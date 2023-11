– Jeg blir glad når gjestene liker hytta. De synes den er hyggelig, smiler Birgitte Duggen.

Det tyske ekteparet leier ut hytta si i Telemark nesten 200 døgn i året.

I hyttefeltet i Vrådal gjør 20 tyske hytteeiere det samme.

De har gode erfaringer med at andre bruker hyttene deres. Gjestene kommer ikke hit for å feste.

– De liker det vakre landet og ønsker å være her, sier Hans Jürgen Duggen.

Hans Jürgen og Birgitte Duggen fra Tyskland har bare gode erfaringer med å leie ut hytta i Telemark 200 døgn i året. Foto: ROALD MARKER / NRK

Mange er positive, men få leier ut hytta

Naturvernforbundet mener flere norske hytteeiere må gjøre som de tyske.

I gjennomsnitt står en norsk hytte tom 300 dager i året, ifølge tall fra Prognosesenteret.

Flere må dele på luksusen i den norske fjellheimen, påpeker leder i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen.

Leder i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen. Foto: Eivind Molde / NRK

De vil ha full stopp i hyttebyggingen i nye områder.

– De hyttene vi allerede har bygd, bør vi dele, leie ut og få brukt mer, slik at vi slipper å bygge nye hytter i naturen, sier han.

28 prosent er positive til å leie ut hytta, viser tall fra fritidsboligundersøkelsen til Prognosesenteret i september.

Samtidig svarer kun 6 prosent at de har leid ut hytta de siste 12 månedene, ifølge tallene.

Gulowsen tror det må en holdningsendring til.

Norske hytteeiere har en tradisjon for å tenke at hytta er privat, påpeker han.

– Nordmenn er vant til å bo i andres feriehus når de er i utlandet, og burde kunne gjøre det like enkelt i eget land. Det handler mest om mentalitetsendring, sier Gulowsen.

Kan pålegge utleie i nye felt

Forsker ved Østlandsforskning, Tor Arnesen, har forsket på tiltak for å øke tilgangen til hyttedrømmen uten å bygge nye hytter.

Forsker ved Østlandsforskning, Tor Arnesen. Foto: Privat

En løsning kan være å pålegge nye hytteeiere å leie ut et visst antall døgn hvert år, viste rapporten som kom i fjor.

Det er et tema i flere kommuner når det planlegges nye hyttefelt, forteller han.

Men det fungerer ikke av seg selv. Noen kommuner som har forsøkt dette, har gått tilbake på kravet, påpeker han.

– Skal den type utleie lykkes, må det være et apparat der folk kan få assistanse til å klargjøre hytter til utleie, sier Arnesen.

Kommune droppet krav om utleie

Lillehammer kommune droppet nylig forslaget om utleieplikt i det nye hyttefeltet Nordseter.

I stedet vil de åpne for muligheten for dem som ønsker det, forteller byplansjef i kommunen, Gunhild Stugaard.

Nordseter på Lillehammer kan det bli 200–300 fritidsenheter i den nye områdeplanen. Kommunen har gått bort fra plikt til utleie. Foto: Camilla Alexandra Lie / NRK

– Det viser seg at i de store turistdestinasjonene er det mulig å få til en sånn ordning gjennom bookingselskaper som tar seg av utleie, mens på Nordseter har man ikke tro på at det er et marked for det, sier hun.

Hemsedal kommune har hatt suksess med krav til utleie i over 20 år, forteller ordfører Pål Terje Rørby (Sp).

Ordfører Pål Rørby (Sp) i Hemsedal. Foto: Vilde Jagland / NRK

Plikten gjelder cirka en tredjedel av fritidsboligene, anslår han.

For noen kan det bety at de bare kan bruke hytta maks 42 dager om vinteren og 42 dager om sommeren.

Fritidsboligene har et felles bookingsystem og vaktmestertjenester.

– Det har en god effekt. Det er inntekt for hytteeier at enheten blir leid ut, og det blir mindre bruk av natur fordi flere mennesker bruker samme enheten flere ganger i året, sier Rørby.



Vanskelig å tvinge

Stortingsrepresentant i SV, Lars Haltbrekken, tror ikke tvang er løsningen.

Stortingsrepresentant for SV, Lars Haltbrekken. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

SV foreslo i oktober full stans i hyttebygging i nye felt, men fikk ikke flertall i Stortinget.

Haltbrekken mener det er bedre med ordninger som legger til rette for utleie.

– Jeg synes det er kjempebra at folk leier ut hyttene sine og at flere gjør det, men det er vanskelig å se for seg at vi skal tvinge folk til gjøre det, sier Haltbrekken.