man kan få beskjed om alvorlige utviklingsavvik hos fosteret, eller at barnet ikke er levedyktig. Jeg tror alle kan forestille seg hvordan det er å få en slik beskjed alene.

Barselopprøret kjenner til flere kvinner som har fått slike beskjeder alene under pandemien.

– At det er mange som har hatt en traumatiserende opplevelse de siste to årene, det er jeg helt sikker på.

Ifølge Ingulstad har noen sykehus i Norge lagt til rette for å ha med partner på undersøkelser.

– De som ikke gjør det har ikke strukket seg langt nok. Dette må være siste gang vi ser denne typen regler i Norge, understreker hun.

– Regner med å lempe opp

Sykehuset Telemark forklarer at de ikke har rukket å oppdatere smittevernreglene, etter at regjeringen kom med nye tiltak.

– Det er satt opp møte med føden i morgen tidlig, hvor vi skal gå gjennom retningslinjene. Vi regner med å lempe opp, opplyser Geir Jørgen Bekkevold, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt.

Flere smitteutbrudd på sykehuset i januar er forklaringen på at de er strenge på hvem som får være med på ultralyd.

Barselopprøret er glad for at sykehuset åpner for å endre praksis, men synes det kommer for sent.

– Dette skulle de gjort allerede. Jeg håper at sykehusledelsen går i seg selv og har respekt for kvinners rettigheter framover. Også hvis det skulle komme nye varianter fram i tid, sier Ingulstad.

Folkehelseinstituttets råd til sykehusene er at det skal legges til rette for besøkende, ledsagere og partnere i alle typer avdelinger.

– Dette har vært vårt råd under hele pandemien, sier seksjonsleder Hanne-M. Eriksen-Volle i FHI.

Lovfestet rett

Kvinner har en lovfestet rett til å ha med partner på fødsel. Likevel praktiseres også dette fortsatt med særskilte unntak ved flere sykehus.

– Dette skal vi følge opp. Det er en rett å ha med seg noen når du skal føde barn, sa helseminister Ingvild Kjerkol i Debatten på NRK mandag.

Helseministeren sa videre at hun allerede har gitt beskjed til direktørene i helseforetakene at de skal ha en praksis som ivaretar hensynet til mor.