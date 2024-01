Det er oktober 1995.

I Isefjorden på Nordvestsjælland i Danmark står fire unge menn. De står arm i arm. Det kalde vannet rekker dem opp til magen.

Så synger de.

I Østen stiger solen op,

den spreder guld på sky,

går over hav og bjergetop,

går over land og by.

De rister av kulde mens de synger det første og det siste verset av den danske salmen. Kalde, våte, slitne. Slik beskrives det i det danske magasinet «Soldaten».

En av de fire er Danmarks kommende konge. Frederik André Henrik Christian.

Eller – der kalles han bare «Pingo». Et kallenavn han fikk etter en øvelse der han fikk vann inn i våtdrakten, som blåste seg opp, og han vraltet rundt som en pingvin.

Han er minutter unna sitt store mål. Det verken han eller andre hadde trodd han skulle klare.

– Jeg hadde alle odds mot meg, sa kronprins Frederik om det å bli en del av Frømandskorpset. Etter ni måneder var han en av få som hadde holdt ut hele treningsløpet. Foto: RITZAU SCANPIX / Reuters

Froskemannen

300 unge menn meldte seg til opptaksprøven det året og forsøkte å komme inn på utdannelsen til Frømandskorpset, en spesialstyrke i det danske sjøforsvaret.

13 kom gjennom nåløyet og fikk plass.

Så falt de fra én etter én. Bare fire av dem fullførte den ni måneder lange utdannelsen, som regnes som en av de tøffeste i Danmark.

Det er de fire som denne oktoberdagen i 1995 står i den kalde fjorden og synger. Før de må løpe inn til land og grave med hendene i sanden slik at de kan åle seg under en 300–400 kilos tung tømmerstokk, som de har båret rundt på under ulike øvelser.

Når de kommer seg under stokken og opp på den andre siden, er utdannelsen bestått.

Han som har vært Danmarks kronprins siden han var tre år, er da 27 år og blir «frømand», froskemann.

Frederik har selv beskrevet det som vendepunktet. Som å bli født på ny.

– Det kan aldri bli tatt fra deg. Når du har kommet under bjelken, så er man god nok, sa kronprins Frederik.

Kronprins Frederik på trening med Frømandskorpset i 1995. Disse månedene ble det han selv kaller for et vendepunkt for ham. Foto: POLFOTO / NTB

Han var en av få som klarte å gjennomføre den tøffe utdannelsen.

Ikke på grunn av tittelen han bar, men på grunn av det han selv presterte.

Ikke på grunn av det han var født til eller på grunn av særbehandling, men på grunn av egen innsats og egne valg.

En viktig anerkjennelse for en som i store deler av ungdomslivet og det unge voksenlivet hadde følt seg usikker, hadde slitt med å finne sin plass og å slå seg til ro med den unike tittelen og den uvanlige skjebnen han var født inn i.

– Jeg hadde lenge levd et liv der jeg hadde underspilt og hele tiden unnskyldt meg. Etter at jeg ble froskemann, kunne jeg med ny selvtillit si til meg selv: Nei, du skal ikke hele tiden unnskylde deg, du skal ikke være «pleaseren», bare fordi du har en tittel og er mer privilegert, sa Frederik i biografien «Under bjælken» for få år siden.

En ny start.

I 2021 deltok kronprins Frederik på å merke tunfisk ved Skagen, 16 år etter at han fullførte utdannelsen som froskemann, en elitesoldat i det danske sjøforsvaret. Foto: Reuters

«Partyprins» og mosjonskonge

Da kronprins Frederik gravde seg gjennom sanden og krøp «under bjelken» i 1995, var det bare drøyt tre år siden danske Ekstra Bladet slo fast:

«Fri oss fra Frederik som konge»

Danmarks neste monark hadde startet året 1992 på politistasjonen sammen med den daværende kjæresten.

De hadde kjørt beruset fra nyttårsfest. Frederik hadde overlatt ratt og nøkler på kongehusets bil til kjæresten, til tross for at hun ikke hadde førerkort.

Kronprins Frederik løp sitt første maratonløp i 1992. Foto: MINI WOLFF / Ritzau Scanpix

«Pain is only weakness leaving the body» sto det på den hvite T-skjorten hans fire måneder senere.

Han stilte på startstreken til København Maraton og løp gjennom de 42 kilometerne og 195 meterne. Han «løp seg til respekt og selvrespekt,» skrev avisen Berlingske Tidende.

«Partyprinsen» ble mosjonskonge.

Flere maraton er det blitt. Personlige seire. Bestetid på 3 timer 6 minutter og 49 sekunder, ifølge DR.dk.

De lange løpene er blitt fristedet. Der han er Frederik og ikke tronarvingen.

– Et maraton kan bare gjennomføres av personen selv uten noe som helst hjelpemiddel, sa han i biografien.

I Norge har han deltatt i kongelige dueller med kronprins Haakon i Birkebeinerrennet.

Gjennom det årlige mosjonsløpet Royal Run, som finner sted i flere danske byer, og som første gang ble avholdt på kronprins Frederiks 50-årsdag, vil han inspirere folk til å utfordre seg selv og nå personlige seire. Foto: Claus Fisker / AP

Kjærlighet på pub i Sydney

Men til tross for maratonløp og bestått militærutdannelse, manglet noe. En å dele livsgjerningen med.

På baren Slip In i Sydney under sommer-OL i 2000, tok livet igjen en avgjørende vending.

På samme bar den kvelden var den da 28 år gamle, australske Mary Donaldson, født på øya Tasmania utenfor sørkysten av Australia. Den unge kvinnen som hadde en bachelor i juss og økonomi, og som jobbet som PR-konsulent i et mediebyrå, var ute med noen venner.

De danset og snakket halve natten, og Frederik fulgte Mary hjem i en taxi.

– Frederik satte meg av i en taxi, og før den forsvant videre, ba han om telefonnummeret mitt. Jeg ga ham det og fikk et lite godnattkyss på kinnet, har Mary selv beskrevet i «Under bjælken».

Foto: Candrew Medichini / AP

Det utviklet seg til et langdistanseforhold, før Mary i 2002 flyttet til København og jobbet for Microsoft.

Hun kysset froskemannen og fikk sin prins.

For året etter, da paret var på ferie i Roma, gikk Frederik ned på kne.

Danmark skulle få en australsk kronprinsesse.

Et forlovet par på privat reise ruslet rundt i Marys hjemby Hobart i 2004. Foto: MARK BAKER / AP

Tusenvis av jublende dansker møtte opp på slottsplassen i København da paret kunngjorde sin forlovelse.

Foran over 200 pressefolk fra inn- og utland tok Mary Donaldson ordet først. På dansk.

– Jeg er glad for å være her i Danmark. Jeg har lest at jeg snakker flytende dansk. Takk for det, men det er ikke helt riktig. Det er viktig for meg å kunne det flytende, og jeg gleder meg til jeg kan det, men det er fint om dere snakker langsomt, sa hun og smilte forsiktig.

Pressen applauderte. Danskene falt pladask.

Mary Donaldson sjarmerte både kjæresten, pressen og danskene med å snakke dansk på sitt første pressemøte da paret kunngjorde sin forlovelse. Foto: LINDA HENRIKSEN / NTB

14. mai 2004 gikk hun inn i Københavns domkirke, fulgt av sin far, som Mary Donaldson.

Hun kom ut som kronprinsesse Mary av Danmark etter å ha sagt ja til kronprins Frederik og fikk et kongerike «på kjøpet».

– Jeg hadde vært to dager i Australia, og vår skjebne var forseglet. Den utstråling du har, skinnende klar og sterk for meg fra vårt første møte. Siden da er jeg blitt avhengig av den, sa kronprins Frederik til sin brud.

– Mitt liv var frem til det en streben etter å skape en større selvstendighet, uten å innskrenke mitt råderom, sa han.

Foto: JENS DIGE / AP Foto: John Mcconnico / AP Foto: EHRBAHN JACOB / AP Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Den nygifte kronprinsen beskrev at livet hans ofte hadde vært ensomt. Så henvendte han seg igjen til Mary.

– Så kom du inn i mitt liv. Dette øyeblikk er oss to, nye sammen, unge sammen, uskyldige sammen, forelsket sammen – bare sammen. Du gir meg trygghet, glede og lykke. Jeg bobler over av nysgjerrighet på hva fremtiden vil bringe for oss.

Fremtiden bragte fire barn: Prins Christian (18), prinsesse Isabella (16) og tvillingene prins Vincent og prinsesse Josephine (13).

Foto: Hasse Nielsen, Det danske kongehus

– Hele Australia har «Mary-mania»

Nå blir eldstesønn Christian Danmarks nye kronprins, mens Frederik overtar tronen som kong Frederik 10., ledsaget av sin dronning, dronning Mary.

– Hadde det ikke vært for Mary, hadde mange australiere ikke klart å plassere Danmark på kartet, sier Lisa Martin. Foto: Vilde Helljesen / NRK

– Australierne er i ekstase, hele landet har «Mary-mania». Dette er enormt stort for hennes landsmenn, sier den australske journalisten Lisa Martin til NRK.

– De elsker historien om hvordan Mary møtte en dansk kronprins på en pub i Sydney. Vi er så stolte over hvordan en vanlig jente fra australske Hobart kan ende opp i en sånn rolle i en europeisk kongefamilie, sier hun.

Vi møter henne i København få dager før Mary blir dronning. I den vinterkalde danske hovedstaden pyntes butikker og gater til det historiske tronskiftet.

København er pyntet og klar for det historiske tronskiftet. Foto: Vilde Helljesen / NRK

Den australske journalisten tror det også kommer australiere til Danmark for å hylle sin landskvinne.

– For første gang er det en australskfødt dronning, og det er av stor betydning, for vi har ikke engang et australskfødt statsoverhode selv. Britiske kong Charles er vår monark, sier Lisa Martin og roser en populær og hardtarbeidende Mary.

Foto: RITZAU SCANPIX / Reuters Foto: Thomas Traasdahl / AP Foto: RITZAU SCANPIX / Reuters Foto: RITZAU SCANPIX / Reuters

Drømmen

Da kronprins Frederik fylte 18 år, vaklet han. Var usikker. Syntes det å være utpekt på forhånd til å overta et land, var noe mystisk og vanskelig å få grep om.

Foto: Hasse Nielsen, Det danske kongehus

Da han fylte 50 år i 2018, var konklusjonen at han var tilfreds med tilværelsen og livet.

At drømmen var oppfylt.

– Å finne den helt riktige kvinnen og bli gift og få de barna som jeg har vært så heldig å få, er noe som jeg i sin tid bare kunne drømme om.

– At den drømmen ble min virkelighet, er det jeg setter høyest, sa han til Billed-Bladet.

Foto: Dennis Stenild, Det danske kongehuset

Sjefen

Kronprins Frederik takket folket da han fylte 50. Nå ber han om støtte i sin nye gjerning. Foto: Liselotte Sabroe / Reuters

Danskene hadde så vidt rukket å skjenke seg «en lille en» og funnet frem nyttårsrakettene da deres dronning gjennom 52 år overrasket alle.

– Jeg har besluttet at nå er det riktige tidspunktet, sa dronning Margrethe og så inn i TV-kameraet.

I dag går hun av. Avslutter livsgjerningen og abdiserer.

Foto: Martin Meissner / AP

Nå starter det virkelig lange løpet for Frederik. Når han blir kong Frederik 10. av Danmark, tar han over stafettpinnen og skal føre monarkiet videre.

Han som for halvannet år siden hyllet sin mor da hun feiret et halvt århundre på tronen. Han kalte henne sjefen og seg selv for nestkommanderende.

Sa at å styre kongeriket er litt som å styre et skip.

– For skipet, det deler vi. Jeg følger deg, som du fulgte din far, og som Christian vil følge meg, sa han.

– På den måten overlapper våres liv, men roret, det har man alene. Kommandoen har kun én eier på broen mellom generasjoner med samme misjon.

Nå trer dronning Margrethe av. Nå blir det kong Frederik som er sjefen, den ene som står ved roret i kongeriket Danmark.