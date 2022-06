Båteier er spent på om forsikringa dekker hvalross-skade

Det startet med latter for Tuva Schøyen Grue (20). Hun er medeier i båten som ble okkupert av en søvnig hvalross på flere hundre kilo lørdag i Kragerø. Grue var i familieselskap i Tønsberg da hun fikk et bilde av hvalrossen tilsendt fra en hyttenabo på Stabbestad.

Der og da var det ikke så lett å forholde seg til det absurde at en hvalross slappet av i gummibåten hennes. Det ble raskt tydelig at båten var punktert.

Tuva Schøyen Grue bruker båten mest i familien når de er på hytta, blant annet fordi hun er seiltrener. Foto: Privat

Båten ble ødelagt

Dermed havnet den 16 fots store båten med en motor på 40 hestekrefter delvis under vann. Søndag ble den tatt opp og satt på land.

– Jeg er veldig spent på om forsikringsselskapet virkelig dekker skadene, sier Grue.

For hvalrossens smak på båtlivet førte til store skader på båten hun eier sammen med foreldrene og søsteren.

– Båten og motoren er totalt ødelagt, sier Steinar Jensen i Jensen båtopplag.

Han har tatt hånd om båten for familien.

Håper forsikringa dekker hvalrossens skader

Foreldrene har kontaktet forsikringsselskapet sitt Eika, som har svart at de skal se på saken mandag.

– Det er en uforskyldt sak. Hvor ofte får du en hvalross i båten, spør mamma Kjersti Hillbo Grue på telefon fra Hol kommune i Viken fylke, der hun bor.

Nå håper hun forsikringsselskapet er behjelpelig, siden det er en spesiell hendelse.

Det har ikke lykkes NRK å komme i kontakt med forsikringsselskapet de bruker.

Freya trivdes om bord i båten til Tuva Schøyen Grue. Foto: Kragerø Brannvesen / NTB

Trenger større forsikring

Kommunikasjonsdirektør i Gjensidige, Øystein Thoresen, tror båteierne har små sjanser for å få dekket besøket av hvalrossen. For båten hadde bare ansvarsforsikring.

Han sier ansvarsforsikring dekker bare din skade på andres eiendom.

– Hvalrossen har nok neppe en egen ansvarsforsikring. Ellers så kunne man gått til krav mot den som har ødelagt båten, smiler han.

Han sier full skadeforsikring på båten ville dekket skadene.

Kommunikasjonsdirektør i Gjensidige, Øystein Thoresen, tror eierne har små sjanser for å få dekket skadene. Foto: Gjensidige

Spesiell sak

Kjersti Hillbo Grue håper en naturskadeforsikring kan hjelpe dem. Men Thoresen tror heller ikke det vil dekke ødeleggelsene. Men han er enig i at dette er et spesielt uhell.

– Jeg har aldri hørt om et dyr som har ødelagt en båt.