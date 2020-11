Vinkrangel mellom Kina og Australia etter koronagransking

Kinesiske myndigheter hevder at australierne selger vin til dumpingpriser i Kina. Derfor blir det nå økt toll på mellom 107,1 prosent og 212,1 prosent, avhengig av verdien på vinen.

De nye satsene gjelder fra lørdag morgen, opplyser det kinesiske handelsdepartementet.

«Tiltaket er av midlertidig varighet og innføres som svar på omfattende skade som Kinas innenlandske vinindustri er blitt påført», heter det i en uttalelse.

Kineserne hevder samme vin selges billigere i Kina enn i Australia. De mener årsaken er store subsidier. Det gjør at australske viner får en urettmessig fordel i Kina.

På listen over verdens vinproduserende land, er Kina inne blant topp-10. Bak Australia, men foran land som Portugal, Hellas og Østerrike, ifølge listen til Statista.

40 prosent av den australske vinproduksjonen går til Kina. I fjor ble det eksportert vin for 8,5 milliarder kroner dit, skriver nyhetsbyrået AFP.

Gjengjeldelse for koronagransking

Den australske regjeringen er rasende. Handelsminister Simon Birmingham kaller ekstratollen urimelig, umotivert og ubegrunnet. Han sier at anklagene er uriktige.

Australierne mener den økte vintollen er ren hevn fordi de krevde internasjonal gransking av koronapandemien. De ville ha klarhet i hvor viruset oppsto, hvordan det kunne spre seg så raskt og hvordan det ble håndtert av det internasjonale samfunnet.

Da Australia la frem forslaget om en uavhengig gransking, fikk de støtte av 122 land.

Statsminister Scott Morrison har vært klar på at viruset oppsto i Kina. Kinesiske myndigheter forsøker å så tvil om dette.

Den australske statsministeren Scott Morrison har valgt ikke å bøye av overfor de kinesiske straffetiltakene. Foto: Issei Kato / Reuters

Vin, biff, bygg og tømmer

Den australske regjeringen gjør det klart at de vil kjempe for vinindustrien. Nå melder de inn saken for Verdens handelsorganisasjon, WTO.

– Den australske regjeringen skal forsvare industrien med styrke. Vi skal ta i bruk alle muligheter som er tilgjengelig, sier landbruksminister David Littleproud.

Den økte vintollen er bare ett av flere straffetiltak Kina har innført mot Australia.

Da forslaget om den internasjonale koronagranskingen kom, stanset Kina deler av kjøttimporten fra Australia.

Foran møtet i Verdens helseorganisasjon (WTO) i mai, ble det innført 80 prosent straffetoll på byggkorn. Også eksporten av tømmer, sukker og sjømat er rammet.

Australias forslag om granskning ble endret litt, blant annet av EU. Kina ble ikke lenger spesifikt nevnt som opprinnelseslan. Da møtte det mindre motstand fra Kina.

Les også: Australia har hentet hjem journalister fra Kina

Prisen på vinaksjer faller

Kina er Australias største handelspartner. Og australske produsenter merker de kinesiske straffetiltakene.

Prisen på aksjer i børsnoterte australske vinhus falt som en sten da den nye vintollen ble kjent. Handelen ble etterhvert stanset, skriver nyhetsbyrået AFP.

Kina skal utover koronakrangelen være misfornøyd med begrensningene den australske regjeringen har lagt på hvem som kan ha kontakt med kinesiske myndigheter og selskaper.

Dette er innført for å ha kontroll på kinesiske investeringer i landet, spesielt når det gjelder infrastruktur. Kinesiske Huawei er stengt ute fra utbyggingen av neste generasjons telenett i Australia. Slik er det også i flere andre vestlige land.