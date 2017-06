I dag kommer skattepengene

Det er hele 2,6 millioner skattytere som har penger til gode. Disse får til sammen 28 milliarder kroner tilbakebetalt, eller 10.600 kroner i gjennomsnitt.

Skattedirektør Hans Christian Holte. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– De som har penger til gode, får dem utbetalt innen tre uker fra i dag. De aller fleste får pengene på konto oppgjørsdatoen, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Du vil få et elektronisk varsel på e-post eller SMS når ditt oppgjør er klart. Du må likevel logge deg på Skatteetatens nettsider for å finne fasiten. Har du reservert deg mot digital kommunikasjon, får du skatteoppgjøret i posten.

Disse må vente til høsten

De som får skatteoppgjøret nå, er dem med enklest oppgjør og få eller ingen endringer. Får du ikke penger nå, må du vente til høsten.

– Blant dem som ikke får skatteoppgjøret i juni, er næringsdrivende med ektefeller, og lønnstakere og pensjonister som leverte skattemeldingen på papir. Det kan også være noen som er tatt ut til spesiell kontroll. Neste oppgjør er 2. august. Deretter blir det løpende oppgjør frem til 25. oktober, sier Holte.

Rundt en million skattebetalere får skatteoppgjøret sitt mellom 2. august og 25. oktober.

Fikk du restskatt?

En halv million lønnstakere og pensjonister får restskatt. De må betale til sammen ni milliarder kroner, eller 17.600 kroner i gjennomsnitt.

– Mange forventet ikke baksmell, noe som kan sette økonomien i en sårbar situasjon, sier Hanna Folkvord, finansrådgiver i DNB.

Hanna Folkvord er finansrådgiver i DNB. Foto: DNB

For dem som får restskatt, må første innbetaling skje allerede 20. august. Andre termin er 24. september. Restskatt over 1000 kroner deles opp i to regninger.

Fikk du igjen penger? Hold hodet kaldt

Det er alltid en god følelse når man åpner skattemeldingen og ser at det har gått i pluss. Men det er viktig ikke å la seg blende når de ekstra kronene ruller inn på konto.

Skattepenger kan være billetten du trenger for å få fart på sparingen.

– De unge som ikke har kommet inn på boligmarkedet, kan fylle på BSU-kontoen. Er du midt i livet, kan det være startskuddet til å kjøpe båten du har siklet på. Hvis det ikke er penger du trenger nå, kan du la dem vokse i aksjefond, slik at du kan nyte pensjonisttilværelsen, sier Folkvord.

Nytt i år: Du trenger ikke klage

Tidligere måtte du sende en klage på oppgjøret til Skatteetaten, hvis du oppdaget feil eller hadde nye opplysninger.

Med ny skatteforvaltningslov som kom tidligere i år, er det du selv som fastsetter grunnlaget for skatten din - når du oppgir inntekt, formue, gjeld og fradrag i skattemeldingen.

– Hvis du oppdager feil i opplysningene i etterkant, så kan du nå endre selv. Dette er raskere og enklere både for deg og for Skatteetaten, sier skattedirektør Hans Christian Holte.