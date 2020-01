Henter nordmenn hjem fra Kina

Departementet informerer NRK om at de ikke vet akkurat hvor mange nordmenn det er som oppholder i Hubei-provinsen, der det nye coronaviruset oppsto. UD har kontakt med et lite antall nordmenn der og jobber nå med å legge til rette for utreise for dem som ønsker det.

Lungeviruset ble først påvist i den kinesiske byen Wuhan i desember. Fra begynnelsen av januar har det jevnlig kommet inn rapporter om nye smittede. (Se oversikt over antallet i bunn av denne artikkelen)

– Vi oppfordrer nordmenn til å ta kontakt med den norske ambassaden i Beijing eller UDs operative senter på tlf. 23 95 00 00 dersom man har behov for konsulær bistand, skriver pressetalsperson Siri Svendsen i en e-post til NRK.

UD skriver videre: «Norske borgere på reise i Kina bør følge nøye med på nyheter, lytte til lokale myndigheters anvisninger og være forberedt på forsinkelser eller behov for å endre reiserute som følge av reiserestriksjoner og ev. andre tiltak. Man bør også ta kontakt med sine pårørende hjemme i Norge og eventuelt kontakte sitt forsikringsselskap ved behov. Vi oppfordrer også reisende til Kina om å følge helsefaglige råd fra Folkehelseinstituttet.»

Ambulanser klare på flyplassen i Tokyo da et chartret fly fra Wuhan landet der. Foto: Str / AFP

Innbyggere i flere kinesiske millionbyer er satt i en mer eller mindre effektiv karantene. Mens helsemyndigheter i mange land understreker at faren ved smitten er liten og at det ser ut til at dødeligheten er lav, har land etter land innført tiltak for å hindre en spredning.

Innstiller fly, henter hjem europeere

Flere flyselskaper har innstilt avganger til Kina, deriblant SAS. Flere land henter hjem sine borgere og setter dem i karatene. Torsdag ettermiddag forlot et fly Portugal med bare piloter og crew om bord for å hente 350 europeere i Kina. På veien østover skulle det mellomlande i Paris for å plukke opp leger og ekstra personell, melder nyhetsbyrået AP.

Britiske myndigheter håper å hente hjem sine innbyggere i Kina torsdag kveld.

Både britiske, australske, sørkoreanske og amerikanske myndigheter setter sine innbyggere i karantene når de kommer hjem.

Russiske myndigheter opplyser at landet stenger grensen til Kina på grunn av viruset. Vietnam har bestemt at kinesiske turister ikke lenger skal få visum til landet.

I Italia blir 6000 passasjerer på et cruiseskip nektet å gå i land i Civitavecchia fordi en kvinne om bord har meldt om influensalignende symptomer.

Produksjonen av ansiktsmasker går for full maskin ved en fabrikk i Thailand. Foto: Jonathan Klein / AFP

En global nødssituasjon?

Helseekspertene i Verdens helseorganisasjon (WHO) sitter samlet for å diskutere hvordan viruset skal håndteres. Frem til nå har de 16 medlemmene i krisekomiteen vært delt i synet på hvorvidt utbruddet skal erklæres som en global nødssituasjon.

I en rapport som ble offentliggjort onsdag går det fram at de første tilfellene av corona-smitte mellom mennesker i Wuhan skjedde allerede i midten av desember. Basert på analyse av de første 425 tilfellene mener forskerne at hver syke person i gjennomsnitt gir smitten videre til 2,2 mennesker. Dette er hyppigere enn ved vanlig influensa, men likevel langt lavere enn ved SARS, der smitteraten var anslått til å være 3.