En brennende meteor lyste opp himmelen over Sør-Norge lørdag kveld. Den ble fanget opp av tre ulike kameraer i Kristiansand, Larvik og Harestua, forteller pressekontakt Tor Einar Aslesen i Norsk meteornettverk til Drammens Tidende.

Den falt ned rundt 22.30 lørdag kveld.

I Larvik kunne man se hvordan den falt gjennom atmosfæren og brant opp. Norsk meteornettverk fikk det hele på video.

Aslensen anslår at meteoren veide rundt 100 kilo, og at den var en halv meter i diameter. Basert på observasjoner skal den ha falt ned over Uppsala i Sverige.

Ifølge SVT ble lyset sett både i Sverige og i Finland. Den svenske allmennkringkasteren har video fra flere ulike steder, som ble lyst opp av meteoren.

– Dette var virkelig en stor en, ikke rart den ble sett fra Norge, sier forsker Eric Stempels ved Institutt for fysikk og astronomi ved Uppsala universitet til SVT.

– Hva skjedde med meteoren? spør SVT.

– Den slår ikke ned som i Hollywood-filmer. Det vanligste er at meteoren brenner helt opp før den treffer bakken, sier Stempels.