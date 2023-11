– Den nå siktede kvinnen ringte operasjonssentralen og det ble beskrevet en hendelse mellom henne og mannen som nå er død.

Det opplyser politinspektør Odd Skei Kostveit ved Sør-Øst politidistrikt til NRK mandag ettermiddag.

Teknikere fra politiet arbeidet fortsatt på åstedet mandag ettermiddag. Foto: Martin Torstveit / NRK

Skulle følges opp av politiet

– Den hendelsen vi fikk beskrevet var da avklart og det akutte var over. Det ble derfor vurdert at det ikke var grunn til å gjøre noe annet enn å avtale oppfølging på dagtid i dag.

Kostveit beskriver det som en uoverenstemmelse eller en voldshendelse.

– De befant seg på legevakta i Porsgrunn da kvinnen ringte politiet.

Noen timer senere valgte politiet imidlertid å rykke ut. Da kom meldingen om det som viste seg å være et drap begått i en leilighet som det unge paret nylig inngikk leieavtale for.

Leiligheten ligger i et boligområde i bydelen Hovenga i Porsgrunn.

Kostveit bekrefter at både den siktede og avdøde var inne i leiligheten da politiet kom til stedet.

Politiinspektør Odd Skei Kostveit.

Kvinnen er såvidt kjent av politiet fra tidligere, men Kostveit understreker at hun ikke er tidligere straffedømt.

– Heller ikke den avdøde er en kjenning av politiet.

– Mye som kan brukes som drapsvåpen

Han ville mandag ettermiddag ikke bekrefte hva som er drapsvåpnet, utover å utelukke at skytevåpen var involvert.

– I en leilighet er det sikkert mye som kan brukes, så vi får avvente det til teknikerne er ferdige på åstedet, sier politiinspektøren.

Politiet har sperret av området rundt leiligheten der drapet ble begått. Foto: Richard Aune / NRK

Porsgrunn kommune har satt sitt kriseteam i beredskap etter drapet. Kostveit sier at både siktede og avdøde har tilknytning til Telemark.

– Siktede er fra Vestfold og den avdøde var fra Agder, men begge har oppholdt seg i Telemark over noe tid.

– Mange ubesvarte spørsmål

Advokat Hanne Wold Johansen i Elden Advokatfirma er oppnevnt som bistandsadvokat for de etterlatte.

– De etterlatte har naturlig nok mange ubesvarte spørsmål nå, og ser fram til at etterforskningen vil gi så mange svar som mulig, skriver Johansen i en pressemelding.

Bistandsadvokat Hanne Wold Johansen. Foto: Christina Cantero / NRK

Hun tilføyer at hun kun har hatt innledende kontakt med de etterlatte.

– De har det selvfølgelig svært tungt nå, sier advokaten.

Samtykket til varetekt

Politiinspektør Kostveit sier at den siktede kvinnen har vært samarbeidsvillig overfor politiet, men at hun foreløpig ikke er formelt avhørt.

Advokat Heidi Ysen er oppnevnt som forsvarer for den siktede kvinnen. Ysen opplyser til VG at hun er på reise og kun har hatt en kort samtale med siktede på telefon mandag formiddag.

– Jeg ønsker ikke å kommentere saken ytterligere før vi har møttes fysisk og snakket nærmere om saken. Men jeg kan si at vi har samtykket til varetektsfengsling i to uker, og at dette går som kontorforretning, sier Ysen til VG.