Zuckerberg vil vurdere å stramme inn reglene for maktpersoner

Ifølge morselskapet Snap vil Trumps meldinger ikke lenger dukke opp som anbefalinger på den såkalte «Discover»-siden.

– Vi vil ikke forsterke stemmer som egger til rasistisk vold og urettferdighet gjennom å gi dem gratis reklame på Discover, sier selskapet i en uttalelse.

Trump beholder riktignok kontoen sin på Snapchat. De som følger ham fra før vil fremdeles kunne se det han legger ut.

Faktasjekk

De siste ukene har vært preget av steile fronter mellom verdens mektigste mann og noen av verdens mektigste internettselskaper.

Bråket startet da Twitter faktasjekket to av Trumps meldinger om stemmegivning via post. Innleggene ble merket som villedende og utstyrt med en faktasjekk.

Trump svarte med å undertegne en presidentordre som fratar sosiale medier juridisk beskyttelse og som åpner for større regulering.

SENSURERT: Twitter mente Trump glorifiserte voldsbruk i en melding om opptøyene i USA og utstyrte den med en advarsel. Foto: Skjermdump

Dagen etter ble én av Trumps meldinger skjult. Denne gangen utstyrt med en advarsel fordi selskapet mente den oppfordret til vold

Kjenner ikke igjen Facebook

Mens Twitter og Snapchat nå har lagt seg ut med presidenten, får Facebook økende kritikk for det motsatte.

Tidligere denne uken gikk flere ansatte ut offentlig og kritiserte sjefen for å ikke gripe inn mot den samme meldingen Twitter skjulte.

En gruppe på 33 tidligere ansatte som var med på å utvikle brukerreglene for Facebook i sin tid, har skrevet et åpent brev til sin tidligere sjef. Brevet er gjengitt i The New York Times.

– Det Facebook vi jobbet for hadde som mål å tillate så mange ytringer som mulig, med mindre de utøvde skade. Vi var ofte uenige, men vi forstod alle at det riktige var å gjøre brukerne trygge. Nå virker det som om den forpliktelsen har endret seg, heter det i brevet.

Brevskriverne anklager Facebook for dobbeltmoral. At det gjelder ett sett med regler for maktpersoner, og et annet for dem maktpersonene styrer over.

– Selskapet vi ble med i verdsatte å gi individet en like tydelig stemme som myndighetene. Å beskytte det svake, fremfor de mektige.

De krever videre at Facebook begynner å faktasjekke politikere og merke skadelig innhold.

Zuckerberg diskuterte innlegget med Trump

Mark Zuckerberg har selv uttalt at han ikke ønsker å være «sannhetens vokter». I et videomøte med 25.000 av sine ansatte denne uken, forsøkte han å roe frustrasjonen internt i selskapet.

Nettstedet Vox har fått tilgang til et lydopptak av nettmøtet, som varte i nær halvannen time.

Zuckerberg sier han var direkte involvert i vurderingen av om meldingen skulle bli stående, eller bli slettet. Han hadde også en telefonsamtale med Trump etter at det ble besluttet å ikke fjerne meldingen.

– Jeg forsikret meg om at han forstod hva jeg mente om meldingen. Jeg la vekt på at jeg opplevde den som splittende, oppildnende og til lite hjelp, sier Zuckerberg.

De ansatte fikk også stille spørsmål. Flere reagerte blant annet på at kun én svart person i ledergruppa var involvert i beslutningen om hva som skulle gjøres med meldingen.

Zuckerberg sier Facebook nå vil ta en gjennomgang av reglene for truende innhold. Selskapet vil også forebygge at koronaepidemien blir brukt for å skremme folk fra å stemme. I tillegg vurderer man en merkeordning for innlegg som ikke bryter med Facebooks regler, men som likevel er kritikkverdige.