Torsdag blir streiken i private barnehager utvidet med 1000 nye ansatte.

I Harmonien barnehage i Skien legger de til rette for at foreldre kan etablere barnepassordning. Dette gjelder på de avdelingene som må stenge som følge av personalmangel under streiken.

Det får Fagforbundet til å reagere.

– Det er ingen løsning. Vi anser det som streikebryteri, da foreldre faktisk tar over arbeidet til de som er i streik, sier tillitsvalgt, Gitte Storhaug, i Fagforbundet i Skien.

– Aldri hørt om lignende

De reagerer sterkt på at barnehagen, som arbeidsgiver, organiserer en slik løsning.

– Hvis de gjennomfører det, vil det reageres sterkt på. Det vil vi informere om på utsida av arbeidsplassen, sier Storhaug.

REAGERER: At barnehagen som arbeidsgiver organiserer en slik løsning der foreldre tas inn for dem som er ute i streik, anses som streikebryteri, sier tillitsvalgt i Fagforbundet i Skien, Gitte Storhaug. Foto: PRIVAT

Leder av lov og avtaleverkavdelinga i Fagforbundet, Pål Skarsbak, sier løsningen barnehagen har valgt her er ukjent for ham.

– Jeg har aldri hørt om en sånn praksis tidligere. Vi har hørt om foreldrebarnehage i egne lokaler, men dette er i lokalene til barnehagen og med ansatte til stede. Da begynner vi å nærme oss noe som ligner veldig på streikebryteri.

Han legger til at han ikke kjenner detaljene, og sier streikebryteri ikke er noe klart definert begrep.

– Men man hindrer at streiken blir effektiv, ved at man trekker inn foreldre.

– Ikke pedagogisk tilbud

Styrer i barnehagen, Gunhild Ekornrød Sæterstøl, ser ikke på løsningen som streikebryteri.

Løsningen er til for at alle barna skal ha et tilbud i barnehagen.

To avdelinger er berørt med 10 barnehageansatte som er tatt ut i streik.

VIL IVARETA FAMILIENE: Vi ser ikke på dette som streikebryteri. Poenget er vel ikke å ramme flest mulig barn og familier, og vi prøver å gjøre så godt vi kan for å ivareta familiene, sier styrer i Harmonien barnehage, Gunhild Ekornrød Sæterstøl. Foto: VIGDIS HELLA / NRK

– Vi oppretter ikke et pedagogisk tilbud på de avdelingene. Men vi stiller avdelingene disponible for foreldrene, så de kan organisere en barnepassordning, sier Sæterstøl.

– Det er ikke et barnehagetilbud, så jeg ser ikke på det som streikebryteri, nei, legger hun til.

– Forstår du at Fagforbundet reagerer på det?

– Det har jeg egentlig ikke tenkt på. Det er noe vi har blitt forelagt av eier, som en måte å organisere på ved en streik. Enten som tilnærmet ordinær drift, barnepass eller utlån av barnehagen til foreldre.

Minst én ansatt vil være til stede sammen med foreldrene på hver avdeling.

Vil skåne barn og foreldre

Sæterstøl håper ordningen er på plass allerede fra torsdag.

– Det hadde vært fint om vi hadde hatt nok foreldre i barnehagen, og se det nesten som en dugnad for at ikke alle foreldrene trenger å være hjemme.

Administrerende direktør hos Læringsverkstedet, Trude Sydtangen, skriver i en SMS at de ikke har gitt instrukser på dette, men at de har sagt at barnehagen kan tilby foreldrene å låne barnehagens lokaler.

– En streik går alltid ut over en tredjepart, men vi ønsker å redusere de negative konsekvensene for barn og foreldre så langt det lar seg gjøre, skriver Sydtangen videre.

Hun understreker at dette ikke er et barnehagetilbud, men et barnepasstilbud gjort av foreldrene.

Positive til løsningen

Leder av Samarbeidsutvalget i barnehagen, Espen Fosstvedt, synes det er positivt at barnehagen prøver å finne en løsning.

– Hvis det lar seg gjennomføre og foreldre stiller opp, er vi positive til det for å begrense ferieuttaket som folk må ta ut.

POSITIVE: Leder i Samarbeidsutvalget i Harmonien barnehage, Espen Fosstvedt, mener det er positivt at barnehagen prøver å finne en løsning.

Forslaget ble sendt ut til foreldrene tirsdag. SU-lederen vet foreløpig ikke hva foreldrene mener om løsningen.

– Barnehagen styrer hvordan de ønsker å holde åpent. Hvis de lar seg gjøre, er det noe vi er interessert i. Men det er for tidlig å si om det blir en løsning.

Mange foreldre er frustrert over streiken, forteller Fosstvedt.

– Det er ikke lenge siden det var streik i skolene. Selv om vi støtter streikeretten til ansatte i barnehagene, er det en stor frustrasjon for hvordan kabalen skal gå opp, sier han.

Forstår frustrasjon

Fagforbundet forstår at streiken skaper frustrasjon blant foreldre.

– Det beklager vi selvfølgelig til de som blir berørt av en streik. Men det er en konsekvens, en streik er lovlig i en konflikt, sier Gitte Storhaug.

– Kommer dere til å oppfordre foreldre om å la være å bruke tilbudet?

– Det er jeg usikker på. Det må vi rådføre oss om hvordan vi opptrer under streiken. Hvis det blir utfallet, blir ikke det en enkel situasjon.