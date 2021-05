Vitne om drapstiltalt: – Han sa «Thea er død, håper du kan tilgi meg»

– Han sa «Thea er død, Thea er død. Håper du kan tilgi meg. Jeg vil leve med dette resten av livet», forklarte vitnet i retten.

Thea Halvorsen Braavold ble funnet død i sin egen leilighet i Sandefjord 2. februar i fjor.

Hennes daværende kjæreste er tiltalt for å ha drept henne.

Rettssaken startet mandag. Den drapstiltalte 46-åringen forklarte seg de to første dagene, og nekter straffskyld.

– Så gråtkvalt ut

Det første vitnet i Vestfold tingrett onsdag var en av tre venner som fant Braavold død. Vennene ringte politiet etter å ha gått inn i leiligheten. Der så de at Braavold var brutalt drept.

I retten forklarte vitnet hvorfor de dro til Braavolds leilighet.

Han sa at den drapstiltalte mannen kom innom hans bolig på formiddagen før Braavold ble funnet.

Vitnet sier 46-åringen så gråtkvalt ut.

– De eneste ordene han sa var «Thea er død, Thea er død. Håper du kan tilgi meg. Jeg vil leve med dette resten av livet».

DREPT: Thea Halvorsen Braavold ble 31 år gammel. Foto: Per Skov

– Gikk først alene til leiligheten

Ifølge vitnet gikk han først alene til Braavolds leilighet for å se til henne.

Han sier han gikk inn i gangen i firemannsboligen der hun bodde, og banket på døren hennes. Det kom ikke svar, men vitnet sier han kjente en rar lukt i gangen.

I forklaringen sa vitnet at han ikke turte å gå inn. I stedet gikk han til en venn og fikk avtalt at han og to andre venner skulle møtes utenfor Braavolds leilighet.

Inne i stuen fant de Braavold drept. De gikk ut igjen, og en av vennene ringte politiet.

Drapstiltalt har en annen versjon

Den drapstiltalte 46-åringen har en helt annen forklaring på hva som har skjedd.

Tirsdag sa han at han mener folk fra et kriminelt miljø har drept Braavold for å ramme ham.

Han nekter for å ha vært innom leiligheten til vitnet denne formiddagen.

– De forklarer seg helt forskjellig om dette. Tiltalte sier jo at han ikke har vært der, sier 46-åringens forsvarer, Jonny Sveen, til NRK.

Mange av de involverte i saken tilhører et rusmiljø.

Vitnet understreket flere ganger i sin forklaring onsdag at han ikke vet hva som har skjedd eller hvem som har drept Braavold.