Agder lagmannsrett opprettholder forvaringsdommen fra tingretten.

Han må også betale oppreisning og erstatning på til sammen 250 000 kroner.

I dommen står det at det ikke er funnet tvil om at det er rett gjerningsmann som er tatt.

Det begrunnes blant annet med funn av DNA på drapsvåpenet.

Tapte anken

I juni ble 47-åringen funnet skyldig og dømt til 21 års forvaring i Vestfold tingrett. Dommen ble den gang anket umiddelbart.

Mannens mentale helse har vært et sentralt tema i ankesaken.

Det var Thea Halvorsen Braavold (31) som ble funnet brutalt drept i sin leilighet i Sandefjord 2. februar 2020. Kort tid etter ble Jarl Ronny Lundberg, som da var hennes kjæreste, pågrepet. Han har siden sittet varetektsfengslet.

47-åringen har hele veien nektet straffskyld.

Straffedømt tidligere

Lundberg er dømt for drap tidligere og straffedømt ni ganger.

Blant annet har han sonet 15 års fengsel for det såkalte Stoa-drapet i 2003.

Tingretten mente forvaring var riktig, for å verne samfunnet mot ham.

Retten kan ikke se at han har angret et tidligere drap og viser til at han tidvis har vært ufølsom i retten, het det den gangen.