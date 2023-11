RETTELSE: Politiet meldte først at det var en mann som var pågrepet og mistenkt for drapet. Politiet har i formiddag endret til at det er en kvinne som er siktet for drapet. Rettelsen ble gjort klokken 12.10.

Kvinnen er siktet for å ha drept en 22 år gammel mann i Porsgrunn natt til mandag.

Det melder politiet i en pressemelding klokken 12.00.

– Hun vil bli fremstilt for varetektsfengsling i Telemark tingrett, opplyser politiinspektør Odd Skei Kostveit i Sør-Øst politidistrikt.

Politiet bekrefter til NRK at de to var kjærester.

Den avdøde vil bli obdusert, men før den foreløpige obduksjonsrapporten er klar ønsker ikke politiet å utdype dødsårsak.

Det er ingen mistanke om at andre er involvert i drapet, melder politiet.

At en kvinne nå er siktet for drapet er stikk i strid med hva politiet selv meldte ved 02.30-tiden i natt. Da meldte de på X at en mann var pågrepet, mistenkt for drapet.

Kriminalteknikere fra politiet er på plass. Foto: Martin Torstveit / NRK

Bodde i leilighet

22-åringen ble hardt skadd i en leilighet i Porsgrunn i natt og døde av skadene, ifølge politiet.

Eieren av leiligheten forteller til NRK at den drepte og siktede har bodd i leiligheten siden fredag.

Politiet sier de har funnet det de tror er drapsgjenstanden, men at det ikke er et skytevåpen.

– Det var noe bråk fra leiligheten i natt, ja. Men hva som skjedde vet jeg ikke. Veldig overraskende det som har skjedd, forteller nabo Ilari Rajalehto.

Ifølge en annen nabo NRK har snakket med gikk pågripelsen av drapsmistenkte rolig for seg. Det skal også ha vært en kvinne til stede under pågripelsen.

Det er ennå ikke kjent hva den pågrepne selv sier om saken.

Leder i borettslaget, Mette Pettersson og nabo Ilari Rajalehto. Foto: Stig Bolme / NRK

Hadde kontakt på søndag

Politiet bekrefter at de tidligere søndag kveld var i kontakt med de involverte i forbindelse med en mindre uoverensstemmelse.

En av de involverte tok kontakt med politiet på telefon, får NRK opplyst.

Samtalen dreide seg om en uenighet i leiligheten, men politiet rykket ikke ut.

Mandag morgen skriver politiet i en pressemelding at det var ingen ting som skulle tilsi at det skjedde noe alvorlig i leiligheten.

Ingen av de involverte er folkeregistret på adressen der drapet fant sted.

Litt før klokken 10.00 kom krimteknikere fra politiet for å undersøke leiligheten, ifølge NRKs reporter på stedet.

Det var VG som først meldte om saken.

Foto: Hilde Martine Lindgren / NRK

Døde på sykehus

Den første meldingen til politiet kom inn like etter midnatt.

– Vi fikk melding cirka ved halv ett tida i natt om en hendelse og politiet rykka ut til stedet. Der har vi pågrepet en mann, sa politiinspektør Magnar Pedersen i Sør-Øst politidistrikt til NRK tidlig mandag morgen.

– Den som var skadd ble noe senere erklært død på sykehus. Det er der vi står i innledninga av etterforskningen av et drap, fortalte Pedersen.

Politiet fortalte da at var unge mennesker som var involvert.

– Vi har innledet en etterforskning hvor vi har sikra åstedet, sikret og pågrepet den vi mener er gjerningspersonen, med skjellig grunn til mistanke. Vi gjøre tekniske undersøkelser, og skal gjøre avhør av den pågrepne, sa Pedersen.

Advokat Heidi Ysen er oppnevnt som forsvarer for den siktede.

– Jeg har hatt en lang prat med min klient, men ønsker ikke å kommentere innholdet i samtalen, sier Ysen til NRK mandag formiddag.

Hun sier det at det av praktiske årsaker ikke blir aktuelt med avhør av den siktede i dag eller tirsdag.