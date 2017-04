– Får du nei en gang, så får du ja en annen gang. Ikke gi opp, sier 18 år gamle Mina Moen Eilertsen til NRK.

Hver sommer siden hun var 15 år har hun reist ens ærend fra Fredrikstad til Kristiansand for å ha sommerjobb i Dyreparken.

– Det var ingen ledige jobber i Fredrikstad for ei på 15 år. Så jeg søkte litt på nett. Og da dukket sommerjobb i Dyreparken opp. Jeg søkte og fikk komme på intervju, selv om jeg ikke hadde noe arbeidserfaring, sier Moen Eilertsen.

Så langt i år er det lyst ut 7000 sommerjobber på Nav sine nettsider. Og siden det er konkurranse om sommerjobbene, er det ifølge ekspertene lurt å søke jobber allerede nå.

NRK har samlet tipsene som kan sikre deg jobb i sommer.

Les også: Dette er dine rettigheter som sommervikar

1. Bruk nettverket ditt

De fleste sommerjobber blir aldri utlyst. Foreldre, søsken, venner og bekjente kjenner kanskje noen som kjenner noen som trenger folk i sommer. Derfor er det lurt å bruke det nettverket man har.

– Et viktig tips til ungdom er å bruke flere kanaler for å få seg sommerjobb. Det er viktig å ta kontakt med bedrifter hvor man har lyst å jobbe og spørre om det er mulig å få sommerjobb der. Hør gjerne også med bekjente, kanskje jobber onkel i en bedrift hvor man kan få sommerjobb, sier seniorrådgiver Johannes Sørbø i Nav.

2. Vær fleksibel

Har du lyst på sommerjobb, men kunne trengt en uke sommerferie selv også? Ikke fortvil, du kan få til begge deler. Men det hjelper å være litt fleksibel på når du selv skal ha fri. Og vær åpen om ferieønsker allerede i søkeprosessen.

– Men det er viktig å kunne jobbe i julimåned. Da har mange har fellesferie og trykket er stort, sier regiondirektør Bjørn Wiik i bemanningsbyrået Adecco.

4. Ikke vær kresen

Foto: Anette Holth Hansen / NRK

Ungdom vil gjerne ha de samme jobbene. En kassamedarbeider i butikk kan ha flere hundre søkere. Da lønner det seg ikke å være kresen.

– Tenk at all arbeidserfaring er relevant erfaring, man vet aldri hvor dørene åpner seg etter studietid. Søk litt utenfor det alle andre skal, da er det større sannsynlighet for å treffe, sier Wiik i Adecco.

Over halvparten av sommerjobbene som nå er utlyst på Nav sine nettsider er innen helse, pleie og omsorg.

– En veldig høy andel av sommerjobbene som registreres på våre sider er innen denne typen yrker. Det betyr imidlertid ikke at det ikke er sommerjobber også i andre næringer, som for eksempel reiseliv og serviceyrker, sier Sørbø i NAV.

5. Bruk sosiale medier

Foto: Stian Lysberg Solum, Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Sosiale medier kan være en fin arena å gjøre research på behov hos ulike arbeidsgivere, og å komme i kontakt. Følge bedrifter du vil jobbe i. Gå eventuelt innom med CV-en din og presenter deg selv.

– Se etter ledige stillinger hos bemanningsselskap, Finn.no, LinkedIn og Nav. Følg selskaper på sosiale medier. Noen bedrifter kan henvende seg der, uten å legge ut annonse andre steder. Still spørsmål på sosiale medier om de vet om noe, og send en åpen søknad, sier Wiik.

6. Vær «på», men ikke for mye

Noen liker at arbeidssøkere kommer innom, andre synes det er forstyrrende.

– Hovedregel er at det er en fordel på steder hvor det er naturlig å gå innom, som for eksempel kafeer og butikker. Men på steder som sykehjem, lager og kontorer er det bedre å ringe på forhånd hvis du har lyst å komme innom og presentere deg, sier avdelingsleder Laila Erdal Aagesen ved Ung Info, et informasjonssenter for ungdom.

Og dersom du følger opp med en telefonsamtale etter at du har sendt en søknad, mener Aagesen at det bør være en grunn til at du ringer.

– Det må være en grunn til å ringe, mer enn at du har fått tips om at det kan være lurt. Vis gjerne interesse for stillingen ved å stille spørsmål om personalgruppen, arbeidstid, arbeidsoppgaver. Ikke spør om det som allerede er besvart i utlysningen.

7. Lag en proff CV

Foto: Anette Torjusen / NRK

De aller fleste arbeidsgivere ønsker at du leverer en jobbsøknad og CV.

– Siden arbeidsgivere får mange søkere er det lurt å ha CV-en på én A4 side, sier Wiik i Adecco.

Ta med det viktigste, og ikke minst din motivasjon for å gjøre en god jobb. Det er viktig med en knallgod innledning, ifølge Wiik. De første linjene i søknaden skal vekke interesse.

– Som for eksempel «jeg har fått et tips om denne stillingen av en bekjent – den ser spennende ut», eller «og få jobbe hos dere hadde vært en sommerdrøm», avslutter Wiik.