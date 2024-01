1014 farevarsler i fjor – psykologiprofessor kritisk til medienes håndtering

Av tallene ser vi at det varierer litt fra år til år hvor mange farevarsler for land som sendes av MET, men at det stort sett ligger rundt eller i underkant av 1000. Det er ikke rett frem å sammenligne fra år til år, og av flere grunner er det ikke så meningsfylt:

En økning i antall varsler fra et år til et annet kan skyldes mer uvær, men det kan også skyldes en utvikling på grunn av endringer i metodikk. For eksempel når vi er i stand til å varsle mer geografisk presist; da kan det som tidligere var ett varsel for et stort område nå bli to eller tre varsler for mer avgrensede geografiske områder. Det gir flere varsler totalt, men vil forhåpentligvis oppleves mer relevant for brukerne av varslene. Andre ganger gjør vi endringer i hvilke fenomener vi sender varsler for, som da vi delte opp "vanskelige kjøreforhold" i varslene "snø", "is", og "snøfokk", som kan ha flere og andre konsekvenser enn bare vanskelige kjøreforhold. Eller da vi innførte et nytt farevarsel for lyn. Slike valg kan også gi flere farevarsler totalt sett, men vil forhåpentligvis også oppleves mer presise for brukerne.

Antall farevarsler kan også ha sammenheng med hvilke værtyper som dominerer et gitt år. For eksempel kan man tenke seg at hvis det er en tørr sommer, så kan man få farevarsler om skogbrannfare. Om de dekker et stort område, som Vestlandet, eller Østlandet, og gjelder mange dager i slengen, så vil det ikke nødvendigvis gi så stort antall varsler. En våt sommer, der mange av dagene kommer med styrtregn og lyn, kan føre til varsler som har kortere varighet og er for flere mindre områder. Det kan gi et større antall farevarsler. Dette gjelder flere fenomener, kanskje sendes et vindvarsel for et større område over lengre tid enn et varsel om høy vannstand langs kysten, der det er toppen av vannstanden flytter seg i en bølge langs kysten, og man må ta hensyn til flo og fjære.

I perioden 2019-2023 har vi sendt 4354 farevarsler for land. Av disse har 40% vært for vinterfenomenene snø, is og snøfokk. Dette er stort sett varsler på gult nivå (med noen unntak for oransje varsler for snø). For sommerfenomenene regn, styrtregn og lyn har vi sendt 20% av varslene. Til gjengjeld er det der noe flere oransje og røde varsler. Deretter kommer vindkast med 16% av varslene og skogbrannfare med 13%. Også her er det noe flere oransje og røde varsler. Til sist er det 12% med de andre varseltypene, ising på skip, polare lavtrykk, og vannstand langs kysten.

Videre kan en økning i antall farevarsler også skyldes at klimaendringer har en påvirkning (f.eks. mer nedbør), slik at det over tid blir flere farevarsler. Da trenger vi nok å se på en lengre tidsskala enn år til år, eller de fem årene vi nå har tall for. En utfordring i den sammenheng er at da vi gikk over til gule, oransje og røde varsler, så begynte vi også med det vi kaller konsekvensbasert farevarsling. Det vil si at vi ikke bare varsler når vinden eller nedbøren kommer over en viss terskelverdi (f.eks. 30 m/s vind, eller 30 mm regn på en time). Vi må også vurdere konsekvensene av været for samfunnet og innbyggerne. En svært kraftig regnbyge som treffer i et skogsområde der ingen bor eller ferdes, vil kanskje ikke ha noen konsekvens. Dersom samme regnbyge treffer et sted med mange mennesker og mye infrastruktur, så kan det gi store konsekvenser, og bør varsles. Hvilken årstid det er kan også spille en rolle for konsekvensene. Dette gjør vurderingene mer krevende, men fører til nyttigere varsler.

Det at vi varsler konsekvensbasert, betyr også at klimaendringer ikke nødvendigvis trenger å føre til en økning i antall farevarsler. Om samfunnet klarer å tilpasse seg et nytt klima, så kan (og bør) vi øke kriteriene før vi sender et farevarsel, og resultatet blir omtrent den samme opplevde konsekvensen for et gitt varsel. For eksempel, om vi gjør tiltak langs kysten og i havnene slik at de tåler en høyere vannstand før det skjer skade, så kan vi endre kriteriene våre før vi sender ut varsel om høy vannstand. Resultatet blir da omtrent like mange varsler. Men det er ikke tilstrekkelig å si at hvis vi over tid ser en økning i antall farevarsler, og vi observerer at klimaet endrer seg, så skyldes det at vi ikke har tilpasset oss (raskt) nok. Det kan også ligge andre forklaringer til grunn, som nevnt lengre oppe. Altså; flere ekstremer i klimasammenheng trenger ikke bety flere (konsekvensbaserte) ekstremværvarsel. Men det kan gjøre det, om samfunnet ikke tilpasser seg.

Det er med andre ord sammensatt og flere årsaker til at antall farevarsler varierer noe fra år til år. Generelt kan vi si at det typisk er en rød hendelse per år (navngitt ekstremvær), en oransje hendelse per måned, og gule varsler kan man se et eller annet sted i Norge daglig.

I tillegg til varslene fra MET, så sender også NVE ut farevarsler (for flom og skred).

Kilde: Anders Doksæter Sivle, seniorforsker og leder av Yr-arbeidet hos Meteorologisk Institutt.