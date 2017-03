– Innsatte er hardere belastet, både hva gjelder rus, psykiatri og så videre. Det er langt hardere atmosfære i dag enn hva det var tidligere.

Det sa Tommy Fredriksen, regiontillitsvalgt i Kriminalomsorgen region sør, til NRK i går.

I mars 2015 signerte norske og nederlandske myndigheter en avtale om leie av 242 fengselsplasser i Nederland.

UROLIG: Tommy Fredriksen, regiontillitsvalgt i Kriminalomsorgen region sør, er bekymret for at fengslene blir mer urolige. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Fredriksen hevder at soningsavtalen med Nederland gjør at de norske fengslene får et mer urolig miljø.

– Mange som sendes ut er utlendinger

Justisminister Per-Willy Amundsen sier til NRK at det var høyst nødvendig å få ned soningskøen ved å leie fengselsplasser i Nederland.

Han kjenner seg ikke igjen i tillitsvalgte Tommy Fredriksen påstand om at rolige innsatte som stabiliserer fengselsmiljøet, blir sendt til soning utenfor landegrensene.

– De som sendes til Nederland, er ikke nødvendigvis veldig ressurssterke personer. Det er ingen sammenheng i hvem som blir sendt til Nederland og hvor ressurssterke de måtte være.

Mange av dem som sendes til Nederland er utlendinger som uansett skal sendes ut av landet etter endt soning. Så jeg opplever dette som en ganske søkt stilling, sier Amundsen.

Mer ustabilitet

Men ifølge Fredriksen er mange av de rolige innsatte som stabiliserer miljøet i fengslene nå flyttet til Nederland.

– I fengslene opplever vi at soningskøen er borte, men vi opplever også en destabilisering i fengslene. Miljøet blant de innsatte er altså hardere også på Ringerike.

I helgen ble en mann i slutten av 50-årene drept i Ringerike fengsel.

REPORTASJE: Se justisminister Per Willy Amundsen svare på forholdene i norske fengsler.

Flere muligheter

POSITIV: Erling Feste, assisterende regiondirektør i Kriminalomsorgen region sør, ser flere fordeler med soningsavtalen. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Erling Feste, som er assisterende regiondirektør i Kriminalomsorgen region sør, kjenner til at det er blitt et tøffere miljø i norske fengsler.

– Men jeg vil også bemerke at mange av de 60 innsatte som ble overført fra Ringerike til Nederland, er vanskelige innsatte, sier han.

Feste mener at leie av fengselsplasser i Nederland har gitt kriminalomsorgen flere muligheter enn ulemper.

– Det er totalt sett en gevinst for Kriminalomsorgen å ha et fengsel i Nederland. Det har ført til at vi har lavere belegg i fengslene, vi kan drive med oppussing av enhetene våre og vi kan rokere om på innsatte mer enn vi kunne før når det var helt fulle hus.