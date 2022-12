WHO frykter farligere koronamutant

Alpha, Delta og Omikron.

Eller Α, Δ og Ο, om du vil.

Egentlig er de bare uskyldige bokstaver i det greske alfabetet, men i pandemien har ordene blitt brukt av Verdens Helseorganisasjon (WHO) for å beskrive de ulike variantene av koronaviruset.

Nå frykter WHO at det kan utvikles en ny virusvariant som kan gi «betydelig dødelighet».

Dette vil i så fall være en variant som gir ekstra grunn til bekymring, en såkalt «variant of concern» (VOC).

– Hull i både overvåking, testing, sekvensering og vaksinering skaper fortsatt perfekte forhold for en ny koronavariant som kan medføre betydelig dødelighet, sa WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus på en pressekonferanse fredag.

WHO har også publisert en egen liste over omikronvarianter de følger nøye med på.

Snart tre år gått siden siden WHO-sjefen snakket med pressen 5. mars 2020, da koronasmitten skjøt i været. Nå frykter Tedros Adhanom Ghebreyesus at en ny variant kan «medføre betydelig dødelighet». Foto: FABRICE COFFRINI

FHI: – Komplekst variantbilde

Folkehelseinstituttet (FHI) skriver i sin siste ukerapport om koronasmitten at «virusvariantbildet har kanskje aldri vært mer komplekst som nå».

FHI beskriver situasjonen som «uforutsigbar».

Varianter av koronaviruset «som bedre unngår immunitet og antistoffbehandling, dominerer nå i Norge», skriver FHI.

FHI advarer om at det kan føre til en «ytterligere økning av epidemien», men skriver også at «variantene ser ikke ut til å gi mer alvorlig sykdom».

– Det er virusets evne til å forårsake alvorlig sykdom som vi følger spesielt nøye med på. Det er foreløpig ingenting som tyder på at BQ. 1 eller undervarianter gir mer alvorlig sykdom enn omikron BA. 5, sa avdelingsdirektør Are Stuwitz Berg i FHI til NRK tidligere denne uken.

Ekspert om mutantfare: – Vanskelig å forutsi

Ørjan Olsvik er professor i medisinsk mikrobiologi ved UiT Norges arktiske universitet og har jobbet mye med epidemier, blant annet ebola, kolera og polio.

Han er også medlem i koronakommisjonen.

Ørjan Olsvik er professor i medisinsk mikrobiologi og har fulgt flere epidemier tett. Foto: Tonje Hareland / NRK

Professoren understreker at det er mye omikronsmitte i verden nå, og at det finnes svært mange varianter av omikron allerede.

– Vi vet at det kommer nye varianter, men hvor farlige de blir er vanskelig å forutsi. Vi kan ikke se inn i fremtiden og vite hva slags variant det blir, sier Olsvik.

– Når WHO-sjefen peker på faren for en ny variant og sier en slik variant kan medføre betydelig dødelighet, hva tenker du da?

– Det er kanskje litt i strid med det vi har observert til nå, hvor vi ikke har hatt økt dødelighet i utgangspunktet, fordi vaksinen har gitt en viss beskyttelse mot dødelighet og alvorlig sykdom.

– Så da må det være noe helt spesielt som skal skje med de nye variantene, hvis det skal skje. Men det er jo også en mulighet, naturligvis, sier Olsvik.

– Ikke over før «the fat lady sings»

Olsvik peker på at selv vaksinerte kan bli smittet med virusvarianten som skyter fart i Norge i nå, den såkalte BQ. 1 varianten.

I tillegg er det slik at mange ikke blir så dårlige når de blir smittet at det er gitt at de uansett holder seg hjemme.

Dermed smitter de andre når de drar på jobb eller skole.

Snart er det tre år siden pandemien brøt ut i begynnelsen av 2020.

– Når vet vi at dette er slutt?

– For å si det sånn: Det er et gammelt utsagn fra amerikansk opera, «It ain't over till the fat lady sings». Men vi vet at det er under kontroll når vi har fått vaksiner som er så gode at det fortsatt kan være virus i omløp, uten at det blir smitteutbrudd, sier Olsvik.