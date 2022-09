De siste dagene har lokalavisen Sandefjords Blad skrevet flere saker om faren for kvikkleireskred i et boligområde i byen.

Avisa har omtalt en ny rapport fra geologiselskapet Ruden AS. Den viser at grunnforholdene på Breidablikk er dårlige.

– Grunnen er som en sveitserost, mener geolog Fridjov Ruden. Han frykter en lastebil eller gravemaskin vil være nok til å utløse en kollaps.

Det anerkjente selskapet til Ruden har gjort flere oppdrag for NVE, og har blant annet vunnet en innovasjonspris for sitt arbeid.

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) bestrider ikke rapporten, men sier det ikke er akutt fare for skred.

Tilbake står rådville beboere, som ikke vet hva de skal tro om saken.

SPREKKER OPP: Trappen i en av boligene på Breidablikk glir fra hverandre. Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Målløs og skremt

Tirsdag ettermiddag var kvikkleiresituasjonen tema under Formannskapsmøtet.

Tidligere på dagen hadde kommunen hatt et møte med NVE.

Konklusjonen etter møtet er tydelig, ifølge kommunedirektør Bjørn Gudbjørgsrud:

– NVE utelukker helt at det er fare for liv og helse. De mener det er trygt å bo der, og at beboerne ikke trenger å være engstelige.

ALVOR: Kommunedirektør Bjørn Gudbjørsrud vil ikke gjøre innbyggerne unødvendig bekymret, men sier de tar rapporten på alvor. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Regiondirektør i NVE, Elisabeth Rui, bekrefter at de har gitt kommunen råd.

– Og det står vi for, at det ikke er noen fare for liv og helse her. Og at vi ikke kan se noen fare for skred.

– Så dere mener det er trygt å bo der?

– Ja, svarer Rui.

Beboer Tor Henrik Norberg føler seg ikke beroliget. Han bor i et av husene som har fått store setningsskader, og er opprørt over det NVE og kommunen sier.

– Jeg er både målløs og litt skremt. De har friskmeldt området fra avstand!

STORE SKADER: Huset til Tor Henrik Norberg har store sprekkdannelser i grunnmuren. Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Et tillitsbrudd

Norberg mener undersøkelsene fra Ruden AS viser det stikk motsatte av det NVE hevder. De mener det er kort vei ned til fjell, og at det begrenser hvor langt et skred kan gå.

Ruden sier de ikke har funnet noe fjell, men opptil 40 meter med leire. Geologen kaller friskmeldingen fra NVE for et tillitsbrudd, og sier han er svært overrasket.

SJOKKERT: Geolog Fridjov Ruden sier han er sjokkert over at NVE har friskmeldt boligområdet som han beskriver som en sveitserost. Han mener en lastebil i verste fall kan utløse et skred her. Foto: HÅKON AURLIEN / VEGEN OG VI

– Her sitter vi, gamle geologer og geofysikere, også kommer det en friskmelding per telefon fra personer som knapt nok har lest eller forstått en fire siders memo.

Fridjov Ruden etablerte Ruden AS i 2007 og har kontorer i forskningsparken i Oslo, Fredrikstad og Stockholm. Selskapet har 20 ansatte innen geologi, geofysikk og hydrogeologi, og operer både i Norge og internasjonalt.

– Det er ingen akutt fare for liv og helse, ifølge NVE. Hva sier du til det?

– Ja, hva sier jeg til det? Vi har ikke fått noen kommentarer om våre resultater.

– Ikke sånn vi gjør det

Regionsjef Rui i NVE tilbakeviser at de har friskmeldt området over telefon.

– Det er ikke sånn vi gjør det. Vi gjør en vurdering av saken, men basert på de opplysningene vi har, så kan vi ikke se at det er noen grunn til bekymring her.

Ifølge NVE bor det over 100 000 mennesker i kartlagte kvikkleiresoner i Norge. Antallet øker stadig i forbindelse med at flere nye områder kartlegges.

Informasjonen NVE har tilgjengelig om området i Sandefjord er rapporten fra Ruden, kvikkleirekart og resultatet fra grunnboringer i forbindelse med Intercity-utbygging.

VIL BISTÅ: NVE vil bistå med fagekspertise dersom kommunen ber om det, sier Elisabeth Rui i NVE. Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

– Ruden sier det er påvist 40 meter med kvikkleire enkelte steder i området, mens dere sier at det er ganske kort vei ned til fjellet, hvorfor er det så forskjellige synspunkter her?



– Det må du nesten spørre Ruden om, vi kan ikke kommentere det noe spesielt. Vi har ikke fått noen grunnboringsprøver som tilsier det.

Rui legger til at det er kommunen som har ansvaret her, og at NVE kun gir faglige råd.

Kommunen sier de vil undersøke området ytterligere, og at de tar rapporten på alvor.