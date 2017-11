Slått bevisstløs på russefest

Sju unge menn var tiltalt for den grove mishandlingen som fant sted under en fest i festlokalet Gylnarheim i Kvelde i slutten av februar i år.

Tre av dem er frifunnet av Larvik tingrett, mens fire av dem er dømt til enten fengsel eller samfunnsstraff.

– Redde for bråk

I forkant av festen, som ble holdt i forbindelse med et russearrangement, var kompisgjengen fra Sandefjord usikre på om de turte å komme.

De fryktet bråk, ettersom det fra tidligere er kjent at det har vært en viss rivalisering mellom russen i Larvik og Sandefjord.

De valgte likevel å dra, da de fikk forsikringer om at de ikke tilhørte det kullet som larvikrussen var sinte på.

Tidlig på kvelden møtte gutten, som endte med å bli offeret i denne saken, en av guttene (20) i larvikgjengen. De to snakket hyggelig sammen, men det skulle ikke vare lenge.

Les også: Vil behandle russen likt

Havnet i grøfta

Kort tid etter at sandefjordsguttene hadde ankommet festen, ble de møtt av aggressive larvikgutter som spurte hvilket kull de tilhørte, og hvor de var fra.

Da de svarte at de var fra Sandefjord og 1999-kullet ble de slått i ansiktet og en ble tatt kvelertak på.

Guttene fra Sandefjord gikk ut av lokalet, hvor mange av larvikguttene fulgte etter, med 20-åringen i spissen.

På en bensinstasjon like i nærheten forsøkte sandefjordsguttene å holde seg rolige mens de ble konfrontert med en tidligere episode og fikk flere negative tilrop.

Fikk brudd i ansiktet

Det løste seg opp, og sandefjordsmannen (18) gikk ned mot hovedveien. Da fikk han plutselig beskjed av en kamerat om å løpe.

Bak han kom det flere personer løpende, og 18-åringen ble slått i ryggen eller dyttet, slik at han havnet over autovernet og ned i grøfta.

Her startet mishandlingen som førte til at 18-åringen fikk to brudd i ansiktet, hjernerystelse og ble bevisstløs. I ettertid har det vært en fare for at han kunne miste synet på det ene øyet.

Larvikguttene forlot 18-åringen i grøftekanten. Etter en stund klarte 18-åringen på egen hånd å komme seg opp og ut på hovedveien. Der ble han tatt hånd om av noen kamerater som hadde vært ute for å lete etter han.

Dømt til fengsel

Larvikmannen (20), som stod i spissen for volden, er nå dømt til fengsel i ett år og en måned. Kameraten hans, som også var med på mishandlingen, må gjennomføre 300 timer med samfunnsstraff.



Sammen må de betale nesten 60.000 kroner i erstatning og oppreisning til 18-åringen.

I tillegg er yttligere to unge menn dømt for volden. En 20-åring må sone tre måneder i fengsel, mens en 17-åring må gjennomføre 150 timer med samfunnsstraff. Det har Larvik tingrett bestemt.

I dommen står det at russen i Larvik har vært involvert i flere alvorlige voldsepisoder i løpet av de siste årene, og at «dette er en svært uønsket trend og allmennpreventive grunner må få betydning for straffen.»