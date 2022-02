Rekordmange vil bygge hytte

I pandemien har mange søkt seg mot fjellet, sjøen eller langt inn i skogen.

Drømmen om egen hytte har blitt tent. I tillegg er det mange som pusser opp, eller bygger på hytta - faktisk rekordmange.

I fjor ble det gitt byggetillatelse til 6861 nye fritidsbygg, viser fersk statistikk fra SSB. Det er en økning på 24 prosent sammenlignet med forrige toppnotering i 2017.

Dette skjer i et fra før brennhett hyttemarked.

Tar man med tillatelser som også er gitt til tilbygg og påbygg så er det gitt 8762 såkalte igangsettingstillatelser for fritidsbygg.

Det er en oppgang på 40 prosent fra 2020.

– Konkurrerer i naturødeleggelse

I Norge er det i dag over 445.000 hytter og fritidsboliger. De siste 10 årene har fritidsbygg utgjort en fjerdedel av den årlige nedbyggingen av natur.

Miljøpartiet De Grønne mener de nye tallene viser at hyttebyggingen i Norge er ute av kontroll. De etterlyser strengere regler.

– Vi kan ikke akseptere dagens pågående konkurranse mellom hyttekommuner hvor det handler om å være best på naturødeleggelse, sier nestleder Arild Hermstad til NRK, gjennom sin politiske rådgiver.

MDG mener det er et vanvittig paradoks at utbyggerne selger en drøm om et rolig hytteliv i vakker natur, mens de samtidig bygger ned naturen og den hyggen folk drømmer om.

STRENGERE REGLER: Arild Hermstad, nestleder i MDG, vil ikke åpne for nye hyttefelt som krever ny infrastruktur. I tillegg ønsker de nasjonal maksgrense for hyttestørrelse Foto: Gerd Johanne Braadland / NRK

Hermstad mener hyttebruken bør foregå smartere enn i dag, med bærekraftige alternativer.

– Vi vil utfordre ideen om at alle må eie sin egen hytte. Derfor vil vi øke støtten til organisasjoner og kommuner som driver med dele- og utlånsordninger av hytter. I tillegg vil vi stimulere til økt hyttedeling for private eiere.

Flest i Innlandet

Det var oppgang i igangsettingstillatelser i alle fylker fra 2020.

Innlandet var fylket som ga flest byggetillatelser, der det ble sagt ja til 2141 fritidsbygg. Deretter følger Viken og Vestfold og Telemark, med henholdsvis 1916 og 1028 fritidsbygg.

Disse tre fylkene hadde mellom 43 og 52 prosent økning fra 2020.

Kommuner med flest igangsettingstillatelser i 2021: Ekspandér faktaboks Vinje: 249

Flå: 237

Ringebu: 205

Nesbyen: 202

Oppdal: 196

Nord-Aurdal: 184

Gausdal: 178

Øyer: 168

Sirdal: 161 (Kilde: SSB)

Knut Arne Fjelltun er ordfører i Nord-Aurdal i Innlandet - en kommune som ligger på topplisten over flest igangsettingstillatelser i 2021.

– Jeg tror Nord-Aurdal er så populært fordi vi har en flott natur og et fint kulturlandskap. Dette gjør at mange vil bruke fritiden sin her.

TRENGER HYTTER: Knut Arne Fjelltun, ordfører Nord-Aurdal, mener hytteutbyggelse er viktig for kommunen. Foto: n16567 / n16567

Fjelltun forstår kritikken fra MDG, men mener hyttefolket er viktig for kommunen.

– Det er viktig at man ser på hvilke områder man bør bygge på og hvilke man bør unngå. Men hyttebygging skaper vekst, utvikling og er bra for næringa. Vi har mange bedrifter som er avhengig av hyttebygging. Det gir store ringvirkninger, sier han.

– Korona har vært bra

FH Gruppen er Norges største hytteprodusent og var den aktøren som igangsatte flest fritidsboliger i 2021.

– Korona har vært bra for vår bransje. Folk vil ha noe nært og trygt, sier Espen Harald Bjerke, Head of marketing i FH Gruppen.

KORONA: Espen Harald Bjerke tror pandemien har påvirket folk til å ville skaffe seg hytte. Foto: Privat

Bjerke sier han tror at leiligheter får en større andel i markedet framover.

– Det er mest miljøvennlig å bygge i felt, å begrense arealbruken blir viktig framover også.

DET BYGGES: Bildet viser en snart ferdig hytte på Danebu i Nord-Aurdal. Danebu er et populært hytteområde i kommunen. Foto: Roar Berntsen / NRK

Bjerke sier at de er i gang med å utvikle såkalte «grønne hytter». Dette er hytter med lavere CO₂-utslipp.

– Jeg tror at det vil komme nye krav rundt dette i framtida, og vi forbereder oss på det, sier han.

Det ble også satt rekord for igangsatt bruksareal til fritidsbygg. Med nesten 846 000 kvadratmeter igangsatt, ble økningen på 53 prosent fra 2020.

Tallet overgår den tidligere toppnoteringen fra 2017 med hele 27 prosent.