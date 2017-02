Angrepet skjedde lørdag klokken 13.14. Kort tid etter ble det klart at personen som ble angrepet, avgikk med døden, opplyser politiet i Nordre Buskerud i en pressemelding.

– Politiet har kontroll på mistenkte, og han er siktet for drap. Siktede er for tiden under soning for en drapsdom han fikk i 2016, sier politiadvokat Hans-Petter Aasen i Sør-Øst politidistrikt til NRK.

Siktede og avdøde var begge norske statsborgere. Politiet ønsker ikke å kommentere hva slags relasjon det var mellom de to eller hvorvidt det ble brukt våpen.

Politiet har bedt om bistand fra Kripos til etterforskningen. Det foretas nå både teknisk og taktisk etterforskning for å bringe hendelsesforløpet på det rene.

På åstedet blir det nå gjort undersøkelser og det foretas vitneavhør, opplyser Aasen til NRK.

Ringerike fengsel ligger på Tyristrand i Ringerike kommune og har ordinær kapasitet på 160 plasser. Alle innsatte er menn og fengselet er en enhet med høyt sikkerhetsnivå som har varetekts- og langtidsinnsatte som primær målgruppe, ifølge Kriminalomsorgen.

Saken oppdateres