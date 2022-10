Natt til lørdag ble det brudd i oppgjøret for private barnehageansatte. Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta kom ikke til en enighet med PBL.

På mandag blir 78 barnehager i Oslo og Viken rammet av streiken, 27 i Rogaland, fem i Møre og Romsdal og to i Trøndelag.

Disse barnehagene rammes av streiken Ekspandér faktaboks OSLO Læringsverkstedet AS Bjerke Panorama

Læringsverkstedet AS Bryn barnehage

Læringsverkstedet AS Grefsen Terrasse barnehage

Læringsverkstedet AS Haugerudhagan barnehage

Læringsverkstedet AS Hauketo barnehage

Læringsverkstedet AS Konfektfabrikken barnehage

Læringsverkstedet AS Langaard barnehage

Læringsverkstedet AS Mortensrud

Læringsverkstedet AS NONNESETER KLOSTER IDRETTSBARNEHAGE AS

Læringsverkstedet AS Torshovhagen barnehage

Læringsverkstedet AS Vestskrenten Idrettsbarnehage (Oslo)

Læringsverkstedet AS Årvollveien barnehage

Espira Barnehager A/S Espira Gartnerløkka barnehage

Espira Barnehager A/S Espira Grefsen Stasjon barnehage

Espira Barnehager A/S Espira Marienfryd barnehage

Espira Barnehager A/S Spirea barnehage

Læringsverkstedet AS Ekeberg idrettsbarnehage

Læringsverkstedet AS Østmarka idrettsbarnehage

HOVSETER BARNEHAGE AS HOVSETER BARNEHAGE AS

Arnebråtveien Barnehage AS

ØKERNLY BARNEHAGEDRIFT AS Stålverkskroken barnehage

ØKERNLY BARNEHAGEDRIFT AS Økernly barnehage

ULNA AS Andromeda bhg

ULNA AS Fjordbyen barnehage

ULNA AS Godbiten barnehage

ULNA AS Valle Hovin idrettsbarnehage

URTEHAGEN BARNEHAGER AS Grønland barnehage

URTEHAGEN BARNEHAGER AS Lille Grønland barnehage

URTEHAGEN BARNEHAGER AS Mosaikk barnehage

STIFTELSEN KANVAS Akersveien Kanvas barnehage

STIFTELSEN KANVAS Betha Thorsen Kanvas barnehage

STIFTELSEN KANVAS Bjerkeallen Kanvas barnehage

STIFTELSEN KANVAS Dumpa Kanvas barnehage

STIFTELSEN KANVAS Lillomarka Kanvas barnehage

STIFTELSEN KANVAS Lindebergstua barnehage

STIFTELSEN KANVAS Midtstuen barnehage

STIFTELSEN KANVAS Myrer Kanvas barnehage

STIFTELSEN KANVAS Preståsen Kanvas barnehage

STIFTELSEN KANVAS REKTORHAUGEN KANVAS BARNEHAGE

STIFTELSEN KANVAS Rudshøgda Kanvas barnehage

STIFTELSEN KANVAS Rønningen barnehage

STIFTELSEN KANVAS Skogbrynet Kanvas barnehage

STIFTELSEN KANVAS SKOVHEIM BARNEHAGE

STIFTELSEN KANVAS SVARTDALSPARKEN KANVAS-BARNEHAGE

STIFTELSEN KANVAS TingeLiten barnehage

STIFTELSEN KANVAS Tinkern Kanvas-barnehage 1

STIFTELSEN KANVAS Tørtberg Kanvas bhg

STIFTELSEN KANVAS Østensjø Kanvas barnehage HALDEN LÆRINGSVERKSTEDET AS Doremi Halden

NLM - BARNEHAGENE AS Tryggheim Barnehage

Espira Barnehager A/S Espira Oreid Barnehage

Borg barnehager a/s Solbakkeparken Barnehage

Tdm Barnehager AS Solbakken Naturbarnehage

Tdm Barnehager AS Trolltangen Naturbarnehage

Tdm Barnehager AS Alfheim

Tdm Barnehager AS Høvleriet

Tdm Barnehager AS Skogkanten SARPSBORG Borg Barnehager AS Borgen Barnehage

Borg Barnehager AS Hannestad Barnehage

Borg Barnehager AS Kulås barnehage

Borg Barnehager AS Storeper Barnehage

Borg Barnehager AS tubus idrettsbarnehage

Borg Barnehager AS Tveterhytta barnehage

Læringsverkstedet AS Bamsebo

Læringsverkstedet AS Greåker DoReMi

Læringsverkstedet AS Hinkenhopp ny

Læringsverkstedet AS Kløvningsten

Læringsverkstedet AS Store Tune Gård Barnehage as TRONDHEIM Læringsverkstedet AS HAMMERSBORG BARNEHAGE

Sætra Barnehage Sætra Barnehage ÅLESUND Læringsverkstedet AS Blindheim Barnehage AS

Læringsverkstedet AS Olsvika barnehage

Læringsverkstedet AS Åse Barnehage

NLM - BARNEHAGENE AS Avd Tryggheim Barnehage Brattvåg

NLM - BARNEHAGENE AS Avd Tryggheim Barnehage Vatne KARMØY ESPIRA Espira Litlasund barnehage

ESPIRA Espira Tjøsvoll barnehage

ESPIRA Espira Veldetun barnehage

ESPIRA Espira Østrem barnehage

ESPIRA Espira Århaug barnehage

ESPIRA AS Espira Karmsund barnehage

ESPIRA AS Espira Sletten barnehage

Læringsverkstedet AS Kopervik menighetsbarnehage

Læringsverkstedet AS Åkrasanden barnehage SANDNES ESPIRA Eikenøtta Naturbarnehage

ESPIRA Espira Krystallveien Barnehage

ESPIRA Espira Taremareby AS

ESPIRA Espira Vagletjørn Barnehage

ESPIRA AS Espira Lura barnehage

Læringsverkstedet AS Bratteborg Barnehage AS

Læringsverkstedet AS Julebygda Barnehage

Læringsverkstedet AS Vatnekrossen Barnehage AS

Læringsverkstedet AS Strutsen naturbarnehage

STIFTELSEN KANVAS Svanholmen Kanvas barnehage STAVANGER Læringsverkstedet AS Forus private Barnehage AS

Læringsverkstedet AS Lervig Brygge barnehage AS

Læringsverkstedet AS Trollberget Barnehage

ESPIRA Espira Fjellsenden AS

ESPIRA Espira Scala Hundvåg Barnehage

ESPIRA Espira Scala Tasta Barnehage

ESPIRA Espira Tastarustå AS

NLM - BARNEHAGENE AS Misjonsbarnehagen Lasseliten EIDSVOLL Læringsverkstedet AS Bjørnsrud skog

Læringsverkstedet AS Dal Barnehage

Læringsverkstedet AS Folkeparken Barnehage

Læringsverkstedet AS Mork barnehage

Læringsverkstedet AS Råholt Barnehage ULLENSAKER Læringsverkstedet AS DoReMi - GYSTADMARKA

Læringsverkstedet AS Ekornrud Barnehage

Læringsverkstedet AS Nordbymoen Barnehage

Læringsverkstedet AS Skogmo Barnehage

Læringsverkstedet AS Verkensveien barnehage

Andrea Sørbøe Aarsæther har selv et barn som går i Strutsen Naturbarnehage i Sandnes, som er en av barnehagene som er hardt rammet.

– Det er klart at å ikke kunne sende barna i barnehagen, når jeg selv har en arbeidsplass jeg må gå til, det skaper utfordringer, sier småbarnsmoren.

I tillegg er hun daglig leder i en bedrift, hvor en av de ansatte også har barn i den samme streikerammede barnehagen.

Andrea Sørbøe Aarsæther sier hun har fått god informasjon fra den streikerammede barnehagen. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Mener den er nødvendig

– Hverdagslogistikken blir vanskeligere, når man må dekke opp eget fravær på arbeidsplass, og være hjemme med egne barn, sier Sørbøe Aarsæther.

Men til tross for at streiken kan medføre logistikkproblemer, har hun full forståelse for streiken og mener den er helt nødvendig.

– Det er viktig for meg at de som passer på barna hver dag, at de har det bra på jobb og gode vilkår og muligheter i arbeidet sitt.

Sørbøe Aarsæther sier de har fått god informasjon fra barnehagen hennes. Hun har fått tilbud om det barnehagen kaller «barnepass» to dager neste uke med redusert åpningstid.

Strutsen Naturbarnehage i Sandnes er en av barnehagene som er hardt rammet av streiken. Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Jeg setter pris på at barnehagen tilrettelegger på denne måten, samtidig rammer det ulikt og passer ikke like bra, men vi gjør det beste ut av det, sier Sørbøe Aarsæther.

– Klare for kamp

Are Sebastian Mortveit er pedagogisk leder i Strutsen Naturbarnehage, hvor de vanligvis er 48 ansatte, men nå blir redusert med 25 på grunn av streiken.

De må gå fra «ordinær barnehagedrift», til «barnehagepass».

Are Sebastian Mortveit, pedagogisk leder i Strutsen Naturbarnehage, sier de er klare for kamp. Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Vi har ikke personell til å ha alle barna her hver dag. Vi blir halvparten av personalet, og da blir det halvparten av barna.

De må derfor redusere åpningstidene, og fordele grupper barn på forskjellige dager.

– Vi er klare for kamp, og kan holde den en god stund, sier Mortveit, som er klar for sin første streik.

Men han er også bekymret for foreldre og barna.

– Det vil nok bli tungt. Det vil bli slitsomt for foreldre. Barna vil nok kjenne på det sterkest.

– Beklager til foreldre og barn

Forbundsleder i Fagforbundet, Mette Nord, sier at de streiker for en rettferdig pensjon for alle de som jobber i de private barnehagene, og som er organisert i PBL.

– Saken gjelder at de ansatte i disse barnehagene skal ha den samme private avtalefesta pensjonen, som alle andre i norsk arbeidsliv har. Det mener vi er en selvsagt rett for de som jobber i de private barnehage, sier Nord.

Mette Nord, forbundsleder i Fagforeningen, sier at streikeviljen er stor. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Men Private Barnehagers Landsforbund mener dette er uansvarlige og urealistiske krav.

Forbundslederen forteller at avstanden mellom partene var såpass stor natt til lørdag, at de ikke så noe poeng i å fortsette. På torsdag har de varslet opptrapping på ytterligere 400 ansatte.

– Det er arbeidsgiverne her som må ta det hele og fulle ansvaret. Vi beklager overfor både foreldre og barn at de vil bli rammet av det som nå skjer.

– Hvordan er streikeviljen?

– Den er stor, konstaterer forbundslederen.

Mener barnehagene har en meget god pensjon

Espen Rokkan, forhandlingsleder i PBL, sier at årsaken til bruddet er et overraskende, omfattende og dermed dyrt krav knyttet til AFP og pensjon.

– Det i et år hvor barnehagene har en svært anstrengt økonomi, og svært lite handlingsrom. Dette er partene klar over, men de velger likevel å fremsette noen krav, og det gjør det umulig for oss å bli enige.

Espen Rokkan, forhandlingsleder i PBL, mener barnehagene har en god pensjon.

Han er ikke enig i at PBL skal ta det fulle ansvaret, som forbundslederen uttalte. Rokkan mener at dette er et krav om en ordning som de to partene var enige om i 2019.

– Så har de endret mening og ønsker seg noe annet. Det er greit, men det betyr ikke at dette er noe vi ikke har levert på. Barnehagene har en meget god pensjon av PBL den dag i dag, mener Rokkan.