Andre meteor i Sør-Norge på kort tid: – Artig

I begynnelsen av november lyste en meteor opp hele himmelen over Sør-Norge. I helgen skjedde det igjen. Normalt er det cirka en gang i året at en meteor treffer rundt Skandinavia. Men oftest så kan man ikke se det fordi det skjer midt på dagen, eller den er for liten.

Nå har vi hatt to stykker som veier rundt 100 kilo på bare noen uker.

– Nå kan det gå mange år til neste gang vi ser en meteor igjen, sier Tor Aslesen, pressekontakt i Norsk meteornettverk.

Tilfeldigheter

Først trodde man at denne meteoren kom med svermen leonidene eller den store meteoren som kom for noen uker siden. Det viser seg at det ikke er noen sammenheng mellom meteorene.

– Det er bare en tilfeldighet. Det blir som å kaste fem seksere to ganger etter hverandre, sier Aslesen.

Videoen som du kan se øverst, er tatt fra værstasjonen til Oddvar Engstrøm. Han fikk med seg meteoren som kom 7. november og satt opp kameraer for å fange den neste som kom.

Kjapp uttelling

Han hadde dog ikke trodd at han skulle få filmet en etter så kort tid.

– Det var artig at jeg fikk uttelling så fort, sier Engstrøm.

Han bor i Larvik, men fikk ikke sett meteoren selv. Overraskelsen var stor da han et par timer etter det skjedde, sjekket opptaket fra kameraene.

– Det var bare en tilfeldighet at jeg sjekket. Jeg satt opp fire kameraer. På det ene ser man meteoren, mens på de tre andre så ser man det utrolig sterke lyset, sier Engstrøm.

Ildkule

Beregninger som Norsk meteornettverk har gjort, viser at ildkula har kommet inn i atmosfæren over kysten av Danmark. Like øst for Aalborg og gått nordover og en tanke øst mot den svenske vestkysten.

Meteoren har trolig falt ned over havet vest for Lysekil.

En ildkule er en meteor som lyser kraftigere enn Venus på sitt klareste, ofte med etterglød.

Se video av den forrige meteoren som traff 7. november: