– Dette er jo helt sjuk. Det er sopp overalt!

Stjernekokk Trond Andresen, tidligere kjøkkensjef på Conradis i Tønsberg, er på sopptur med Arnt Harald Stange, Stangekylling-gründer og matentusiast fra Slagendalen. Begge er veldig glade i sopp, og bruker mange høstdager på å ferdes i skog og mark med årvåkent blikk, soppkurv, kniv og børste.

HEKSERING: Trond Andresen har funnet en "heksering" med traktkantarell. Kantareller vokser ofte i slike ringer, og finner du en sopp er det nesten alltid mange flere i området! Foto: Thor Olav Moen

Andebu er eldorado!

Dypt i Andebus skoger formelig vasser vi i sopp. På et par timer ble fangsten adskillige kilo med traktkantarell, kantarell, piggsopp,- og jammen en flott steinsopp! Altså "de fire store", gode og trygge matsoppene!

Trond bor på Barkåker, og Arnt Harald i Slagendalen. Der er det brukbart med sopp. Men, når de virkelig skal plukke mye sopp, går turene ofte til Andebu. Selve sopp-eldoradoet.

SE SOPPEN: Trond Andresen (t.v.) og Arnt Harald Stange fant store mengder traktkantarell på kort tid. Foto: Thor Olav Moen

– 30 minutters kjøring er jaggu verdt det!, humrer Arnt Harald, mens kan fyller kurven.

– Regnet de siste ukene har vært bra for soppen, nå formelig eksploderer det, utbryter kokken Trond, mens sopp-bagen fylles fort.

Når er det sesong? Ekspandér faktaboks Steinsopp: "Sommersopp", og man kan finne store fine sopper allerede fra juni.

Kantarell: Begynner å komme i august. September er høysesong, finnes også i oktober.

Piggsopp, oransje og hvit: Som kantarell.

Traktkantarell: Fra september og til jul – tåler, i motsetning til de andre frost.

Hvor?

Det er på mosebunn, gjerne granskog du finner aller mest sopp. Rundt hugstflater og i myrkanter ved barskog, forklarer Trond og Arnt Harald.

– Steinsopp foretrekker ofte løvskog, presiserer de to.

Sopp kan brukes som tilbehør til masse god mat, eller som et måltid i seg selv.

Vær forsiktig, få soppen sjekket!

Soppentusiastene understreker at de ikke er autoriserte soppeksperter – og at uerfarne sopplukkere bør ta kontakt med soppkontrollen, for sikkerhets skyld. Bilder, bøker, bøker og apper er til god hjelp – men ta ingen sjanser i jakten på gourmetmåltider fra skogen!

SKOGSSOPP: Nå er det høysesong for skogssopp. Og det mysser av sopp i Vestfolds skoger i disse dager. Foto: Thor Olav Moen

Forvekslingsarter finnes. Særlig når man traktkantarell må man være observant, og ikke forveksle den med giftslørsopp.

– Piggsopp kan ikke forveksles, har soppen pigger under er det piggsopp, og er en god matsopp. Vær oppmerksom på at de lett får mark, så sjekk nøye, sier Arnt Harald.

– Skrap helst av piggene før den stekes – piggende er små og porøse, detter av i varmen og gir sorte, udelikate "prikker" i maten, føyer Trond til.

GIKK EN TUR PÅ STIEN: De søkte skogens ro og sopp – og fant begge deler i godt monn. – Det er sopp nok til alle, sier de to soppsankerne. Foto: Thor Olav Moen

Kantarell og steinsopp er også svært velsmakende sopper. Kantarell kan vanskelig forveksles med giftige sopper. Steinsopp kan forveksles med skrubb av ulike type, ikke like gode, men langt fra giftige!

Når? nå!

STEINSOPP regnes av mange som den aller beste matsoppen fra våre skoger. Foto: Thor Olav Moen

KANTARELL, eller skogens gull er velsmakende, utbredt og vanskelig å ta feil av. Foto: Thor Olav Moen

PIGGSOPP finnes i to varianter, hvit som her. Den blir størst. Oransje piggsopp er mindre og har en gul/oransje farge, ikke ulik kantarellens farge. Foto: Thor Olav Moen