Tidligere har NRK skrevet om at politiet ikke setter pris på folk som varsler hverandre om trafikkontroller. Også på sjøen setter politiførstebetjent Steinar Inselseth veldig lite pris på liknende varslinger.

Han er båtansvarlig i Sør-Øst politidistrikt, og mye ute med politibåten i Vestfold om sommeren. Ifølge han er det da 100 000 fritidsbåter i Vestfold-skjærgården. Det er imidlertid kun én politibåt.

Etter mange år på sjøen, har Inselseth flere ting han gjerne skulle sett var annerledes.

1. Facebook-gruppe

På Facebook finnes det en egen gruppe der det varsles om hvor politibåten Inselseth jobber på, befinner seg. Tilsvarende grupper finnes også for andre steder i landet. Gruppen i Vestfold har over 2400 medlemmer.

Inselseth skulle helst sett at slike grupper ikke eksisterte. Han mener at det er nødvendig med et kontrollapparat for at ferdselen på sjøen skal gå riktig for seg.

– Over 100 personer dør på vannet i året. Derfor liker jeg lite at personer går inn på denne gruppa og varsler andre om at nå kan den som har lyst, være dørgende full og kjøre båten hjem fordi politiet er et annet sted. Men jeg får ikke gjort noe med det.

– Jeg har ikke noe ønske om å bruke masse energi på å stenge den gruppa, men jeg håper folk skjønner at vi er på jobb for å sikre at folk skal komme trygt og godt fram.

VARSLING: Steinar Inselseth liker ikke at folk varsler hverandre om hvor politibåten gjennomfører kontroll. Foto: John-André Samuelsen / NRK

2. Båtførerprøven

Inselseth er heller ikke overbegeistret over at båtførerprøven ikke gjelder alle som skal kjøre fritidsbåt.

– Regelverket er utformet slik at hvis du har økonomiske muskler til det og er født før 1.1.1980, så kan du kjøpe en svær båt og kjøre helt lovlig uten å ha noen form for basisferdigheter til å ferdes på sjøen. Det skulle jeg gjerne ha sett det hadde blitt gjort noe med, sier han.

Alle som er født etter den dagen må ta båtførerprøven.

– Da får man en innføring i grunnleggende regler.

Test deg selv: Hadde du klart båtførerprøven?

FART: Det er kanskje ikke alle som kan kjøre store, spreke båter. Foto: Freddy Samson Fagerheim / NRK

3. Vestpåbudet

Selv om politiførstebetjenten synes redningsvestpåbudet stort sett funker greit, mener han samtidig at det slår feil ut innimellom.

– Alle skal bruke vester og ha vesten på når man er i mindre fritidsbåter. Stort sett er folk etter hvert blitt flinke til det. Men det er sånn at har du en båt som er over åtte meter, så er det ikke påkrevd at du har vesten på. Da trenger den bare være tilgjengelig om bord i båten.

– Det vil si at du ikke er pålagt å ha på vest hvis du kjører en tolv meter lang RIB som gjør 70–80 knop. Derimot skal du ha på vest i en tresnekke som du putrer med i tre og et halvt knop. Farepotensialet på de to forskjellige båtene tror jeg folk skjønner selv.

TRAVELT: Vestfold-skjærgården er et populært sted for sommerturistene. Da kan det iblant bli mye å gjøre for politibåten. Foto: Freddy Samson Fagerheim / NRK

4: Antall politibåter

Blant de mange tusen fritidsbåtene i Vestfold-skjærgården, er det kun en politibåt.

Inselseth skulle gjerne sett at de fikk en eller to til.

– Realiteten er sånn at vi må holde oss innenfor de rammene vi har. Det som er bra er at når det først er sesong og vi bemanner båten, så kan vi bruke den nesten så mye vi vil. Men vi ville gjerne vært enda mer på vannet.