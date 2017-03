RINGERIKE FENGSEL: Tirsdag meldte NRK at mannen i 50-årene som er siktet for drap på en medfange i Ringerike fengsel lørdag, ikke har tatt stilling til straffskyld. Det var klokken 13.14 lørdag at politiet fikk melding om at en innsatt hadde angrepet en annen innsatt i fengselet.

Foto: Audun Braastad / NTB scanpix