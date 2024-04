Erdogan går mot nederlag i lokalvalg i Tyrkia

– Lokalvalget er ikke slutten for oss, men et vendepunkt, sier Erdogan ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Nå venter selvkritikk og å ta tak i ting som sviktet, ifølge presidenten.

Opposisjonen er optimistisk etter at resultatene fra lokalvalget viser at de leder i landets største by Istanbul og hovedstaden Ankara.

Erklærte Istanbul-seier

Istanbuls sittende ordfører Ekrem Imamoglu har erklært valgseier. Han representerer CHP, som er det største opposisjonspartiet.

Valgvinner Ekrem Imamoglu tar av seg slipset før han taler. Foto: AFP

Ordføreren opplyser ifølge nyhetsbyrået Reuters at han leder det lokale valget med en margin på over 1 million stemmer, etter at 96 prosent av opptellingen var fullført.

Kandidaten fra AKP, Erdogans parti, er Murat Kurum.

Også i Ankara har ordfører Mansur Yavas, som er fra opposisjonspartiet CHP, erklært at han er gjenvalgt.

Inflasjon og krise

Før valget lanserte Erdogan en intens personlig kampanje for å vinne tilbake Istanbul, der han selv var ordfører en gang i tiden. Den glapp for partiet presidenten leder ved forrige valg.

President og partileder Erdogan på vei inn i stemmelokalet. Foto: Reuters

Men skyhøy inflasjon og en økonomisk krise som rammer husholdningene hardt, har gjort valgkampen vanskelig for ham.

– Basert på tallene vi har fått, kan jeg si at våre borgeres tillit til oss er blitt belønnet, sa Imamoglu i CHP-hovedkvarteret søndag kveld.

Jubelscener i Istanbul søndag kveld. Foto: AFP

Kan bli motkandidat

En seier for Imamoglu vil trolig gjøre ham til den fremste motkandidaten til AKP-partiet ved neste presidentvalg i 2028.

Rundt 61 millioner tyrkere hadde stemmerett ved valget på ordførere, samt kommunestyremedlemmer og andre lokale tjenestemenn, i Tyrkias 81 provinser.