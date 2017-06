Sommervikar? Dette er dine rettigheter

Den største utfordringen i 2016 var at både arbeidsgivere og arbeidstakere hadde for lite kunnskap om verneombudet. Hele 22,1 prosent mente at de ikke hadde nok informasjon om ordningen, ifølge Landsorganisasjonen i Norge (LO).

Det skal være verneombud i enhver norsk bedrift. Den skal være valgt blant de ansatte, og alle skal vite hvem vedkommende er.

– Verneombudsordningen er god. Som sommervikar kan det være vanskelig å si ifra til arbeidsgiver om det er noe som ikke stemmer. Derfor er det viktig å ha et verneombud som man kan forholde seg til dersom man opplever et arbeidssted der det raskt kan skje ulykker, sier Pål Henriksen Spjelkavik, leder for LOs sommerpatrulje i Norge.