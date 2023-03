– Det hadde vært fint å ha muntlig eksamen, mener 10.-klassingene ved Gulset ungdomsskole.

Elevene har aldri hatt eksamen før. Derfor vil de helst få det overstått før de begynner på videregående.

– Da er det strengere. Vi vil gjerne være forberedt, sier de.

Nå kan mangel på sensorer føre til at færre elever får muntlig eksamen i år.

Kommuner over hele landet strever med å skaffe nok sensorer, ifølge Utdanningsdirektoret.

– Det burde ikke gå utover elevene. Det er teit, synes 10.-klassingene.

– Utfordrende situasjon

1. mars var fristen for å melde inn frivillige lærere som kan gjennomføre sensur.

I Skien mangler godt over halvparten av vaktene som skal dekkes opp.

– Jeg tror ikke dette har skjedd før i et slikt omfang. Det er en ekstraordinær situasjon, sier kommunalsjef for oppvekst, Robert Rognli.

Kommunalsjef for oppvekst i Skien, Robert Rognli, vil ikke forskuttere tiltak, men sier en mulig vei å gå er å gå bredere ut og rekruttere pensjonerte lærere og barneskolelære Foto: VIGDIS HELLA / NRK

Kommunen jobber for å gjennomføre som normalt, men det er ekstra utfordrende, bekrefter han.

Rognli utelukker ikke at det vil føre til at muntlig eksamen må avlyses for noen elever.

– Det ville overraske meg veldig, men det kan være. Det vet vi ikke nå, fordi vi må få klarhet i hva handlingsrommet til kommunene er.

Lokale forskjeller

Utdanningsdirektoratet følger utviklingen tett, opplyser avdelingsdirektør Per Kristian Larsen-Evjen.

Onsdag ble dette et tema på et møte med landets statsforvaltere, fordi kommuner har lurt på hvordan lovverket skal tolkes.

Beskjeden fra Utdanningsdirektoratet er at alle skal gjennomføre eksamen som normalt i år, også i muntlig eksamen.

– Kommunene har ansvaret for å trekke elever til eksamen slik som det er beskrevet i rundskrivet. Elevene får flere og mer varierte muligheter til å vise sin kompetanse om de ikke bare har en skriftlig eksamen, sier Larsen-Evjen.

Utdanningsdirektoratet har gjennomført to rundspørringer om situasjonen til statsforvalterne.

Det er variasjon i hvor store utfordringer kommunene har lokalt, påpeker Larsen-Evjen.

Avviser aksjon

Utdanningsforbundet gikk ut i Dagbladet i fjor og avviste beskyldninger om at det er en aksjon fra deres side å oppfordre lærerne til å boikotte sensorjobben.

– Tvert imot har Utdanningsforbundet oppfordret de som har tid og mulighet til å melde seg som sensorer, sier leder i Vestfold og Telemark, Solveig Hals.

Lærer ved Gulset ungdomsskole, Øyvind Haugen, tror mangelen på sensorer skyldes konflikten med arbeidsgiver KS. Lærerne er misfornøyd med at streiken i 2022 ble stoppet av tvungen lønnsnemnd.

Lærerne Øyvind Haugen og Frida Amdal tror høyt arbeidspress og forholdet til KS er grunnen til at mange lærere ikke har meldt seg som sensorer i år. Amdal har ikke meldt seg som sensor, mens Øyvind Haugen kun har meldt som muntlig sensor. Foto: VIGDIS HELLA / NRK

Han mener derfor at det ikke vil hjelpe med tiltak som mer godtgjøring.

KS oppfordrer lærerne til å melde seg

KS, kommunenes interesseorganisasjon, bekrefter at kommuner flere steder i landet mangler sensorer.

Nå oppfordrer de lærerne til å melde seg.

– Nå er det viktig at alle som kan være sensorer, melder seg til oppdraget som vanlig. Vi er veldig avhengig av at elevene nå får gjennomført eksamen på normal måte. Det håper vi alle kan samarbeide om å bidra til, sier Kristin Holm Jensen, avdelingsdirektør i KS.

– Kan KS garantere at eksamen blir gjennomført?

– Vi jobber hardt på alle nivåer for å få det til, og det er målet vårt. Elevenes opplæring er det aller viktigste nå, sier Jensen.

Ber Brenna øke godtgjørelsen

Høyre ber kunnskapsministeren vurdere å øke godtgjørelsen for sensorjobben.

– Når så mange kommuner og fylkeskommuner melder om sensormangel, mener jeg det er på tide at Brenna kjenner på det nasjonale ansvaret hun har, og kommer på banen, sier Høyres Jan Tore Sanner til Utdanningsnytt.

Sanner har stilt skriftlig spørsmål om saken til kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i Stortinget.

– Etter pandemiårene er det viktig at vi kommer tilbake til normalen og får gjennomført eksamen, sier han.

Får gyldig vitnemål

Dersom ikke elever får tatt muntlig eksamen, får det ikke konsekvenser for vitnemålet.

Det påpeker assisterende direktør i oppvekst hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Petter Andersen.

– Alle elever i 10. trinn vil få et gyldig vitnemål, selv om eksamen ikke lar seg gjennomføre, sier han.

Eksamen er nytt, spennende og litt skummelt for 10.-klassingene ved Gulset ungdomsskole. Fra venstre Julia Ternstein Omsland, Mille Kittilsen, Jørgen Bertin Bjerkøen, og Hedvig Draugdalen. Foto: VIGDIS HELLA / NRK

Elevene på Gulset ungdomsskole håper likevel de får gjennomført som normalt.

– Det ville vært deilig å slippe stresset, men det er en trygghet i å prøve det nå før videregående, sier Jørgen Bertin Bjerkøen.