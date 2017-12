Omstridt tidligere president har byttet side i Jemen

Det har ikke manglet på vendinger i Ali Abdullah Salehs lange politiske liv. Den siste er kanskje den mest dramatiske. I en TV-tale sier han at han er klar for å et nytt forhold til Saudi-Arabia.

– Jeg ber våre brødre i nabolandene om å stanse deres aggresjon og blokade. Vi er klare for å åpne et nytt kapittel.

Saudi-Arabia har ikke latt seg be to ganger. De har allerede gjennomført fem bomberaid på vegne av sin gamle fiende.

Spøkelseby

I flere dager har Salehs væpende styrker kjempet mot sine tidligere allierte i hovedstaden Sanaa. Byen beskrives som en "spøkelseby". Røde Kors slår alarm og melder om flere drepte.

Forræderi

Saleh hadde inntil denne uke en allianse med opprørerne i Houthi-militsen som kontrollerer hovedstaden. Det har vært meklingsforsøk, men de ser ikke ut til å lyktes. En av lederne i opprørsgruppen beskylder Salah for "forræderi" og for å begå "et kupp". Det er nå harde kamper om kontroll over byens viktigste steder. Det som nå skjer kan avgjøre framtiden for det krigsherjede landet.

GATEKAMPER: Det er kamper mellom Salehs soldater og hans tidligere allierte i hovedstaden Sanaa. Foto: STRINGER / AFP

Eskalering

Houthiene hevder også å ha skutt en krysserrakett mot et atomkraft-prosjekt i Abu Dhabi i De forente arabiske emiratene. Det har ikke kommet noen uavhengig bekreftelse på dette så langt. Det vil i så fall være en dramtisk eskalering av situasjonen, men kan også være et ledd i den psykologiske krigføringen i regionen. Emiratene benekter at en rakett er skutt mot landet, ifølge det statlige nyhetsbyrået. Emiratene har deltatt i krigen i Jemen sammen med Saudi-Arabia.

Fakta om Ali Abdullah Saleh Ekspandér faktaboks Tok makten i daværende Nord-Jemen i 1978 som 36-åring

Ble president i hele landet da Jemen ble gjenforent i 1990

Fikk støtte fra USA i kampen mot Al Qaida i landet

Ble tvunget til å gå av som president etter langvarige, store gatedemonstrasjoner i 2012 (Kilde: Wikipedia)

Omstridt

Ali Abdullah Saleh ledet Jemen i 33 år før han ble styrtet under den arabiske våren. Men der som andre steder i Midtøsten har drømmen om et demokrati støtt på en gjenstridig virkelighet. Saleh kom seg tilbake i maktposisjon ved å inngå en allianse med houthiene som inntok hovedstaden Sanaa. Det igjen trigget den saudi-arabiske intervensjonen og blokaden som ødelegger landet. Saudi-Arabia beskylder houthiene for å stå i ledetog med Iran.