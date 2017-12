Viser frem video av angivelig drept eks-president Saleh

Bildet er ikke bekreftet å være av Saleh, men er det siste av flere tegn på at den tidligere presidenten er blitt drept, melder Reuters.

Videoen vises også på den Houthi-kontrollerte TV-stasjonen Al-Masirah.

Den Saudi-eide Arabiya TV siterer nå kilder innen Salehs eget parti på at den tidligere presidenten er blitt drept.

Fakta om Ali Abdullah Saleh Ekspandér faktaboks Tok makten i daværende Nord-Jemen i 1978 som 36-åring

Ble president i hele landet da Jemen ble gjenforent i 1990

Fikk støtte fra USA i kampen mot Al Qaida i landet

Ble tvunget til å gå av som president etter langvarige, store gatedemonstrasjoner i 2012 (Kilde: Wikipedia)

Dermed ser de ut til å støtte meldinger fra tidligere i dag om Salehs død som ble rapportert i iranske Press TV og nyhetsbyrået Tasnim.

Ali Abdullah Saleh i 2011. Foto: HANDOUT / Reuters

I tillegg til de ubekreftede bildene sier også et medlem av regjeringen i Jemen, som har kjempet mot alliansen av houthier og Salehs menn, til nyhetsbyrået AP at Saleh er drept.

Regjeringsmedlemmet, som vil være anonym, har også sendt en video til AP som angivelig viser liket av Saleh som blir båret rundt i Sanaas gater mens folk rundt roper «Gud er stor».

Houthi-styrker i Sanaa i dag mens det fortsatt pågår kamper med soldater som støtter ekspresident Saleh. Foto: KHALED ABDULLAH / Reuters

Brøt med opprørerne

Saleh ble tvunget til å gå av etter omfattende opptøyer under «den arabiske våren» i 2011 og allierte seg senere med Houthi-opprørerne som grep makten i hovedstaden Sanaa i september 2014.

Deretter har han kjempet sammen med opprørerne mot den internasjonalt anerkjente regjeringen og den saudi-ledede militærkoalisjonen.

Før helgen brøt Saleh med opprørerne og sa seg villig til å forhandle med Saudi-Arabia.

Dette utløste harde kamper i og rundt Sanaa, og mandag stormet og sprengte opprørerne Salehs hus i Haddah-bydelen vest i Sanaa.

En houthi-soldat ved en veisperring i Sanaa i dag. Foto: AFP

Hjelpearbeidere innesperret

Alt hjelpearbeid har nå stanset opp, fordi hjelpearbeidere ikke tar sjansen på å forlate hjemmet sitt, skriver NTB.

– Jeg kan høre kraftig bombing utenfor nå og vet at den er for upresis og for omfattende til å garantere at noen av oss er trygge, sier Suze van Meegen, som jobber for Flyktninghjelpen i Sana.

Robert Martini, som leder arbeidet til Det internasjonale Røde Kors (ICRC) i Jemen, tør heller ikke gå ut.

– Massive kamper i byen, med tungt artilleri og flyangrep. Jemenittene er innesperret i hjemmet sitt, for redde til å gå ut. Det er redusert tilgang på vann, helsetjenester, mat og brensel, forteller han.