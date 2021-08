Før kom folk bort til Christine Koht og ga henne komplimenter for de fargerike klærne og den brennende livsenergien hennes.

Nå kommer folk bort og spør om hun i det hele tatt kan gå.

– Jeg føler meg litt som Jesus som har stått opp fra de døde altså. Jeg er så ekstremt takknemlig, sier Koht.

– Et nytt liv

Det var rett før jul i 2018 at den kjente TV- og radioprofilen fra Tønsberg fikk påvist kreft med spredning.

Hun har vært så sjuk som det går an å være uten at du forlater denne jorda.

16 måneder i en sykehusseng. Heftig og brutal medisinering for å prøve og drepe de syke cellene i kroppen.

Hun har vært i koma og var døden nær flere ganger.

Likevel vil hun ikke at noen skal synes synd på henne.

– Jeg blir fulgt tett opp av legene og er ikke friskmeldt. Det er mye i meg som er skadet for livet av den heftige behandlingen jeg har fått, men jeg lever. Dette er et nytt liv, sier Koht.

Overrasket med sprudlende video

Christine Koht har hele tiden vært åpen om sykdommen. Senest i juni fikk hun et illebefinnende og ble lagt inn på sykehuset.

Men så ble det stille fra komikeren.

Mange ble derfor overrasket da hun denne måneden la ut flere videoer der hun oste av energi og godt humør.

Facebook-videoene til Christine Koht har fått mye oppmerksomhet. Du trenger javascript for å se video. Facebook-videoene til Christine Koht har fått mye oppmerksomhet.

Nytt syn på livet

Nå forteller hun at hun har fått et nytt syn på hva livet egentlig handler om.

– Det som er et reelt problem for meg i dag, er krise, farlig eller død. Alt annet er bare tullball for oss, sier hun.

Det er også viktig for Christine Koht å fortelle at hun jobber knallhardt med hodet sitt.

– Jeg må ta mange mentale valg hver eneste dag for å holde rett fokus. Jeg kan for eksempel ikke tillate meg selv å tenke på smertene.

Christine Koht fra Tønsberg sier hun er ekstremt takknemlig for å ha fått et nytt liv etter å ha vært døden nær flere ganger. Foto: Odd Henry Lindtner / NRK

– Jobben min var å holde henne oppe

Christine Koht skravler i vei om alt mellom himmel og jord når NRK er på besøk.

En sjelden gang får også kona Pernille Rygg komme til.

– Ingen av oss kunne falle sammen. Min jobb var å holde motet hos Christine oppe hele tiden. Det hjalp nok litt. Vi sørget for å ha det hyggelig hver dag.

Paret, som har vært sammen i 30 år, snakker også om det utenkelige som skjedde; Midt oppi alt ble også Pernille dødssyk.

– Pernille fikk en dødelig bakterie som ingen andre i Norge har overlevd. Men det gikk bra. Pernille er grunnen til at jeg sitter her nå. Hun er min helt, sier Koht.

Christine Koht sier at hun ikke hadde levd i dag om det ikke var for støtte og kjærligheten fra kona Pernille Rygg. Foto: Julie Naglestad / NRK

Direktesender fra egen hage

Formen til Christine Koht er nå bedre enn på mange år. Hun er symptomfri, men i rehabilitering etter de mange plagene som følger av behandlinger.

– Jeg er et mirakel fordi jeg har dødd og kjent på hvordan det er å ligge for døden. Jeg var jo lam, sier hun.

Det tok to dager bare å få beveget på en finger igjen, forteller Koht.

Nå kan hun danse, vrikke med rumpa, ta knebøy og balansere. Og hun er ikke flau for å vise det fram.

– Før beskrev de meg alltid som «den elleville» i Se og Hør og sånn. Og det hatet jeg. Nå kjenner jeg at jeg skal ta tilbake den delen av meg. Jeg savner at folk roper at jeg er gæren.

Med den gode formen har også arbeidslysten kommet tilbake. Søndag skal hun ha et show hjemme i bakgården sin, som sendes direkte på nett.

– Sirkushesten i meg er klar og jeg har overtenning.