Vil varsle bombeangrep med ropert

Bak en jerndør, i en bakgård. Det er der det ligger. Rommet som skal gi sikkerhet hvis krigen kommer.

Plass til 350

Mange av tilfluktsrommene i Ukrainas hovedstad Kyiv er ikke bygget for å tåle tungt artilleri, men det er i disse rommene folk kan søke ly mot bomber fra fly.

– Her kan 350 mennesker oppholde seg i to-tre timer, sier Irina Krukovjets. Hun bydelsansvarlig for tilfluktsrommet i dette området av Kyiv.

Men rommet er ikke stort, og det finnes verken madrasser til sengene, eller matlagre her.

– Her kan man sette seg eller legge seg ned, sier Irina, før hun viser frem det rennende vannet.

– Her åpnes krana og her er en utgang til.

Stort sett mer er det ikke å si om rommet, som er laget for å redde sivile liv.

Noe annet som er usikkert er om flyalarmen fungerer slik at de nesten 3 millionene i hovedstaden får med seg et eventuelt luftangrep. Men det finnes en alternativ plan.

– Det vil bli utplassert roperter på biler som kjører rundt og varsler, sier Irina.

Gjort om til strippeklubb

Etter Sovjetunionens sammenbrudd i 1991 og slutten på den kalde krigen, var det få som brydde seg om å vedlikeholde tilfluktsrommene her i hovedstaden. De fleste ble tatt i bruk som lagerrom. Noen ble til restauranter og i hvert fall et av dem ble en strippeklubb.

De fleste av Kyivs 3 millioner innbyggere må søke tilflukt i kjellere i blokkene der de bor eller på arbeidsplassen. Ifølge ukrainske medier er mange av dem i elendig forfatning.

Totalt skal det være 4500 steder der folk kan søke tilflukt her. I hvert fall hvis vi kan stole på et kart fra byens myndigheter som kan lastes ned på mobilen. Men bare rundt 500 av disse er det en kan definere som «bomberom». Mange av dem er T-banestasjoner. Andre er restauranter med kjellerlokaler.

Elizabeta vil ønske alle som vil bruke restauranten som bomberom velkommen. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

NRK besøkte en av disse restaurantene, Podshoff, eller «Brisen» på norsk. En moderne restaurant, der folk satt og puffet e-sigaretter i baren et par små trapper ned fra bakkeplan.

En av servitørene, Elizabeta Ostaptsjuk, forteller at de ikke har forberedt seg spesielt.

– Vi vil bare hilse velkommen folk som kommer hit for å gjemme seg. Vi har ikke hatt noen trening med varsling eller på andre måter, forteller hun.

Aner ikke hvor det er

Det rolig i Kyivs gater og det er ikke mange som frykter en krig her. Ingen tegn til hamstring eller køer ut av byen. Til tross for den overhengene krigsfaren, og bare timer før Vladimir Putins anerkjennelse av Luhansk og Donetsk som uavhengige stater.

Jeg tror jeg løper inn i skogen er Alesja Zubotina løsning hvis byen hun bor i blir bombet. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

– Er det et bomberom her, nei det viste jeg ikke, sier Inga Nezvetka da NRK forteller henne om rommet i kjelleren.

– Da tror jeg det mest fornuftige er å løpe til skogs, svarer Alesja Zubotina på spørsmål om hva hun vil gjøre hvis bombeflyene kommer.

Norge og EU fordømmer Putins anerkjennelse i kveld.

– Det vil være nok en krenkelse av Ukrainas suverenitet, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt, som understreker at Norge alltid vil støtte Ukrainas selvstendighet og grenser. På den andre siden at Atlanterhavet varsler Joe Biden at USA vil innføre nye sanksjoner i kveld.

I Kyiv vil ansvarlige myndigheter varsle hverandre på mobil. Men hva hvis flyalarmen ikke fungerer og mobilnettet tas ned?

– Da må folk varsle hverandre så godt de kan, sier Inga Nezvetka.

Ukraina-konflikten Ukraina ser til NATO Ukraina søker om å få delta i Natos MAP-program, en handlingsplan for fremtidig medlemskap i Nato. Frankrike og Tyskland stemmer mot etter kritikk fra Russland. Et kompromiss blir inngått om at Ukraina en dag skal bli medlem av alliansen, uten å spesifisere hvordan dette skal skje.

Presidenten vil ikke samarbeide med EU Ukrainas president Viktor Janukovitsj sier nei til en frihandelsavtale med EU til fordel for tettere bånd med Russland.

Janukovitsj stilles for riksrett Store protester mot Janukovitsj fører til at han blir avsatt. Siden blir det lyst ut en arrestordre mot den tidligere presidenten. Janukovitsj flykter til Russland.

Krim blir annektert av Russland Russland tar kontroll over Krim-halvøya. Russland straffes med økonomiske sanksjoner, samtidig som de blir kastet ut av det internasjonale forumet «G8-landene» (nå kjent som «G7-landene»).

Krigen i Donbas Pro-russiske separatister tar kontroll over deler av regionen Donbas øst i Ukraina. Ukrainske regjeringsstyrker slår tilbake, men klarer ikke å ta tilbake alle områdene.

Våpenhvile Det blir inngått flere avtaler om våpenhvile – den siste i februar 2015.

Minsk-avtalene De såkalte Minsk-avtalene skulle etter planen danne grunnlaget for en fredlig løsning, men blir aldri realisert.

Ny president i Ukraina Skuespiller og komiker Volodymyr Zelenskyj vinner valget om å bli ny president i Ukraina. Han lover nye fredssamtaler med Russland og å ende konflikten i øst-Ukraina.

Russland øker millitær tilstedeværelse Satellittbilder viser russiske tropper på grensa til Ukraina. Myndighetene i Ukraina sier det er snakk om 100.000 russiske soldater.

USA og Russland i samtaler Russlands president Vladimir Putin krever at NATO skal garantere en avslutning på sin østlige ekspandering og nekte Ukraina medlemskap. Biden truer med økonomiske sanksjoner.

USA lover å støtte Ukraina President Joe Biden lover i samtale med Ukrainas president Zelenskyj at USA og de allierte vil reagere kraftig dersom Russland invaderer Ukraina.

USA advarer om at en russisk invasjon er nær Biden advarer om at en russisk invasjon av Ukraina er sannsynlig og kan være nær.

Diplomatiske samtaler i Europa Statsledere fra flere europeiske NATO-land møter Putin til diplomatiske samtaler om grensesituasjonen mellom Russland og Ukraina. Flere land anbefaler sine borgere å forlate Ukraina.

Norge sender soldater til Øst-Europa 15. februar bekrefter forsvarsminister Odd Roger Enoksen at Norge sender rundt 50 soldater til NATO-allierte Litauen i solidaritet med forsvarsalliansen. Utenriksminister Anniken Huitfeldt advarer om mulig flyktning- og energikrise i Europa.

Ordkrig om tilbaketrekning Russland sier at militærøvelsen på Krimhalvøya avsluttes, og at styrkene trekkes tilbake. Natos generalsekretær Jens Stolteberg sier de så langt ikke har sett noen tegn til nedtrapping fra Russland, men at de heller ser ut til å fortsette opprustningen. Vis mer