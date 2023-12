I to dager har kvinnen forklart seg om det som skjedde i leiligheten paret flyttet inn bare få dager før drapet.

Den 18 år gamle kvinnen har nå erkjent voldsbruk, opplyser politiet.

Hun er siktet for å ha drept sin 22 år gamle mannlige samboer leiligheten paret leide i bydelen Hovenga i Porsgrunn.

Drapet skjedde den samme helgen som paret flyttet inn i leiligheten på Hovenga, like utenfor Porsgrunn sentrum.

Den siktede kvinnen er fra Vestfold, mens den drepte 22-åringen er fra Agder.

Mener det ble brukt et balltre

18-åringen ble pågrepet på gjerningsstedet og har nå erkjent å ha utøvd vold mot den drepte.

– Etterforskningen viser at det under voldsutøvelsen trolig ble benyttet et balltre, skriver politiinspektør Odd Kostveit ved Sør-Øst politidistrikt i en pressemelding fredag.

Den foreløpige obduksjonsrapporten indikerer at 22-åringen døde som følge av slag mot hodet.

Kostveit har tidligere uttalt til NRK at det stemmer overens med det politiets etterforskning har avdekket så langt.

– Politiet fortsetter etterforskningen med avhør og gjennomgang av elektroniske spor, opplyser Kostveit.

Krimteknikere jobbet ved leiligheten i Porsgrunn etter drapet natt til mandag. Foto: Stig Bolme / NRK

Var på legevakta

Bare noen timer før drapet, ble politiet oppringt av 18-åringen som nå er siktet.

Da var paret på legevakta etter at en krangel hadde eskalert.

Politiet så ingen grunn til å rykke ut, og vurderte situasjonen som avklart.

Likevel vurderer Spesialenheten for politisaker om de skal etterforske politiets vurderinger.