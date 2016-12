Abdulrhman Yaqoub har kommet seg til Norge etter at han ble forsøkt kidnappet i Libya for tre uker siden. Nå har han søkt asyl her og håper på et bedre liv for seg og sin familie. Foto: Kristian Aanensen / NRK

Yaqoub og familien ble kastet ut Norge – forsøkt kidnappet i Libya I 2008 ble Abdulrhman Yaqoub, kona og to døtre kastet ut av Norge. Åtte år senere ble livet på nytt snudd på hodet for familien som lever i ett av verdens farligste land.

På en kafe i Oslo sentrum sitter Abdulrhman Yaqoub og venter. Hit har han kommet fra Zürich, der han fikk husly av broren.

Familien ble kastet ut av Norge i 2008 etter at UDI anså Libya som trygt og avslo asylsøknaden. I dag er han i Norge for å igjen søke asyl for seg og resten av familien som fremdeles lever i skjul i hjemlandet.

Omringet og banket opp

Mandag for tre uker siden opplevde den tidligere asylsøkeren til Norge sitt livs mareritt.

– Jeg leverte som vanlig døtrene mine på skolen før jeg kjørte en tur inn til Tripoli for å hente lønnen min, forteller Yaqoub.

Sammen med familien sin bor han i Al-Swani, noen mil sør for hovedstaden, og tilbringer mye tid i bilen. Daglig må han forholde seg til veisperringer og lokale militser som kontrollerer mye av det krigsherjede landet.

– På vei hjem fra Tripoli den dagen oppdaget jeg en mistenkelig bil foran meg og en bak.

Plutselig stopper bilen foran og to menn kommer løpende ut. Han ene har et maskingevær, og Yaqoub skjønner med en gang hva som er i ferd med å skje.

– De får tak i meg og legger meg i bakken, men jeg klarer å komme meg løs og slår han ene i ansiktet før jeg løper inn i skogen, forteller han. Der blir han i to timer før han tør å ringe en venn, som kommer og henter han.

Sammen kjører de tilbake til Tripoli siden Yaqoub er sikker på at kidnapperne har reist til gården hans og sitter og venter på ham der.

– Jeg ringer kona mi og ber henne ta med seg jentene våre og reise til svigermor, sier han, men han forteller ikke sin gravide kone at han har blitt banket opp og forsøkt kidnappet.

Etter noen dager ser han dem for foreløpig siste gang. De gir han en bag med klær, og han forteller dem hva som har skjedd.

– Både jeg og barna gråt, for vi viste at det ikke var noen fremtid for meg her i Libya. Hvis jeg ble værende kom jeg bare til å bli kidnappet en gang til.

Fullstendig anarki

NRK møtte Yaqoub første gang under borgerkrigen i Libya i 2011. Da var han optimistisk på sitt lands vegne. Det er han ikke nå lenger. Foto: Kristian Aanensen / NRK

For situasjonen i Libya nå er på bristepunktet, og i Bergen sitter en av Norges fremste eksperter på den nordafrikanske landet. Han har fulgt utviklingen tett de siste årene.

– Ingen ting er verre enn Syria, men i Libya er det fullstendig anarki. Grupper står mot hverandre og det er konflikter og kamper dem imellom. Og slik har det for så vidt hvert siden Gaddafi ble styrtet, sier Knut Vikør ved Universitetet i Bergen til NRK.

Første gang NRK møtte Yaqoub var like etter Muammar al-Gaddafi ble styrtet høsten 2011.

Da beskrev han livet som en drøm som var i ferd med å gå i oppfyllelse. Landets diktator, og en mann Yaqoub hadde kjempet mot hele livet, var avsatt og folket hadde tatt makten.

Nå er drømmen blitt til et mareritt.

Det har vært mange og harde kamper i Libya de siste årene. Landet har lenge manglet en samlende regjering og grupper står mot hverandre i hele landet. Foto: GORAN TOMASEVIC / Reuters

– Nytt at libyere også blir kidnappet

Gleden var stor da landets diktator de siste 40 årene ble brutalt banket opp og drept utenfor Sirte i 2011. Hans gylne pistol ble vist frem som det endelige bevis på at den forhatte mannen var falt. Foto: PHILIPPE DESMAZES / Afp

I løpet av de fem årene som har gått siden entusiastiske opprøre viftet med Gaddafis gylne pistol i gatene i Sirte, har landet gått fra kaos til total sammenbrudd.

Landet er oversvømt av våpen og lokale stammer og militser styrer etter eget forgodtbefinnende.

Landet er nå ett av verdens farligste og det engelske sikkerhetsselskapet NYA har definert Libya som det landet i verden der det er størst fare for å bli kidnappet i år. Landet var også det stedet der flest utlendinger ble kidnappet i Afrika i både 2014 og 2015, ifølge sikkerhetsselskapet Olive Group.

– Flyktninger har lenge blitt kidnappet og drept i Libya, men det at libyske statsborgere nå også kidnappes er et ytterligere et steg videre i den kriminelle situasjonen som preger landet, sier Vikør.

Fakta om utviklingen i Libya Ekspandér faktaboks Libya har vært preget av kaos og anarki siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre NATO-land i 2011 styrtet Muammar Gaddafis regime.

Gaddafi, som hadde hatt makten i over 40 år, ble tatt til fange og drept av opprørerne.

En rekke militsgrupper har siden kjempet om makten i landet, der det ble holdt valg i 2012.

Den internasjonalt anerkjente regjeringen og nasjonalforsamlingen ble jaget ut av hovedstaden Tripoli i august 2013 og søkte tilflukt i Tobruk øst i landet.

En allianse av militante islamistgrupper og klanbaserte militsgrupper opprettet en ny regjering og nasjonalforsamling i Tripoli under paraplyen Nasjonalkongressen.

Som følge av kaoset har også militante islamister som har sverget troskap til IS, etablert seg i landet.

Al-Qaida har også et nærvær og tette bånd til islamistgruppen Ansar al-Sharia.

Som et ledd i en FN-støttet fredsprosess ble det i begynnelsen av 2016 oppnevnt en samlingsregjering, men denne har foreløpig begrenset med makt og kontroll.

Kilde: NTB

En FN-støttet libysk soldater fyrer av en gammel sovjetisk T-55 tank mot IS-mål i begynnelsen av august. Nå er terrororganisasjonen drevet ut av Gaddafis hjemby Sirte, men fortsatt befinner IS seg i landet. Foto: © Goran Tomasevic / Reuters / REUTERS

Varsler krig

Professor Knut Vikør frykter at Libya nå kan bli kastet ut i en større konflikt, hvis styrkene i øst starter en offensiv, slik flere meldinger tyder på. Foto: Britt Kristin Ese / NRK

Og det har Yaquob og hans familie fått kjenne på kroppen flere ganger.

Familien er fra Nalut, nær grensen til Tunisia. En by som var kjent for sin motstand mot den tidligere diktatoren og flere steder i Libya blir Gaddafis motstandere sett på som fritt vilt i områder som var lojale til Gaddafi. Blant annet i byen Yaqoub og kona bodde i før han rømte.

– Det har blitt verre enn noen gang. Spesielt mellom vi som er fra Nalut og de som bor i Al-Swani. Jeg vet ikke hvorfor de stoppet og forsøkte å kidnappe meg, men det er veldig sannsynlig at de gjorde det fordi jeg ikke støttet Gaddafi, sier Yaqoub.

Tidligere i år ble også hans bror kidnappet av lokale kriminelle og familien måtte til slutt betale 100.000 libyske dinarer, eller nesten 600.000 kroner for å få han fri.

– Det finnes ingen penger i bankene i Libya, så kidnapping er en av de få måtene kriminelle kan skaffe seg penger, forklarer han, og selv var de heldige som hadde familie i utlandet slik at de kunne få sin bror løslatt.

– Familien i USA og Sveits hjelp oss med å få min bror satt fri, men det er ikke sikkert vi ville vært så heldig neste gang.

Nå frykter han for sine to døtre på 14 og 11, som er født i Danmark og Norge, og det er nettopp Norge som er drømmen for den lille libyske familien, nå som ting ser ut til å gå fra vondt til verre i hjemlandet.

– De siste dagene har det kommet meldinger om at styrkene i øst vil starte en offensiv og forsøke å vinne tilbake områder i vest, og da blir situasjonen mye verre i Libya, sier Vikør.