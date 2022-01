Stort opprop krev slutt på Facetime-fødslar

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Eg gruar meg til fødselen, for eg veit ikkje om Endre kan få vere med, seier Marie Oma Leikvoll (26).

Då Didrik (snart 2) kom til verda, måtte ho føde utan mannen Endre ved si side. Først då Didrik var fem dagar gamal, fekk faren halde han for første gong.

No er Marie, som i mars blir mamma for andre gong, uroa for at historia vil gjenta seg.

Blant nyorda under pandemien er «facetime-fødslar». Fenomenet er utgangspunkt for ein ny underskriftskampanje for å styrke dei fødande sine rettar, både før, under og etter fødsel.

Initiativtakar til oppropet er Tina Skarbøe.

– Det er tydeleg at det ikkje berre er pandemien si skuld at føde- og barselomsorga er dårleg, seier tobarnsmora, som også står bak oppropet #jegføderikkealene.

– Retten til medverknad blir broten

I 2020 vart det født 53.000 barn i Noreg. Det er ikkje ført statistikk over kor mange mødrer som fødde åleine.

Den såkalla retten til medverknad er lovfesta i pasient- og brukerrettighetsloven. Det er denne som regulerer fars eller medmors (eventuelt ein annan person som står mor nær) deltaking under fødsel.

I paragraf 3.1 heiter det: [ ...] Ønske om at andre skal vere til stades skal som hovudregel imøtekommast.» (sjå faktaboks for meir).

Pasient og bruker kan videre, som del av medvirkningsretten, bestemme at andre personer skal kunne delta under undersøkelsen eller behandlingen. Aktuelle situasjoner er f.eks. kvinner som kvier seg for å få utført gynekologiske eller andre undersøkelser som følge av engstelse for helsepersonellets opptreden dersom det ikke er en annen person til stede. Det kan også f.eks. gjelde en kommuneansatts deltakelse ved undersøkelse av en person med psykisk utviklingshemming eller for tilstedeværelse av andre nærstående eller en sykehusinnhentet tolk.



Foreldres rett til å være til stede under undersøkelser av mindreårige, følger av foreldreansvaret. Retten til samvær under opphold i helseinstitusjon er nærmere regulert i § 6-2. Retten for moren til å ha barnets far, eller en annen person som står henne nær, til stede under fødselen, sto tidligere i barneloven § 1a, men tolkes nå rett ut av bestemmelsen her i fjerde ledd.

Pasienten kan videre nekte at andre personer, f.eks. medisinske studenter som er i en opplæringssituasjon, deltar under undersøkelse og behandling.” Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen. (2010) Veileder fra Helsedirektoratet. Pkt. 1.4. siste avsnitt, side 9. “Pasientens nærmeste pårørende har rett til informasjon og medvirkning i henhold til pasientrettighetsloven § 3-3. Pasienten, eller kvinnen, skal samtykke til dette. En partner, eller pårørendes involvering, informasjon og medvirkning er altså betinget av kvinnens samtykke og ønske om dette. Når barnet er født, har juridisk far eller medmor rettigheter i forhold til barnet.”

Aïda Leistad Thomassen i organisasjonen Barselopprøret seier retten «står altfor svakt og må styrkast».

– Den blir broten systematisk, seier ho.

I tillegg er praksisen forskjellig frå sjukehus til sjukehus, der nokre av dei berre opnar for «medverknad» under det som vert kalla «aktiv fødsel».

OPP TIL STATSRÅDEN: Partileiar i Venstre, Guri Melby, varslar at ho vil ta opp saka med helseminister Ingvild Kjerkol (bilete). Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Tek spørsmålet opp med ministeren

– Eg synest det er uverdig at fødande kvinner i Noreg i 2022 skal grue seg til fødsel fordi dei er redde dei må vere åleine under heile eller deler av den, seier partileiar i Venstre, Guri Melby.

Ho varslar at ho vil ta opp saka med helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Kjerkol seier til NRK at ho forstår godt bakgrunnen for opprøret, og tek det med seg inn i arbeidet med å styrke føde- og barselomsorga i Noreg.

– Vi skal vurdere ein endå tydelegare regel for å sikre at ingen må føde åleine, seier ho.

Partileiar i KrF, Olaug Bollestad, seier det er eit stort behov for å styrke svangerskaps- og barselomsorg.

– Mange veit nok heller ikkje kva rettar dei har, så ei tydeleggjering kan vere ei viktig brikke her, seier ho.

Partikollega Ida Lindtveit Røse, som har vikariert i rolla som barne- og familieminister, og har termin i februar, skreiv før jul kronikken Ingen skal måtte føde åleine.

For eit år sidan fekk Frp gjennomslag for at partnar skulle få vere med under heile fødselen gjennom bruk av hurtigtestar.

Stortingsrepresentant Sandra Bruflot (H) i Helse- og omsorgskomiteen spurte i førre veke helseministeren om ho vil sørge for at helseføretaka ikkje kjem med avgrensingar for dei gravide og deira partnarar. Bruflot har enno ikkje fått svar.

SNART NY TERMIN: Ida Lindtveit Røse, som har vikariert i rolla som barne- og familieminister, skal føde sitt tredje barn i februar. Før jul skrev ho kronikken Ingen skal måtte føde åleine. Foto: Privat

– Hadde vore ein tryggleik

Leiar i Den norske jordmorforeining Kari Aarø, seier det kan vere utfordrande å legge til rette for at partnar kan vere til stades heile døgnet, før fødsel og i fødsel.

Ein lovtekst kan difor by på utfordringar.

– Ofte handlar det om at det ikkje er fysisk plass når kvinna blir lagt inn, seier ho.

HÅPAR: Marie og Endre Oma Leikvoll fekk sonen Didrik for to år sidan. Då fekk ikkje Endre vere med under fødselen. No håper dei Endre får vere med når veslebror i magen kjem til verda i mars. Foto: Privat

Hos Endre og Marie Oma Leikvoll i Kvinnherad er det ikkje lenge til den vesle guten i magen kjem til verda.

For Marie er det eit stressmoment å vite at det ikkje er sikkert at Endre får vere med.

– Det hadde vore ein tryggleik i om eg visste at han fekk vere med uansett. Den roa har eg ikkje no.