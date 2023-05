Senere denne uka skal kommuneproposisjonen legges frem av regjeringen.

Kort fortalt betyr det en presentasjon av regjeringens politikk for kommunesektoren og det økonomiske opplegget for det kommende året.

Støre-regjeringen vil blant annet gi 100 millioner kroner mer til norske kommuner som i sin tid valgte å bli stående alene.

Åpner muligheter

Siljan, med kun litt over 2000 innbyggere, var en av kommunene som valgte å ikke slå seg sammen med naboen etter forrige kommunereform.

Tirsdag kom kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik på frierferd til den lille landbrukskommunen, som blant annet grenser til Skien, Porsgrunn, Kongsberg og Larvik.

Med seg på innerlomma hadde han altså nyheten om at 100 millioner kroner skal gå til 143 norske kommuner i 2024.

Siljan er kommunen som får mest i landet, med drøye halvannen million kroner gjennom den nye kompensasjonsordningen.

Ordfører i Siljan, Kjell Abraham Sølverød (Sp) og Sigbjørn Gjelsvik (Sp). Foto: Tom Ole Buaas / NRK

Gjelsvik varsler samtidig en gjennomgang av hele inntektssystemet for kommunene.

Ordfører i kommunen, Kjell A. Sølverød, er mildt sagt fornøyd. Dette er virkelig penger kommunen hans trenger.

– Det har vært tungt. Noen ganger når jeg har lagt meg om kvelden har jeg fryktet at det skulle bli sånn at Senterparti-ordføreren ble den som dro inn årene.

Ønsker seg asfalt og bedre barnehager

Men hva skal de ekstra kronene brukes til?

Det står ikke på forslagene om hva man kan få til med litt ekstra penger.

– Det er jo bare å se på den grusveien der borte? Kanskje få noe asfalt på den, foreslår Thor Fredrik Borgersen.

Thor Fredrik Borgersen, daglig leder Rema 1000 Siljan. Foto: Tom Ole Buaas / NRK

Han driver den lokale Rema 1000-butikken i Siljan.

– Oppgradere barnehager kanskje?, mener Malin Martinsen Melleby, småbarnsmamma og kunde på butikken.

Uansett hva pengene blir brukt til, mener statsråden at dette er viktig og riktig politikk overfor kommunene.

– Dette handler om at lokalsamfunnene må få bestemme over sin egen fremtid. Vi er mot at kommunene som ikke slår seg sammen skal bli straffet økonomisk for dette, sier Gjelsvik.

Han mener de nå rydder opp i «Solberg-regjeringens rot».

Siljan kommune har litt over 2000 innbyggere. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Vi kompenserer kommuner som taper på at de gjorde valget om å bli stående som egne kommuner fordi innbyggerne lokalt ønsket det, hevder statsråden.

Høyre har blitt forelagt utspillet fra regjeringen. Kommunepolitisk talperson, Mudassar Kapur, sier det er naturlig å se helheten i kommuneproposisjonen før de kommenterer enkelte deler av den.

– Ser man på helheten i kommuneøkonomien så ble Kommune-Norge styrket med 35 milliarder i frie inntekter under Høyre i regjering, som dermed satte norske kommuner istand til å levere gode tjenester, sier Kapur.

Men i Siljan har ordføreren troen på ny kurs.

– Jeg er optimist. Nå er jeg glad, sier Sølverød.