I Tennfjord i Ålesund kommune spiller fem år gamle Anna-Lisa fotball. Hun har ikke barnehageplass mandag på grunn av streiken.

I helga ble det brudd i oppgjøret for private barnehageansatte.

Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta ble ikke enige med Private barnehagers landsforbund (PBL). Det gjør at Anna-Lisa og mange andre barn ikke har det barnehagetilbudet de er vant med mandag.

I stedet bruker hun dagen sammen med mormor Victoria Eik. De to har både puslet og hoppa på trampoline.

– Det går greit det. Jeg har fri og ikke så mye annet å gjøre, sier Eik.

Hun er pensjonist og forstår godt at de barnehageansatte krever å få bedre pensjon.

Selv om streiken skulle bli langvarig tror mormor det går fint.

Hun har tid til å passe Anna-Lisa, men hun tror det kan bli en utfordring for foreldre som ikke har besteforeldre eller andre til å bidra med barnepass.

– Det er trist for dem, men vi må ha forståelse for de som streiker, seier Eik.

– Vi steiker for en viktig sak

– Det er veldig beklagelig at det går utover barna og foreldra.

Det sier Tonje Indregård, som er lokal streikeleder for de streikende barnehageansatte ved Læringsverkstedet Hammersborg barnehage i Trondheim.

– Vi streiker for en viktig sak, sier Indregård. Vi streiker for en bedre pensjonsordning.

Det er 1007 ansatte i 112 barnehager over hele landet som er tatt ut i streiken nå. Se listen over hvilke barnehager det gjelder lenger ned i saken.

Hovedkravet til fagforeningene er at AFP-ordninga til de ansatte må bli livsvarig. I dag er den begrensa til de mellom 62 og 67 år.

Trond Ellefsen i Delta Foto: Nadia Frantsen

– Fra foreldre blir vi møtt med heiarop. Alle støtter oss og mener at de som jobber med barna deres skal ha ordna arbeidsforhold, ordna lønnsforhold og gode pensjonsordninger, sier Trond Ellefsen.

Han er første nestleder i Delta, og har tatt turen til de streikende barnehageansatte i Trondheim.

– Helt urealistisk

– Vi er møtt med en samla pakke krav på pensjon, som vi mener er helt urealistisk og veldig omfattende, sier Marius Iversen. Han er direktør for kommunikasjon i arbeidsgiverorganisasjonen PBL.

Han synes ikke dagen i dag er noen god dag, og mener situasjonen er alvorlig.

PBL håper at streiken ikke blir langvarig, men sier at det per nå ikke har vært noe formell kontakt mellom partene.

– Vi er tilgjengelige 24/7 for fagforeningene hvis de har lyst til å snakke med oss, og hvis det er noe å snakke om, sier Iversen.

Disse barnehagene rammes av streiken Ekspandér faktaboks OSLO Læringsverkstedet AS Bjerke Panorama

Læringsverkstedet AS Bryn barnehage

Læringsverkstedet AS Grefsen Terrasse barnehage

Læringsverkstedet AS Haugerudhagan barnehage

Læringsverkstedet AS Hauketo barnehage

Læringsverkstedet AS Konfektfabrikken barnehage

Læringsverkstedet AS Langaard barnehage

Læringsverkstedet AS Mortensrud

Læringsverkstedet AS NONNESETER KLOSTER IDRETTSBARNEHAGE AS

Læringsverkstedet AS Torshovhagen barnehage

Læringsverkstedet AS Vestskrenten Idrettsbarnehage (Oslo)

Læringsverkstedet AS Årvollveien barnehage

Espira Barnehager A/S Espira Gartnerløkka barnehage

Espira Barnehager A/S Espira Grefsen Stasjon barnehage

Espira Barnehager A/S Espira Marienfryd barnehage

Espira Barnehager A/S Spirea barnehage

Læringsverkstedet AS Ekeberg idrettsbarnehage

Læringsverkstedet AS Østmarka idrettsbarnehage

HOVSETER BARNEHAGE AS HOVSETER BARNEHAGE AS

Arnebråtveien Barnehage AS

ØKERNLY BARNEHAGEDRIFT AS Stålverkskroken barnehage

ØKERNLY BARNEHAGEDRIFT AS Økernly barnehage

ULNA AS Andromeda bhg

ULNA AS Fjordbyen barnehage

ULNA AS Godbiten barnehage

ULNA AS Valle Hovin idrettsbarnehage

URTEHAGEN BARNEHAGER AS Grønland barnehage

URTEHAGEN BARNEHAGER AS Lille Grønland barnehage

URTEHAGEN BARNEHAGER AS Mosaikk barnehage

STIFTELSEN KANVAS Akersveien Kanvas barnehage

STIFTELSEN KANVAS Betha Thorsen Kanvas barnehage

STIFTELSEN KANVAS Bjerkeallen Kanvas barnehage

STIFTELSEN KANVAS Dumpa Kanvas barnehage

STIFTELSEN KANVAS Lillomarka Kanvas barnehage

STIFTELSEN KANVAS Lindebergstua barnehage

STIFTELSEN KANVAS Midtstuen barnehage

STIFTELSEN KANVAS Myrer Kanvas barnehage

STIFTELSEN KANVAS Preståsen Kanvas barnehage

STIFTELSEN KANVAS REKTORHAUGEN KANVAS BARNEHAGE

STIFTELSEN KANVAS Rudshøgda Kanvas barnehage

STIFTELSEN KANVAS Rønningen barnehage

STIFTELSEN KANVAS Skogbrynet Kanvas barnehage

STIFTELSEN KANVAS SKOVHEIM BARNEHAGE

STIFTELSEN KANVAS SVARTDALSPARKEN KANVAS-BARNEHAGE

STIFTELSEN KANVAS TingeLiten barnehage

STIFTELSEN KANVAS Tinkern Kanvas-barnehage 1

STIFTELSEN KANVAS Tørtberg Kanvas bhg

STIFTELSEN KANVAS Østensjø Kanvas barnehage HALDEN LÆRINGSVERKSTEDET AS Doremi Halden

NLM - BARNEHAGENE AS Tryggheim Barnehage

Espira Barnehager A/S Espira Oreid Barnehage

Borg barnehager a/s Solbakkeparken Barnehage

Tdm Barnehager AS Solbakken Naturbarnehage

Tdm Barnehager AS Trolltangen Naturbarnehage

Tdm Barnehager AS Alfheim

Tdm Barnehager AS Høvleriet

Tdm Barnehager AS Skogkanten SARPSBORG Borg Barnehager AS Borgen Barnehage

Borg Barnehager AS Hannestad Barnehage

Borg Barnehager AS Kulås barnehage

Borg Barnehager AS Storeper Barnehage

Borg Barnehager AS tubus idrettsbarnehage

Borg Barnehager AS Tveterhytta barnehage

Læringsverkstedet AS Bamsebo

Læringsverkstedet AS Greåker DoReMi

Læringsverkstedet AS Hinkenhopp ny

Læringsverkstedet AS Kløvningsten

Læringsverkstedet AS Store Tune Gård Barnehage as TRONDHEIM Læringsverkstedet AS HAMMERSBORG BARNEHAGE

Sætra Barnehage Sætra Barnehage ÅLESUND Læringsverkstedet AS Blindheim Barnehage AS

Læringsverkstedet AS Olsvika barnehage

Læringsverkstedet AS Åse Barnehage

NLM - BARNEHAGENE AS Avd Tryggheim Barnehage Brattvåg

NLM - BARNEHAGENE AS Avd Tryggheim Barnehage Vatne KARMØY ESPIRA Espira Litlasund barnehage

ESPIRA Espira Tjøsvoll barnehage

ESPIRA Espira Veldetun barnehage

ESPIRA Espira Østrem barnehage

ESPIRA Espira Århaug barnehage

ESPIRA AS Espira Karmsund barnehage

ESPIRA AS Espira Sletten barnehage

Læringsverkstedet AS Kopervik menighetsbarnehage

Læringsverkstedet AS Åkrasanden barnehage SANDNES ESPIRA Eikenøtta Naturbarnehage

ESPIRA Espira Krystallveien Barnehage

ESPIRA Espira Taremareby AS

ESPIRA Espira Vagletjørn Barnehage

ESPIRA AS Espira Lura barnehage

Læringsverkstedet AS Bratteborg Barnehage AS

Læringsverkstedet AS Julebygda Barnehage

Læringsverkstedet AS Vatnekrossen Barnehage AS

Læringsverkstedet AS Strutsen naturbarnehage

STIFTELSEN KANVAS Svanholmen Kanvas barnehage STAVANGER Læringsverkstedet AS Forus private Barnehage AS

Læringsverkstedet AS Lervig Brygge barnehage AS

Læringsverkstedet AS Trollberget Barnehage

ESPIRA Espira Fjellsenden AS

ESPIRA Espira Scala Hundvåg Barnehage

ESPIRA Espira Scala Tasta Barnehage

ESPIRA Espira Tastarustå AS

NLM - BARNEHAGENE AS Misjonsbarnehagen Lasseliten EIDSVOLL Læringsverkstedet AS Bjørnsrud skog

Læringsverkstedet AS Dal Barnehage

Læringsverkstedet AS Folkeparken Barnehage

Læringsverkstedet AS Mork barnehage

Læringsverkstedet AS Råholt Barnehage ULLENSAKER Læringsverkstedet AS DoReMi - GYSTADMARKA

Læringsverkstedet AS Ekornrud Barnehage

Læringsverkstedet AS Nordbymoen Barnehage

Læringsverkstedet AS Skogmo Barnehage

Læringsverkstedet AS Verkensveien barnehage

Varsler opptrapping

Allerede torsdag denne uken er det varsla opptrapping av streiken.

Hvis partene ikke er blitt enige blir det tatt ut ytterligere 961 ansatte. Det gjelder barnehager i hele landet.

– Kampviljen er stor, sier Ellefsen.

Han sier de er i godt humør og villige til å streike lenge.

Hvis streiken trappes opp torsdag blir barnehager i disse kommunene ramma:

Bodø

Trondheim

Bømlo

Ålesund

Kristiansand

Stavanger

Sandnes

Bergen

Oslo

Bærum

Ullensaker

Eidsvoll

Skien

Halden