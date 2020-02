Politiet kjørte mannen fra Larvik til Sandefjord, da han ikke hadde penger til å gjøre opp for en taxitur i Larvik.

Politiet møtte drosjesjåføren og den siktede utenfor en bensinstasjon i Larvik. Det ble tatt beslag av blant annet to kniver og mobiltelefoner som 45-åringen hadde på seg.

Etter at patruljen fikk kontroll på han oppfattet de han ikke som ruset, truende eller utagerende.

Satt av ved den drepte kvinnen

Derfor fant politiet ingen grunn til å sende han til en lege eller å pågripe han.

Politiet var kjent med at 45-åringen tidligere er dømt for et drap som han har sonet en dom for.

45-åringen ble sluppet av ved sjutiden om morgen, søndag 2. februar, ikke langt unna der den drepte kvinnen bodde. Han sa til politiet at han skulle hjem til kjæresten.

Venner fant Halvorsen Braavold død på ettermiddagen 2. februar, da de besøkte leilighetens hennes i Sandefjord.

– Akkurat nå tenker jeg at politiet må ha fokus på å etterforske og snu de steinene som kan snus. Så får tiden for eventuell kritikk komme senere, sier bistandsadvokaten for familien til Halvorsen Braavold, Mette Ackenhousen til NRK.

– De pårørende ønsker ikke å kommentere dette i media, sier hun.

Blomster og lykter ble etter drapet lagt ned utenfor kvinnens leilighet. Foto: John-André Samuelsen / NRK

Fortsatt ikke avhørt

Politiet er fortsatt interessert i informasjon som kan bidra i etterforskingen av drapet.

De opplyser i ettermiddag at 45-åringen fra Larvik mener fortsatt at han ikke er i stand til å bli avhørt av politiet.

Avhøret er derfor utsatt, men vil bli forsøkt gjennomført enten fredag eller i begynnelsen av neste uke.