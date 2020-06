Facebook-ansatte krever at Zuckerberg står opp mot Trump

I mai begynte Twitter for første gang å faktasjekke Donald Trumps påstander på nettstedet.

Trump slo tilbake og signerte en presidentordre som skal sørge for regulering av sosiale medier. Han beskyldte også Twitter for politisk aktivisme.

Dagen etter merket Twitter på nytt én av Trumps meldinger. De mente den forherliget voldsbruk.

Trump tvitret om opptøyene i kjølvannet av dødsfallet til George Floyd. Og avsluttet med: « ... når plyndringen starter, starter skytingen. Takk!»

– Ikke sannhetens voktere

Mens Twitter har tatt aktive grep mot enkelte av tingene presidenten tvitrer, er Facebook tilbakeholdne.

– Jeg tror generelt det er viktig å gi rom for så mange stemmer som mulig og vise særlig hensyn til det politisk ordskiftet, sa toppsjef Mark Zuckerberg til CNBC før helgen.

– Jeg tror ikke Facebook eller andre plattformer på internett generelt bør være sannhetens voktere.

Trumps melding om opptøyene ble også publisert på Facebook. Men uten varselmerking.

På sin egen profil forklarer Zuckerberg hvorfor:

«I motsetning til Twitter har ikke vi for vane å merke innlegg som oppfordrer til vold. Dersom vi mener at en post oppfordrer til vold, skal den fjernes. Uavhengig av om den har nyhetsverdi eller om det kommer fra en politiker», skriver Zuckerberg.

– Uakseptabelt

Flere av Zuckerbergs ansatte er likevel svært uenige med ham. De har også gått offentlig ut og kritisert uttalelsene hans.

– Det er uakseptabelt å stille en plattform til rådighet for oppfordring til vold og feilinformasjon. Uansett om det har nyhetsverdi. Jeg er uenig i Marks syn på dette og vil gjøre det jeg kan for å endre det, skriver sjefdesigneren for videotelefoni Andrew Crow på Twitter.

Jason Stirham i forsknings- og utviklingsteamet tvitrer:

– Jeg er en Facebook-ansatt som er fullstendig uenig med Marks beslutning om å ikke foreta seg noe med de siste innleggene fra Trump. De oppfordrer helt åpenbart til vold. Jeg er ikke alene om å mene dette i Facebook. Det er ikke en nøytral holdning til rasisme, skriver Stirham,

En rekke andre ansatte har også brukt Twitter til å uttrykke uenighet med sjefens avgjørelser, ifølge The Guardian.

Også internt i selskapet murres det i rekkene, ifølge lekkasjer gjengitt av The Verge.

På et lukket forum for ansatte uttrykker en person for mer vold og uro i landet fram mot valget i november.

– Hvis vi ikke består denne testen, vil historien ikke se med milde øyne på oss, skriver den ansatte

Zuckerberg sier han selv tar avstand fra uttalelsene til presidenten.

– Men jeg mener folk bør få lov til å se dem selv. Maktpersoner kan kun stilles til ansvar dersom uttalelsene deres blir gransket av offentligheten.