Lederen i det jødiske miljøet i Portugals nest største by Porto ble stanset på flyplassen der i det han skulle ta et fly til Israel sist torsdag.

Ifølge Times of Israel og BBC er rabbineren mistenkt for hvitvasking og korrupsjon i forbindelse med å ha skaffet portugisisk pass til Roman Abramovitsj og andre.

Rabbineren har måttet gi fra seg passet sitt slik at han ikke kan forlate Portugal.

Roman Abramovitsj er en av et knippe russiske oligarker som Storbritannia har innført sanksjoner mot.

Styret i Premier League forbyr ham å ha styreverv i klubben.

Abramovitsj hadde allerede gitt fra seg kontrollen over Chelsea, og han har varslet at et salg er på trappene.

Chelsea er en av de største klubbene i England. Bildet viser eier Abramovitsj sammen med spillerne da laget vant Champions League i 2012. Foto: Andrew Couldridge / Reuters

Påtalemyndigheten i Portugal har startet etterforsking av måten Chelsea-eieren skaffet seg statsborgerskapet på. Med et slikt pass har oligarken kunnet bevege seg fritt mellom landene i EU.

Abramovitsj sitt portugisiske statsborgerskapet var under gransking allerede før den russiske invasjonen, men er intensivert etter at krigen i Ukraina brøt ut, skriver Times of Israel.

Visse jøder kan få statsborgerskap

Den israelske avisen skriver at enkelte jøder har rett til portugisisk statsborgerskap.

Roman Abramovitsj er jøde og har fra før russisk og israelsk statsborgerskap.

Grunnen til at jøder er i en særstilling er en lov fra 2013. Den sier at etterkommere av titusener av jøder som ble bortvist fra den iberiske halvøya på 1600-tallet, kan få vende tilbake dit.

Loven skal presisere at det gjelder etterkommere av sefardiske jøder.

I Russland er det visstnok ikke sefardiske jøder, men askenasiske jøder, skriver den israelske avisen.

Mistenkt for korrupsjon

Myndighetene i Portugal har overlatt mye av bakgrunnssjekken av jøder som vil ha portugisisk pass, til to organisasjoner.

Putin og Abramovitsj sammen. Bildet er fra 2010. Foto: Alexei Nikolsky / AP

Den ene er Jewish Community of Porto som ledes av rabbineren Daniel Litvak.

Det er han som nå granskes for mulig hvitvasking, bedrageri og korrupsjon, skriver BBC.

Politiet mistenker at jøder inkludert Chelsea-eieren har betalt penger under bordet for på den måten å skaffe seg pass til et EU-land.

Politiet skal ha beslaglagt passet til rabbineren som er under politiets etterforsking.

Bånd til Putin

Abramovitsj skal ha nære bånd til Russlands president Vladimir Putin.

I 1999 ble han valgt inn i den russiske nasjonalforsamlingen Dumaen. I åtte år var han guvernør i regionen Tsjukotka, fra 2000 til 2008.

Chelsea-eieren og oligarken Abramovitsj skal ha tette bånd til president Putin. Bildet er fra 2005 da førstnevnte var guvernør. Foto: Reuters Photographer / Reuters

Abramovitsj har eid Chelsea siden 2003.

Sanksjonene får alvorlige følger for den kjente engelske klubben.

Chelsea kan ikke kjøpe spillere, forlenge kontrakter eller selge billetter til kampene. Dessuten har flere av klubbens store sponsorer trukket seg ut, iallfall inntil videre.

Trøyesponsoren Three gjorde det allerede før helgen, og lørdag fulgte Hyundai etter.

Ved å spytte inn milliarder av kroner har Roman Abramovitsj gjort klubben til en av verdens største og mest suksessrike fotballklubber.