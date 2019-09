Langs elven Tigris står store politi- og militærstyrker. De skal hindre at noen tar seg ned til elven. For Ömer Faruk Akyüz og de andre har en plan om å vasse ut i elven med bannere i dag, men... Vasser vi ut i elven, blir vi arrestert

Klare til kamp

Det er en glovarm julidag i Hasankeyf, som ligger langs Tigriselven sørøst i landet. Rundt 50 demonstranter er samlet like ved utgravingene som kaster lys over klodens første sivilisasjoner.

De er klare til kamp for å redde de eldgamle kulturskattene fra vannmassene. Men de er omringet av minst dobbelt så mange væpnede politifolk og soldater.

Bare langs elvebredden står mer enn 40 soldater oppstilt, flere utstyrt med batonger. Noen med maskingevær, alle med skjold.

Demonstrantene får ikke nærme seg det historiske elveleiet for å protestere mot Ilısu-demningen.

Kraftproduksjonen fra demningen skal etter planen dekke to prosent av Tyrkias strømforsyning, og vil ifølge myndighetene gi en årlig inntekt på 412 millioner dollar.

Totalt skal 85 landsbyer oversvømmes og 55 000 mennesker tvangsflyttes ifra hjemmene sine. 114 smågrender kommer til å bli delvis oversvømt. Miljøvernorganisasjoner hevder at minst hundre tusen mennesker rammes.

For motstanderne av demningen haster det. Byen Hasankeyf og området rundt stenges av 8. oktober. Da vil enorme mengder vann strømme til og viske ut eldgammel historie i et område like stort som Trondheim by.

Før- og etterbilde: Myndighetene har lagt stein rundt den historiske festningen slik at den ikke faller når vannet kommer.

– Ingen vet hvor vi skal møtes

Aktivistene har ingen tid å miste, men holder aksjonsplanene tett inntil brystet.

– Slapp av, sett deg ned og ta en kopp te, for ingen vet hvor vi skal møtes, sier Ömer Faruk Akyüz, tidligere leder av organisasjonen «Hold Hasankeyf levende», til NRK.

Akyüz forteller at de nå har hemmelige ledere for å unngå personlig trakassering fra myndighetene.

– Tanken er at minst mulig konkret informasjon skal kunne avsløre når, hvor og hvordan vi skal gjennomføre demonstrasjonen.

500 arkeologiske steder vil bli oversvømt, kun ett av fem steder har blitt gravd ut av arkeologer. 6000 huler vil bli oversvømt. Her har folk bodd helt siden yngre steinalder.

Historiske moskeer, kirker, broer, marmorsøyler og skulpturer hadde gitt byen en høy rangering på UNESCOS verdensarvliste. Men tyrkiske myndigheter har aldri lagt inn en søknad for det. Selv om byen omtales som en av verdens eldste byer, og som sivilisasjonens vugge.

Politi- og militærstyrker omringer demonstrantene. Akyüz smiler og vitser om det store oppbudet, om at dette har blitt den nye normalen her nå.

Fikk sparken

– Myndighetene tok over kommunen for tre år siden, i en operasjon hvor 24 ordførere ble midlertidig avsatt. De sa at jeg fikk beholde jobben om jeg innså at jeg hadde tatt feil og avsluttet engasjementet mitt rundt Hasankeyf, sier Akyüz oppgitt.



Nå jobber han i det private, og har ingen ønsker om å jobbe for det offentlige igjen.

Til tross for 33 pågripelser under en lignende aksjon noen uker tidligere, er Akyüz og de andre aktivistene på vei mot elven.

– Jeg blir kanskje arrestert, men vi skal likevel forsøke å vasse ut i elven, sier Akyüz.

NRK henvender seg til den eneste i politistyrken som gir uttrykk for at han snakker litt engelsk.

– Er ikke demonstrantene fredelige?

– Ikke alle demonstranter er bråkmakere, men noen kan vise seg å være det. De kan bli farlige, sier politimannen.

Forbudt å demonstrere

I kaoset prøver Ayşe Acar Başaran å forhandle med en politileder. Hun er advokat, politiker og sitter i justiskomiteen i parlamentet. Hun har med seg den britiske politikeren Julie Ward som sitter i Europaparlamentet. Ward er forferdet over behandlingen av demonstrantene.

– Det er et statlig maskineri som er tilstedeværende i kurdiske byer. Når folk samles i disse traktene rykker de ut med militære kjøretøy, ikledd hjelm og skjold. Det er en form for trakassering på lavt nivå som kan eskalere, sier hun.



Parlamentarikerne mener det er deres demokratiske rettighet å demonstrere. Det ser mørkt ut for vassing ut i elven nå, for da må de trenge seg gjennom en mur av opprørspoliti.

I starten av oktober stenges gamle Hasankeyf. Da må alle flytte opp i åsen til den nybygde byen. Myndighetene har flyttet noen historiske monumenter ved hjelp av enorme plattformer på hjul. Slik som dette 1600 tonn tunge og 650 år gamle badehuset. Zeynel Beys gravkammer er også flyttet til nye Hasankeyf kulturpark.

Forbudt å vasse

Ved utsiktspunktet har Başaran forhandlet fram at de får holde noen appeller. Men ingen får lov til å vasse ut i elven. Akyüz er tydelig skuffet, men han har en hemmelig plan.

– Planen er at vi ikke vil presse på her, vi vil heller dra til et annet sted slik at vi enkelt kan vasse der, hvisker Akyüz.

Akyüz løper ut i elven og den symbolske demonstrasjonen omgitt av vann kan starte.

Başaran og de andre demonstrantene holder bannere med påskriften «Det er ikke for sent for Hasankeyf» mens hun vasser ut i elven.

Hennes britiske kollega sier at hun føler seg privilegert.

– Jeg er glad for å være der jeg trenger å være for å utfordre voksende diktaturer. Jeg mener president Erdoğan er en svak leder. Bare svake mennesker må bruke slike teknikker som vi ser her i dag, sier Ward.

Hun mener flere bør gjøre som henne før Hasankeyf blir lagt under vann. I det hun fullfører setningen, avbryter tolken hennes oss.



– Jeg beklager, men jeg hører at politiet er på vei.

Denne dagen rekker vannet Akyüz og de andre aktivistene opp til knærne. Når damprosjekt iverksettes, vil det flomme inn og 12 000 år gammel historie drukner.