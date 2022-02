Den russiske presidenten endrer dermed et annet lands grenser.

Josep Borrell, som er representanten for utenriks- og sikkerheitspolitikken i EU, sa i forkant av beslutningen at Ukrainas sikkerhet er EUs sikkerhet, melder Reuters mandag kveld.

– EU er klare til å reagere sterkt hvis Putin anerkjenner regionene som uavhengige, advarte Borrell.

AFP skriver at den franske presidenten Emmanuel Macron og Tysklands statsminister Olaf Scholz skal være skuffet over avgjørelsen til Putin.

FN advarer alle mot handlinger som vil undergrave Ukrainas territorielle integritet.

Oppfordringen kom noen minutter før Kreml kunngjorde at Russlands president Vladimir Putin skal anerkjenne utbryterregionene Donetsk og Luhansk i Øst-Ukraina som uavhengige, skriver NTB.

– Vi vil oppfordre alle involverte til å avstå fra enhver ensidig beslutning eller ensidig handling som kan undergrave Ukrainas territorielle integritet, sier FNs talsperson Stephane Dujarric.

FNs oppfordrer om tilbakeholdenhet for å unngå at konflikten eskalerer.

Kalte inn til møte

Den russiske presidenten kom med en avgjørelse mandag, etter at de opprørskontrollerte regionene i Donetsk og Luhansk ba Russland om å anerkjenne dem som uavhengige.

– Jeg ber dere anerkjenne suvereniteten og uavhengigheten til Folkerepublikken Luhansk, sa opprørsleder Leonid Pasechnik i en video som ble sendt på russisk statlig TV mandag.

På kort varsel kalte Putin inn til et møte.

Forslaget fra Dumaen om å anerkjenne områdene i Donetsk og Luhansk som uavhengige, ble mandag ettermiddag vurdert i Kreml.

– Bruken av Ukraina som et instrument for konfrontasjon med landet vårt, utgjør en alvorlig og svært stor trussel mot oss, sa Putin før møtet.

Ukraina ba om et hastemøte i FNs sikkerhetsråd, som følge av den økende trusselen om russisk innovasjon.

Tysklands forbundskansler Olaf Scholz sa i forkant av avgjørelsen at han fordømmer Russlands planer om anerkjennelse. Han advarte om at det vil være et brudd på fredsavtaler.

En analyse av bildene tatt søndag og fra søndag 13. februar indikerer troppeforflytning i nærheten av Soloti sørvest i Russland, ifølge Maxar.

Før beslutningen ble tatt sa NUPI-forsker Jakob Godzimirski at han trodde det lå an til å bli en russisk anerkjennelse. Alle i det russiske sikkerhetsrådet som har uttalt seg om saken har nemlig gått inn for det, bemerker han.

– Det vil bety at man endrer grenser i et land uten at myndighetene i dette landet er med på det, sier Godzimirski til NRK.

Ukraina-konflikten Ukraina ser til NATO Ukraina søker om å få delta i Natos MAP-program, en handlingsplan for fremtidig medlemskap i Nato. Frankrike og Tyskland stemmer mot etter kritikk fra Russland. Et kompromiss blir inngått om at Ukraina en dag skal bli medlem av alliansen, uten å spesifisere hvordan dette skal skje.

Presidenten vil ikke samarbeide med EU Ukrainas president Viktor Janukovitsj sier nei til en frihandelsavtale med EU til fordel for tettere bånd med Russland.

Janukovitsj stilles for riksrett Store protester mot Janukovitsj fører til at han blir avsatt. Siden blir det lyst ut en arrestordre mot den tidligere presidenten. Janukovitsj flykter til Russland.

Krim blir annektert av Russland Russland tar kontroll over Krim-halvøya. Russland straffes med økonomiske sanksjoner, samtidig som de blir kastet ut av det internasjonale forumet «G8-landene» (nå kjent som «G7-landene»).

Krigen i Donbas Pro-russiske separatister tar kontroll over deler av regionen Donbas øst i Ukraina. Ukrainske regjeringsstyrker slår tilbake, men klarer ikke å ta tilbake alle områdene.

Våpenhvile Det blir inngått flere avtaler om våpenhvile – den siste i februar 2015.

Minsk-avtalene De såkalte Minsk-avtalene skulle etter planen danne grunnlaget for en fredlig løsning, men blir aldri realisert.

Ny president i Ukraina Skuespiller og komiker Volodymyr Zelenskyj vinner valget om å bli ny president i Ukraina. Han lover nye fredssamtaler med Russland og å ende konflikten i øst-Ukraina.

Russland øker millitær tilstedeværelse Satellittbilder viser russiske tropper på grensa til Ukraina. Myndighetene i Ukraina sier det er snakk om 100.000 russiske soldater.

USA og Russland i samtaler Russlands president Vladimir Putin krever at NATO skal garantere en avslutning på sin østlige ekspandering og nekte Ukraina medlemskap. Biden truer med økonomiske sanksjoner.

USA lover å støtte Ukraina President Joe Biden lover i samtale med Ukrainas president Zelenskyj at USA og de allierte vil reagere kraftig dersom Russland invaderer Ukraina.

USA advarer om at en russisk invasjon er nær Biden advarer om at en russisk invasjon av Ukraina er sannsynlig og kan være nær.

Diplomatiske samtaler i Europa Statsledere fra flere europeiske NATO-land møter Putin til diplomatiske samtaler om grensesituasjonen mellom Russland og Ukraina. Flere land anbefaler sine borgere å forlate Ukraina.

Norge sender soldater til Øst-Europa 15. februar bekrefter forsvarsminister Odd Roger Enoksen at Norge sender rundt 50 soldater til NATO-allierte Litauen i solidaritet med forsvarsalliansen. Utenriksminister Anniken Huitfeldt advarer om mulig flyktning- og energikrise i Europa.

Ordkrig om tilbaketrekning Russland sier at militærøvelsen på Krimhalvøya avsluttes, og at styrkene trekkes tilbake. Natos generalsekretær Jens Stolteberg sier de så langt ikke har sett noen tegn til nedtrapping fra Russland, men at de heller ser ut til å fortsette opprustningen. Vis mer

Karen-Anna Eggen, forsker ved Institutt for forsvarsstudier, forklarer at en anerkjenning vil bety at Minsk-avtalene er ferdige.

– Det har lenge blitt spekulert i hvorvidt en anerkjenning egentlig er et påskudd for å gå inn i Donbass. Ved en militært trigget situasjon, kan Russland hevde at de må gå inn for å beskytte den russiske befolkningen.

Forsker Karen-Anna Eggen sier at en anerkjenning betyr slutten på Minsk-avtalene. Foto: Forsvaret

Uoversiktlig

Eggen understreker at det som skjer nå er uoversiktlig, men mener en anerkjennelse vil være nok et bevis på at Russland og Putin sier én ting, men gjør noe annet.

– Det er hele tiden et skubb videre for å se hvor langt de kan strekke seg, og for å se hvor mye som kan brukes som et pressmiddel for å møte russiske interesser og politiske målsettinger.

Eggen mener mye tyder på at det beveger seg mot en videre eskalering i konflikten. Hun mener en nå gjør lurt i å ta det som sies med en klype salt, og følge med på det som beveger seg på bakken.

– Vi kan snakke om hvorvidt de tar denne avgjørelsen eller ikke, men det står store styrker og et stort antall utstyr og missiler på grensen til Ukraina som en bakenforliggende trussel.

Planlegger toppmøte

Under en russisk TV-sending mandag ba opprørslederne i de selverklærte folkerepublikkene den russiske presidenten om å anerkjenne som selvstendige stater.

Siden 2014 har de to utbryterregionene i Donetsk og Luhansk vært kontrollert av opprørere som støttes av Russland.

Torsdag skal den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov møte USAs utenriksminister Antony Blinken i Genève. Her skal det legges grunnlag for et mulig toppmøte mellom Putin og USAs president Joe Biden.

Det er ikke satt noen dato for når de to presidentene skal treffes.