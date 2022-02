Supermåling: Folk vil løyse opp Viken

Over 3000 Viken-innbyggjarar er spurt om dei meiner fylket bør bli løyst opp. Heile 56 prosent har svart ja, berre 27 prosent seier dei vil behalde Viken.

Det kjem fram i ei meiningsmåling Norstat har gjort på bestilling frå NRK og Amedia.

Og kor er dei aller mest negative? I Nedre Glomma i Østfold vil så mykje som 74 prosent av dei spurte skilje seg frå Viken. Dette seier folk NRK treff på gata:

Angelica Frantz: – Me blir jo veldig nedprioritert. Me skulle få ny skule, men med Viken vart det ikkje prioritert. Det kostar mykje å løyse opp no, men er det dyrare å halde på Viken på lang sikt? – Me blir jo veldig nedprioritert. Me skulle få ny skule, men med Viken vart det ikkje prioritert. Det kostar mykje å løyse opp no, men er det dyrare å halde på Viken på lang sikt? Svein Erik Hestnes: – Eg synest me skal bryte opp Viken og gå attende til Østfold. Dei fleste eg kjenner er også for det. Det er verdt pengane. – Eg synest me skal bryte opp Viken og gå attende til Østfold. Dei fleste eg kjenner er også for det. Det er verdt pengane. Nina Ellinor Karlsen: – Eg saknar Østfold. Det handlar om tilhøyre, det er ikkje alltid det går på pengar. Eg har laga ei eiga gruppe for me som vil ha tilbake Østfold og gjer alt eg kan for å få Østfold tilbake. – Eg saknar Østfold. Det handlar om tilhøyre, det er ikkje alltid det går på pengar. Eg har laga ei eiga gruppe for me som vil ha tilbake Østfold og gjer alt eg kan for å få Østfold tilbake. Dan Rygh: – Eg synest det hadde vore deilig å komme tilbake att til Østfold. Me blir veldig små i det store fylket Viken. Om det er verdt pengane er eit godt spørsmål. Det kjem an på kor mykje pengar det er i det store bilete. – Eg synest det hadde vore deilig å komme tilbake att til Østfold. Me blir veldig små i det store fylket Viken. Om det er verdt pengane er eit godt spørsmål. Det kjem an på kor mykje pengar det er i det store bilete. Pål Andersen/NRK

Kan bli dyrt

Å løyse opp Viken kan nemleg bli dyrt. Rapporten frå administrasjonen har sett kostnadene for ei oppløysing til mellom 310 og 440 millionar.

Er det verdt pengane?

Mads Motrøen, ansvarleg for politiske målingar i Viken forklarar Viken-tala. Foto: Halldor Asvall / NRK

Undersøkinga til Norstat syner at ein god del av befolkninga er positive til oppløysing, men kostnaden gjer dei betenkt.

– Desse utgjer 40 prosent av dei som er for oppløysing av Viken. Me ser også at ein stor del er usikre eller negative til å løyse opp med denne kostnaden, forklarar Mads Motrøen ansvarleg for politiske målingar i Norstat.

Østfold er det fylket der flest meiner at Viken må løysast opp med sine 66 prosent. I Akershus og Buskerud vil litt over halvparten løyse opp.

Det er Asker og Bærum som har den høgaste delen innbyggjarar som er mot ei Viken-oppløysing. Der vil heile 35 prosent halde på storfylket.

Starta Facebookgruppe

24 år gamle Balder Alvær Olafsen er kanskje over gjennomsnittet oppteken av å løyse opp storfylket. Han er sjølv SV-gruppeleiar i fylkestinget i Viken og har starta Facebookgruppa «oppløs Viken».

Den har snart 16.000 medlemmar.

Gruppeleiar Balder Alvær Olafsen (SV) i fylkestinget i Viken har starta gruppa «Oppløs Viken» på Facebook. Foto: Nadir Alam / NRK

– Berre den siste veka har me fått 350 nye medlemmer som engasjerer seg for å få tilbake Østfold, Akershus og Buskerud. Me har mange som dagleg deltek i debatten om oppløysing for å få demokratiet nær folk.

– Folk er bekymra for kostnadene ved å løyse opp Viken. Har du forståing for det?

– Folk seier at dei vil løyse opp Viken, det er viktig å få til no, men så må me sørgje for at kostnadene kjem ned på eit godt nivå

Fleirtal for oppløysing

Skjebnen til Viken blir avgjort i fylkestinget 23. og 24. februar.

Andre nøkkeltal Ekspandér faktaboks Alder Det er folk i alderen 30–39 som er mest mot Viken. I denne aldersgruppa har 61 prosent svart at fylket burde løysast opp.

Mest positive er aldersgruppa 60+. Der ønsker 32 prosent å halde på Viken.

I alderen 18–29 meiner 56 prosent at ei oppløysing ikkje er verdt pengane.

Til samanlikning meiner 40 prosent i aldersgruppa 60+ at oppløysinga er verdt pengane. Kjønn Tilhengarar av å løyse opp Viken fordelar seg jamt mellom kvinner og menn.

Det er likevel fleire menn som ikkje vil løyse opp Viken. 33 prosent av menn har svart nei til oppløysing og 22 prosent kvinner.

Kvinner er blant dei mest usikre i begge spørsmåla. 23 prosent kvinner er usikre på om Viken burde bli løyst opp og 22 prosent er usikre på om det er verdt pengane.

Viken Ap skal halde eit fellesmøte 5. februar. Vedtaket som då blir fatta vil vere toneangivande for kva representantane i fylkestinget stemmer seinare i februar.

Slik det ligg an i dag, erfarer NRK at det er fleirtal for å løyse opp Viken i Ap-representantskapet.