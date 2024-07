– Det viktigaste er ikkje kor mange som startar, men kor mange som står ferdig utdanna innan tre år, seier fagleiar Lill Sverresdatter Larsen i Norsk sjukepleiarforbund.

I helga kunne studentar for første gong på fleire år, søke seg inn på sjukepleiestudiet utan å oppfylle matte- og norskkravet.

Etter at hovudinntaket var unnagjort, har fleire universitet og høgskular lyst ut ledige plassar, i håp om fulle kull frå hausten av.

Ein av dei som nytta seg av moglegheita er 26 år gamle William frå Bergen.

Mattekarakteren har lenge stått i vegen for ei karriere som sjukepleiar. No har han endeleg moglegheit til å studere det han vil.

William frå Bergen gler seg til å ta til på sjukepleiestudiet ved Høgskulen på Vestlandet. Foto: Privat

– Ein døropnar for min del. Eg har prøvd å ta opp matte fleire gonger, og har teke privateksamenar. Eg har rett og slett ikkje fått det til, seier han.

Fyller 160 ledige plassar

Medan dei fleste utdanningar ikkje har spesielle karakterkrav, er det krav om tre i norsk og matte frå vidaregåande når sjukepleiarstudiet.

Kravet vart innført for sjukepleiarutdanninga i 2019. Sidan har søkjartala til utdanninga gått ned. I fjor var søkjartala på det lågaste på ti år.

I år har fleire utdanningsinstitusjonar lokale opptak utan karakterkrav for å fylle ledige plassar.

Grepet lokka 879 søkjarar til 160 ledige studieplassar ved sjukepleiestudiet til Høgskulen på Vestlandet.

– Etter at vi la ut på ledige studieplassar, så har det strøymt på med søkjarar til sjukepleiarutdanninga, seier prorektor for utdanning ved HVL, Anne-Grethe Naustdal. Foto: Tony Ågotnes / NRK

– Dette viser at det er eit veldig viktig grep, som gjer at vi kan få motiverte søkjarar til sjukepleiarutdanninga, jublar prorektor for utdanning ved Høgskulen på Vestlandet, Anne-Grethe Naustdal.

Fleire hundre på få timar

Ved Universitetet i Tromsø har dei fått 353 søkjarar til 195 ledige plassar.

Bjørnar Pande Wølner ved Universitetet i Sørøst-Noreg er optimist med tanke på å fylle dei fem sjukepleiestudiane. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

Universitetet i Sørøst-Noreg rapporterer om høge søkjartal etter at dei publiserte sine ledige plassar laurdag klokka 09.

– I løpet av første timen fekk vi inn fleire hundre søkjarar. Måndag passerte vi 600 søkjarar, seier ein godt nøgd seksjonssjef for opptak, Bjørnar Pande Wølner.

Ved Høgskulen på Vestlandet har prorektoren ivra for at karakterkravet skal bli fjerna.

Noreg manglar kring 4.300 sjukepleiarar. Prorektoren i Vestland meiner karakterkravet har vore eit stort hinder for å få fleire inn på studiet.

Ho meiner søkjartala til dei lokale opptaka viser akkurat det.

– Mange har heilt sikkert venta i mange år på at særkrava skulle bli fjerna, slik at dei fekk moglegheit til å studere til eit veldig spennande og viktig yrke som samfunnet har veldig stort behov for, seier ho.

Forbundet er kritiske

Med stor sjukepleiarmangel og låge søkjartal ti botn, er fagleiar Lill Sverresdatter Larsen i Norsk sjukepleiarforbund glad for alle som vil bli sjukepleiar.

Ho er likevel kritisk til å fjerne krav til viktige fag i eit allereie krevjande studie.

– Norsk er viktig for kommunikasjon og dokumentasjon. Matematikk er viktig for utrekning av medikament, ernæring og væske, seier ho.

– Det viktigaste er ikkje kor mange som startar, men kor mange som står ferdig utdanna innan tre år, seier Lill Sverresdatter Larsen i sjukepleiarforbundet. Foto: Glenn Aaseby / eng@ndiv

Sverresdatter Larsen konstaterer at bortfall av karakterkravet kan føre til større press på høgskular som allereie er pressa på kvalifiserte lærarar.

– Over år har studentar klaga på lite rettleiing. Skal lærarar bruke krefter på å få matte og norsk opp på eit visst nivå i tillegg, så tek det krefter frå rettleiinga som studentar treng til å lære sjukepleie, seier ho.

Om motivasjonen er viktig for å fullføre studie, støttar fagsjefen seg også til statistikk som viser at høgare karakterar gjer det lettare for studentar å fullføre utdanninga over tre år.

– Du utdannar fleire sjukepleiarar over tre år, enn når du brukar mykje tid på bygge opp norsk- og mattekunnskapar hos studentar før dei skal gjennom eit krevjande studium, seier ho.