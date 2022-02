Oligarkenes London

En sprekk mellom jernportene gir et glimt av rikdommen som skjuler seg bak høye murer like ved Hampstead Heath nord i London. NRK våger seg bort for å kikke inn, men blir stanset av en sikkerhetsvakt som plutselig dukker opp.

Vi spør om eieren har en kommentar til krigen i Ukraina, men vakten rister uforstående på hodet.

Denne porten skjuler Londons nest største privateide hus. Bare Buckingham Palace er større. Bak høye murer skjuler den enorme boligen til Andrey Guryev seg. Fosfatmagnatens eiendom skal ha kostet 3,6 milliarder kroner, i følge Daily Telegraph. Satellittbildet fra Googles kart viser den innholdsrike eiendommen i Highgate i London. Huset har 65 rom, hagen er et stort parkanlegg med tennisbaner og svømmebasseng. Foto: Håvard Blekastad Almås, NRK og satellittbilde fra Googles kart

Huset på eiendommen heter Witanhurst, og er det nest største privateide huset i London. Bare Buckingham Palace er større.

Det tilhører ifølge Daily Telegraph den russiske fosfatmagnaten Andrey Guryev og skal være verdt 3,6 milliarder norske kroner. Her har han 65 rom, tennisbaner, svømmebasseng og et enormt parkanlegg å boltre seg på.

Avisen skriver også at det amerikanske finansdepartementet i 2018 satte ham på en liste over 100 oligarker med nær tilknytning til den russiske presidenten Vladimir Putin, men han ble ikke ilagt sanksjoner. Nå kan det derimot hende at verdiene hans i Storbritannia er utsatt.

Oligarkene skal rammes

– Vi har samlet en liste over oligarker som skal rammes, sa den britiske utenriksministeren Liz Truss til Sky News i helgen.

Nye oligarker skal rammes med sanksjoner med jevne mellomrom fremover, sa hun også.

Den britiske regjeringen fremskynder også ny lovgivning for økonomisk kriminalitet, på grunn av krigen i Ukraina. Lovforslaget er ventet denne uka. Den skal stille strengere krav til åpenhet rundt hvor penger som investeres i Storbritannia kommer fra.

– Storbritannia er ikke et sted for skitne penger, sier statsminister Boris Johnson.

Nye lover er på høy tid, mener en rekke aktivister som lenge har kritisert ulike britiske regjeringer for å se gjennom fingrene med rikfolk som investerer potensielt skitne penger i Storbritannia.

– London er den viktigste byen etter Moskva for den russiske eliten, sier Edward Lucas til NRK.

Han er mangeårig journalist og redaktør, og en krass kritiker av Putins regime.

Edward Lucas er en kjent Putin-kritiker og ble kastet ut av Russland. Den tidligere redaktøren og journalisten går nå inn i politikken for å bekjempe det han mener er en farlig påvirkning av russiske interesser i Storbritannia.

Han beskriver «Londongrad» som et sted der Putins venner renvasker korrupte penger og egne rykter ved å investere i det britiske finansmarkedet, kjøpe luksuseiendommer og sende barna sine på dyre privatskoler.

– Rike russere har vært en svært lønnsom forretning for britiske bankfolk, advokater og PR-selskaper, sier han.

Men han mener det har skadet britenes integritet.

– Politikken her er råtten. Russiske penger går rett inn i landets ledende organisasjoner. Dermed klarer ikke Storbritannia å stå opp imot den alvorlige trusselen vi nå ser fra Russland, sier Lucas.

Har flust av rike russiske naboer

Oligarken i Londons nest største bolig er ikke den eneste i Highgate ved Hampstead Heath. I svingen nedenfor eiendommen hans treffer NRK Mave Turner. Hun vil vise oss at hun har flere russiske naboer, og tar oss med bak huset hennes og innerst i hagen.

Vi klatrer opp på komposthaugen hennes for å se over gjerdet. Gjennom buskaset kan vi skimtet nok et herskapshus og en enorm hage.

Nabohuset til Mave Turner i Highgate i London er eid av en rik russer. Bildet er tatt over gjerdet fra Turners hage.

– Jeg tror han har tjent pengene sine på aluminium, sier hun om sin russiske nabo.

Men hun vet ikke.

Hun vet bare at de dekket hele huset med marmor to ganger fordi de ikke likte fargen. Det sier litt om hva slags verdier som er i spill.

Eieren selv er ikke der så ofte, men hun har bare godord om russerne som passer huset for ham.

I fjor sende de seks menn for å hjelpe henne med snømåking foran huset.

Men hun syns det er forkastelig at rikfolk kan investere pengene sine i London uten å registrere seg åpent. Da mannen hennes prøvde å finne ut hvem en annen russer i nabolaget var, endte undersøkelsene ved et anonymt rekkehus i New Zealand.

Mave Turner er nabo til minst tre oligarker i Highgate nær Hampstead Heath nord i London.

Edward Lucas bekrefter at mange russiske investorer skjuler seg bak skallselskaper og skatteparadiser med lite åpenhet.

– Heldigvis klarte ikke russeren med hus i Highgate og adresse i New Zealand å kjøpe deler av den lokale golfklubben, slik han prøvde, flirer Mave Turner fornøyd.

Eierskap i fotballklubber

Et lite steinkast unna har enda en oligark kjøpt seg et britisk herskapshus. Beechwood House (se oppslagsbilde i saken) er eid av Alisher Usmanov, som skal ha tjent sin rikdom på metall og Sovjetunionens fall.

Han eier flere store eiendommer i Storbritannia. Når porten utenfor huset i Highgate går opp, får NRK et ørlite glimt av nok en gigantisk og godt bevoktet eiendom.

Usmanov var tidligere deleier i Arsenal fotballklubb. Nå sponser ett av selskapene hans Everton fotballklubb. Den kanskje mest kjente oligarken i London er også fotballklubbeier. Roman Abramovitsj ga i helgen fra seg ansvaret for Chelsea, men han eier fremdeles klubben.

Londons Eaton Square kalles også "Den røde plass" på grunn av alle russerne som eier eksklusive leiligheter og dyre biler her. Chelsea-eier Roman Abramovitsj har en av sine mange leiligheter ved denne plassen. En britisk Bentley foran en husrekke som er blant Londons aller dyreste. Mange leiligheter står tomme fordi russiske eiere ikke bor her fast. Det er lett å finne dyre biler på Eaton Square, hvor det også er vanlig å høre folk som snakker russisk.

Nå skal Roman Abramovitsj være involvert i megling mellom Russland og Ukraina, ifølge en talsmann.

– Jeg kan bekrefta at Roman Abramovitsj ble kontaktet av den ukrainske siden som ba om støtte i forsøket på å få til en fredelig løsning. Han har prøvd å hjelpe siden det, sier talsmannen.

Flere britiske parlamentarikere har krevd at Abramovitsj blir rammet av sanksjoner på linje med andre oligarker med tette bånd til Vladimir Putin.

– Demokrati er ikke salg av beslutninger til høystbydende

Det er ikke ulovlig å være verken russisk eller rik i London. Men vi må være tøffere overfor folk som har tjent pengene sine på uforklarlig vis, mener Russland-kjenneren Edward Lucas.

– Vi må også slå mye hardere ned på folk som prøver å kjøpe seg innflytelse. De kjøper seg opp i aviser eller donerer penger til tenketanker og politiske partier.

Det konservative regjeringspartiet i Storbritannia har ifølge opposisjonspartiet Labours beregninger mottatt rundt 24 millioner kroner i russiske donasjoner siden Boris Johnson ble statsminister.

Andre mener det er snakk om mer. Boris Johnson har svart på kritikken med at donasjonene er gjort av folk med britisk statsborgerskap. Edward Lucas mener det er irrelevant.

– Det at det er lovlig, gjør det ikke riktig. Vi har satt bort moralen vår til et byråkratisk spørsmål om statsborgerskap. Vi må heller spørre om hvor pengene kommer fra. Demokrati er ikke salg av beslutninger til høystbydende, sier Lucas til NRK.

Slutt på «gullvisum» til rike utlendinger

I en årrekke har rikfolk kunnet kjøpe seg britisk statsborgerskap gjennom såkalte gullvisum. Folk som investerte mer enn 25 millioner kroner i Storbritannia, fikk opphold til seg og sin familie. Dermed kunne de også søke statsborgerskap.

Ordningen ble skrinlagt med umiddelbar virkning den 17. februar, altså for knappe to uker siden.

I Highgate ligger også den russiske handelsdelegasjonen i Storbritannia. Nok et hus omgitt av høye murer.

NRK ringer på for å høre om noen vil kommentere hvordan krigen i Ukraina påvirker forholdet mellom Russland og Storbritannia, men blir vennlig avvist.

Stemmen i høyttaleren ved ringeklokka sier det er et politisk spørsmål og at handelsdelegasjonen ikke kan kommentere det.