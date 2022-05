Det pågår en jakt på superyachter ute på de syv hav for tiden. Luksusfartøyer eid av styrtrike oligarker er i bevegelse på søken etter en trygg havn.

Eierne forsøker å hindre at myndighetene i USA, EU og Storbritannia får kloa i de store verdiene. En av luksusyachtene er verdt 5 milliarder kroner.

Et eksempel på jakten som pågår er «Amadea» som krysset hele Stillehavet fra en havn i Mexico til en brygge i Fiji for å unngå å bli rammet av sanksjonene. Nå er fartøyet funnet og beslaglagt.

Etter invasjonen av Ukraina er det tatt beslag i 13 superyachter som eies av russiske oligarker med bånd til Putin. I et tilfelle forsøkte mannskapet å stikke av med fartøyet midt under reparasjonsarbeid ved et verft i Frankrike. Fartøyey ble beslaglagt.

Seks luksusyachter eid av styrtrike russiske oligarker, er som sunket i havet. Ingen har klart å finne dem.

Bånd til Putin

Mange oligarker er i president Vladimir Putins krets og blir straffet for tette bånd til ham. Blant dem er forretningsmenn som ble søkkrike da de kjøpte opp sovjetiske bedrifter på billigsalg etter Sovjetunionens fall.

– Vi skal finne deres yachter, luksusleiligheter, private jetfly. Vi kommer etter dere, sa president Joe Biden i en tidlig fase av krigen i Ukraina.

Slår av instrumenter som skal spore fartøyets posisjon. Denne yachten Amadea ble flyttet fra Mexico til Fiji i håp å slippe å bli rammet av sanksjonene. Foto: LEON LORD / AFP

Nå er oligarkenes bankkonti i USA og Europa frosset. Luksuriøse eiendommer og yachter er beslaglagt.

Men USA, Storbritannia og EU har ikke funnet alle yachtene, men fortsetter jakten.

Sporingssystem slått av

Yachtene er så store at de er pålagt å bruke AIS, et automatisk system for å identifisere fartøy. Det er i tillegg et viktig verktøy for å hindre kollisjon.

Eierne av de savnede superyachtene har slått av dette globale sporingssystemet, skriver The Guardian.

En av mannskapet på en annen russisk yacht innrømmer at han ble pålagt å slå av sporingssystemet.

– Vi ble fortalt å slå av AIS. Vi fjernet en skrue og dro ut en kabel til systemet.

Avisen har også snakket med Sam Tucker i firmaet Vessels Value, som er ekspert på området.

– Det er noen fartøy som vi pleide å motta signal fra med kun minutters mellomrom. Nå kan det være stille i månedsvis. Det er svært sannsynlig at noen har fiklet med systemet slik at det er ute av drift, sier Tucker.

Det globale sporingssystemet brukes når fartøy er i bevegelse og når de har ankret opp i åpen sjø. AIS er ikke pålagt å være i drift for fartøy som ligger til havn.

Systemet er også viktig for offentlige myndigheter for å kontrollere skipstrafikken i forskjellige farvann.

Spionerte i Norge?

Blant luksusbåtene i milliardklassen som blir jaktet på, er 72 meter lange «Clio» eid av forretningsmannen Oleg Deripaska kalt «Putins industri-yndling».

Da krigen brøt ut 24. februar ble yachten «Clio» lokalisert i Det indiske hav. Etter at sporingssystemet ble slått av, er det usikkert hvor den befinner seg, men den kan være i Svartehavet, skriver The Guardian.

Oligark Oleg Deripaska i Molde i august 2016. Hans yacht Clio er ikke lokalisert. Foto: Instagram/Nastja Ribka/Navalny.com

Milliardæren og Putin-vennen Deripaska er kjent i Norge etter å ha vært på «fisketur» i Molde sommer etter sommer, høst etter høst.

Yachten hans skal ha blitt fulgt av et forsyningsskip med kraner, satellittantenner, lettbåt – og utstyr skjult under en blå presenning.

Putin-vennens mange opphold langs kysten i Norge, kobles i ettertid til russiske myndigheters interesse i alt rundt norske olje – og gassanlegg.

Fortsatt ute på de syv hav

En annen yacht som er et eller annet sted ute på verdenshavene er «My Sky» eid av «tobakkskongen» Igor Kesaev. «My Sky» er ikke lokalisert etter de siste signalene utenfor Maldivene 30. mars.

Den 70 meter lange «Galactia Super Nova» er eid av tidligere eier av Lukoil, oligark Vagit Alekperov. Siste gang den sendte signaler fra AIS var 2. mars da yachten befant seg utenfor Kroatia.

Den 140 meter lange superyachten «Ocean Victory» eies av oligark Viktot Rashnikov. Det er ikke mottatt signaler fra båten etter at den lå ankret opp utenfor Maldivene 1. mars.

Det er hele 9300 registrerte superyachter på de syv hav. De har en verdi på mer enn 50 milliarder pund, eller mer enn 500 milliarder kroner, skriver The Guardian.

Om lag 10 prosent av verdens yachter har russiske eiere.

Funnet i Fiji

Det er ikke bare i havner i Europa og USA russiske luksusyachter blir beslaglagt som følge av sanksjonene.

Luksusyachten Amadea seilte i hui og hast fra Mexico til Fiji da sanksjonene rammet. Fartøyet er beslaglagt. Bildet er tatt i Lautoka i Fiji 15. april. Foto: Leon Lord / AP

Nevnte «Amadea» er en luksusyacht på 106 meter bygd ved det tyske verftet Lürssen i 2017 og har en verdi på 300 millioner amerikanske dollar, om lag 3 milliarder kroner.

Oligark og Putin-venn Suleiman Kerimov våget ikke å la fartøyet ligge til havn i Mexico der den var da krigen i Ukraina brøt ut. Eieren valgte å flytte den over Stillehavet og helt til Fiji som ligger sørøst for Australia.

Men heller ikke på lang avstand fra USA og Europa er fartøyet sikret en trygg havn. USA har en utleveringsavtale med Fiji, og 5. mai tok myndighetene der beslag i Amadea, skriver NBC.

Forsøkte stikke av fra verksted

De fleste yachter er beslaglagt i europeiske havner.

NBC skriver at mannskapet på en russisk luksusyacht gjorde forberedelser for å forlate en havn i Frankrike i hui og hast.

«Amore Vero» eid av direktøren i «energigiganten» Rosneft, Igor Setsjin, lå til reparasjon på et verft i La Ciotat.

Da USA, EU og Storbritannia innførte sanksjoner mot russiske oligarker, forsøkte mannskapet på yachten å forlate verftet selv om reparasjonen ikke var fullført.

Dette er yachten Amore Vero. Mannskapet forberedte å stikke av fra verksted. Fartøyet ble beslaglagt 3. mars ved et verft i Frankrike. Foto: NICOLAS TUCAT / AFP

Franske myndigheter tok beslag i «Amore Vero» 3. mars. Yachten skulle ha vært på verksted ut april måned.

Flere beslaglagt i Italia

Myndighetene i Italia har vært raskt ute og svært aktive i å ta kontroll over luksusfartøyene som var der etter at krigen startet.

«Lady M» som eies av Russlands rikeste forretningsmann Alexey Mordashov, ble beslaglagt i havnen i Imperia 7. mars. Men den dyreste yachten hans, fikk han flyttet til en tryggere havn (se under).

«Lena» eid av energi-magnaten Gennadij Timtsjenko ble beslaglagt i San Remo på den italienske rivieraen 5. mars.

Verdens største seilyacht «A» er eid av oligarken Andrej Melnitsjenko som er blitt søkkrik på produksjon og salg av kunstgjødsel. Yachten hans er verdt over 5 milliarder kroner og ble tatt beslg i da den lå i dokk på et verksted i Trieste i Italia.

Selskapet hans Eurochem skal ha vært en viktig leverandør for den norske gjødselprodusenten Yara.

Det er også tatt beslag i russiskeide yachter i spanske havner.

Trygge havner for oligarker

De som følger bevegelser i skipstrafikken nøye, observerte at mange yachter eid av styrtrike oligarker fikk fart på seg etter invasjonen 24. februar.

Minst fem superyachter satte kursen mot Maldivene som ikke har noen utleveringsavtale med USA og EU.

En av oligarkene som fikk sin kostbare båt fram til Maldivene, er tobakkskongen Igor Kesaev.

Russlands rikeste forretningsmann, Alexei Mordashov, skal ha fått sin største og dyreste yacht «Nord» trygt fram til Seychellene. Den skal være verdt 500 millioner amerikanske dollar, om lag 5 milliarder kroner, skriver NBC.

Oligark og tidligere Chelsea-eier Roman Abromotich har lyktes i å få to yachter i havn i Istanbul i Tyrkia. Foto: VALERY HACHE / AFP

«Ferieparadiset» Seychellene som ligger i Det indiske hav utenfor kysten av Øst-Afrika har ingen utleveringsavtale med USA eller EU.

To yachter som eies av oligark og tidligere Chelsea-eier Roman Abramovich, satte kursen mot Istanbul i Tyrkia.

Nato-landet Tyrkia har ikke sluttet seg til sanksjonene mot Russland, men forsøker å spille en meglerrolle mellom de krigene partene i Ukraina.

Flere yachter skal ha vært fortøyd i en trygg havn i Israel allerede da krigen startet.

I havnebyene Hersliya og Tel Aviv bor en rekke styrtrike russere.

Hver femte oligark skal ha krav på israelsk statsborgerskap dersom de ønsker det på grunn av at de har en jødisk bakgrunn.

Israel ble til for å være en trygg havn for alle jøder. Israel har ennå ikke sluttet seg til sanksjonene mot Russland. Det har de russisk-jødiske oligarkene nytt godt av til nå.