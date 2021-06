Dømt til 21 års forvaring for drap

Dommen ble fredag lest opp i Vestfold tingrett og den var enstemmig. Retten mener drapet var særdeles grovt og gjort mot en spe og forsvarsløs kvinne.

Straffeutmålingen var i tråd med aktors påstand.

Mannen anket dommen på stedet. Den er dermed ikke rettskraftig.

I rettssaken nektet han også straffskyld og mente andre kunne stå bak. Han ble altså ikke trodd av retten.

Thea Halvorsen Braavold (31) ble funnet brutalt drept i sin leilighet i Sandefjord i 2. februar 2020. Kort tid etter ble 46 åringen, som da var hennes kjæreste, pågrepet. Han har siden sittet varetektsfengslet.

Ville avslutte forholdet

Retten kan ikke med sikkerhet fastslå motivet for drapet, men det kan ha vært at fornærmede ville gjøre det slutt. Hun slettet han blant annet på Snapshat dagen før hun ble drept.

Selv har 46-åringen sagt at de ikke hadde konflikt. Dessuten mener retten at hans oppførsel denne kvelden, som en taxitur uten mål og mening, viser at han var i en krise.

Fant DNA

Retten mener at 46-åringen oppsøkte Braavold søndag morgen 2. februar og drepte henne med kniv. Det er funnet DNA på kniven som knyttes til drapshandlingen.

Politiet slapp han av i nærheten av leiligheten denne morgenen, fordi drosjesjåføren hadde utløst alarm etter mannens urolige oppførsel.

Naboer skal ha hørt at noen tok seg inn i kvinnens leilighet.

Ifølge retten er et sentralt vitne i saken en felles kamerat av Braavold og 46-åringen.

46-åringen oppsøkte denne kameraten senere på søndagen og fortalte at Thea var død, at han må leve videre med dette resten av livet og håpet kameraten kunne tilgi han.

Senere ble han funnet sovende i en bil i en garasje og pågrepet av politiet.

Ba om frifinnelse

Jonny Sveen og Kåre Jølberg er 46-åringens forsvarere. De sa i tingretten at det ikke er bevist at han står bak drapet. De ba om at han ble frifunnet.

Jonny Sveen forsvarer 46-åringen og ba om frifinnelse i rettssaken. Foto: Henrik Bøe / NRK

De mente at det ikke kan legges vekt på at tiltaltes DNA er funnet på en kniv i leiligheten, siden han har bodd der.