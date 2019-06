– Dette er ingens søppel, det betyr at det er alles.

Nina Nesje har alltid plukket søppel når hun går tur med hundene sine.

Etter hvert som hun fant mer og mer plast inni busker og kratt – steder det var vanskelig for henne å rekke til, fant hun på noe lurt.

Nå håper hun det kan bli en trend blant andre hundeeiere.

– Man må ikke stå og se på, si det er trist og gå forbi. Det er mye bedre å ta en røsk.

SØPPELPLUKKER: Biscuit fant mye søppel på Tenvik i Færder kommune. Til sommeren skal de ut på øyene i Vestfold-skjærgården for å plukke. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Lukter seg frem

Nesje har lært hundene sine opp til å lukte seg frem til søppel, hente og bringe. Matmor står klar med søppelpose og belønning.

FORSIKTIG: Nina Nesje har trent hundene sine opp til å plukke søppel. – Jeg er opptatt av at de ikke skal ta skarpe ting, så jeg passer nøye på det. Da sier jeg bare stå, og henter det selv, forteller hun. Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Jeg gikk tur og så noe som lå inne i et kratt. Hundene hadde hentet litt for meg hjemme før, så jeg sjekket om de kunne hente søppelet også. Det gikk. Det var kult, sier hun.

– De klarer å lukte plasten på lang avstand, så de finner ting vi kanskje ikke ser.

Etter den dagen har Nesje og de tre hundene hennes, Wilma, Angelica og Biscuit, plukket søppel hver gang de er ute på tur.

– Det er innmari gøy å jobbe på lag med hundene, og se dem komme løpende med plast.

SE VIDEO: Hundene plukker søppel, men godteriet kan være vel så viktig Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Hundene plukker søppel, men godteriet kan være vel så viktig

De finner mye, og Nesjes håp er at alle med hund skal gjøre det samme når de likevel går tur – at det skal bli en trend. Hun påpeker at det er båndtvang, og har alltid hundene i bånd eller langline, selv om de er på jobb.

– Det er så mange folk med hunder. Man kunne sikkert plukket opp det som er av plast hvis man lærer hundene å gå innimellom kratt. Det var sånn jeg begynte. Jeg fikk ikke tak i søppelet. Da sendte jeg inn en hund i stedet.

Hvis man også tar med barn eller barnebarn, kan man gjøre en tur ut av det hele, tipser hun.

ARBEIDSHUNDER: – Denne chihuahuaen er ingen veskehund. Hun er en arbeidshund. Jeg tror hun trives bedre med det, sier Nina Nesje om Angelica (hunden til venstre). Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Det er veldig viktig å lære barn dette. Barnebarnet mitt er veldig glad i å plukke plast med mormor, han synes det er en fin ting å gjøre. Vi tar med matpakke og litt godteri.

Det ligger mye søppel igjen når snøen smelter, og denne våren har de plukket mye.

– Det er en bitte liten ting å gjøre, men man blir veldig glad av det.

Skryter av samarbeidet

HENTER SØPPELET: Øystein Hovde stiller seg bak Nesjes oppfordring. – Jeg er ikke sikker på om alle har like god dreis på hunden sine som henne, men det hadde vært utmerket om flere gjorde det, smiler han. Foto: Bendik Hansen / NRK

– Vi har et utmerket samarbeid med Nesje, sier Øystein Hovde, avdelingsleder i Skjærgårdstjenesten.

Når Nesje og hundene har plukket søppel, hender det nemlig at de lar posene bli igjen og varsler Skjærgårdstjenesten, som da kommer og henter.

– Det er en fast ordning for alle, opplyser Hovde.